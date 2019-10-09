Три счастливых дня подарит выставка «Материнство и Детство»

Но из-за обилия информации и огромного количества мнений порой сложно определиться. 11 - 13 октября помочь с выбором и досугом мамам и семьям, которые планируют стать родителями, поможет выставка «Материнство и Детство», которая пройдет на пр. Победителей, 14.

По доброй традиции выставка посвящена Дню матери. Для женщин это повод не сидеть на месте, а выбираться за новыми впечатлениями всей семьей. Никаких ограничений по возрасту. Ведь для мам с новорожденными будут созданы все условия: в павильоне организована и зона для пеленания и кормления, и парковка колясок, и активности не для скуки. Гостей ждет множество необычных мероприятий. Одно из них - шестой фестиваль близнецов «Счастье вдвойне», который пройдет в субботу, 12 октября, в 11.00. Праздник понравится всем сладкоежкам, ведь главными героями будут Чупа и Чупс, которые приготовили по-настоящему мармеладные забавы.

Все три дня на площадке будут музыкальные выступления и встречи со сказочными персонажами. А в воскресенье можно познакомиться с собаками-терапевтами, которые со сцены покажут, как они общаются с малышами для реабилитации. Также состоится струнный концерт для самых маленьких.

«Материнство и Детство» устраивает интерактивную ярмарку с тест-драйвами и «пробами». В компактном павильоне появится большая дегустационная зона с детским питанием: тут будут и привычные смеси с кашами, и необычные продукты из козьего молока, и другие новинки. На выставке специалисты расскажут о клинически одобренной медицинской технике для профилактики и лечения заболеваний дома. А еще представители брендов помогут родителям всесторонне изучить тему подгузников. Узнать об инновационных методах обработки нетканых материалов, разобраться с тем, что такое маркировка «Стерильно», и посмотреть, как работают индикаторы влажности.

Интересная часть экспозиции - многофункциональные товары: детская колыбелька-трансформер, ванночка 3 в 1 с электронными весами и термометром, инновационное автомобильное кресло-трансформер для следующего поколения, парта-трансформер и другая растущая вместе с ребенком мебель.

Прямо на маркете продукцию можно будет потрогать и проверить на безопасность и эргономичность. Не обойдется и без игрушек: важная часть ярмарки - набирающие популярность умные игрушки, которые помогают развивать детей разного возраста. Такие игрушки, например, в своей интерактивной зоне представит крупный белорусский производитель «Полесье» - генеральный партнер выставки. Будут и традиционные товары для творчества, необычные книги.

Интересно будет не только мамам - занятия в павильоне найдутся для каждого члена семьи. Малышей будет развлекать территория игры, арт-зона с творческими педагогами, игровой город «Полесье» и зона «Малышок» с музыкальными часами, мастер-классами и даже полдниками.

Новые знания получат мамы в рамках проекта «Мамина школа», который подготовил встречи с врачами, психологами, звездными гостями и блогерами. А папы прокачаются в вопросах медицины и семейного права. На вопросы об адресной социальной помощи, дошкольной подготовке, трудоустройстве родителей ответят специалисты в консультационном центре «СемьЯ».

«Материнство и Детство» закроет запросы будущих мам и пап: они смогут выбрать и приобрести товары для новорожденных, углубиться в вопросы маркировки и разобраться с экотоварами, определиться с моделью коляски на специальном маркете FORBABY и даже узнать о дельфинотерапии для беременных. Также будущих родителей ждет виртуальное путешествие по роддому от врача - акушера-гинеколога Дианы Мардас.

Развлечениям тоже быть: будущие мамы смогут пройти в павильоне квест и выиграть подарки от партнеров. А все желающие смогут принять участие в розыгрыше путевки выходного дня для семьи из 4 человек в Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Надежда».

Генеральный партнер выставки - «ПП Полесье» - с игрушками «Полесье» счастливое детство!

Официальный партнер Фестиваля близнецов - Арт-студия «Улыбка»

Генеральный интернет-партнер - Ребёнок.by

Официальный интернет-партнер - Relax.by

Отраслевой медиапартнер - РДТ-инфо.ру - отраслевой ресурс Рынка Детских Товаров

Партнер детского комфорта - Bella Baby Happy - счастье начинается с детства!

Медиапартнеры: журналы Bambini, DOMiK, «Рюкзачок», «Рюкзачишка», «Я сам!», «Сказка на ночь», «Зайкина школа», «Шустрик», «Женский журнал», «Для всей семьи любимая», «Что почем», интернет-порталы Panamka.by, Family.by, Prodetok.by, Ladys.by, 1k.by, Afisha.tut.by, 103.by.

Когда: 11 - 13 октября

Время работы: 11 - 12 октября с 10.00 до 19.00, 13 октября с 10.00 до 18.00

Место проведения: г. Минск, пр. Победителей, 14

Церемония официального открытия: 11 октября в 13.00 (сцена)

Фестиваль близнецов «СЧАСТЬЕ ВДВОЙНЕ»: 12 октября 11.00 - 13.00

Участие в розыгрыше путевки «Счастливая семья»: 11 - 12 октября с 10.00 до 19.00

Розыгрыш путевки: 13 октября в 10.00 (сцена)

ВХОД на ВЫСТАВКУ СВОБОДНЫЙ!

Подробная информация, список участников, программа выставки на сайте mamaexpo.by.

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