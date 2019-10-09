2019-10-09T13:59:50+03:00
Звезды
КП Беларусь

В фильме Brutto Nostra Михалок объяснил, почему раcпустил «ляписов»

Презентация документальной картины о рок-музыканте и его команде с аншлагом прошла в Минске [видео]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
Поделиться:
Сергей Михалок.Сергей Михалок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Помните, пять лет назад Сергей Михалок выложил видео с набережной в Каннах, где он объявил о роспуске группы «Ляпис Трубецкой»? Многие, включая самих музыкантов, не поверили, другие крутили пальцем у виска - возможно ли вот так, похоронить самую успешную белорусскую группу. И даже когда появился новый проект Brutto, многие до конца не понимали мотивы Сергея, пытаясь усмотреть в этом конъюнктуру.

Документальный фильм украинского режиссера Дмитрия Авдеева показали в столичном кинотеатре Voka. Картина с теплотой и юмором рассказывает о каждом из участников клана Brutto Nostra, об их взаимоотношениях и настоящей дружбе. Фильм снимали в течение двух лет, режиссер разговаривал с участниками Brutto по отдельности и вместе. Стержнем картины, на который нанизан весь сюжет, стало интервью Сергея Михалка. Он рассказывают свою историю с самого начала, в том числе расставил все точки над i в вопросе о том, почему он распустил «ляписов». В фильме много исторической хроники, начиная с самого первого выступления Сергея Михалка на белорусском телевидении.

Премьеру Brutto Nostra запретили в Москве, а вот в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Полтаве, Николаеве, Екатеринбурге показали при полных залах. Зрители говорили, что фильм получился ностальгичным и невероятно мотивирующим.

В Беларуси фильму присвоили статус 18+, хотя сами музыканты шутили, что он, скорее, для семейного просмотра. Ограничение можно было выставить из-за матерных слов, которые то и дело проскакивают в интервью - но в версии для Беларуси даже их запикали. В Минске на премьере присутствовали музыканты Brutto, включая Виталия Гуркова (он перед сеансом разыграл среди зрителей майки с символикой группы и своего боксерского клуба). Кроме того, в зале скромно сидели мама и сестра Сергея Михалка.

Фильм Brutto Nostra уже можно посмотреть в свободном доступе в интернете.

BRUTTO NOSTRA / Документальный фильм.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
На БелАЭС готовятся к первым испытаниям
От налоговой скрывали миллионы долларов
Когда для белорусов подешевеет шенген?
В Гродно руководитель кружка курил марихуану со своими учениками
Белстат: в переписи поучаствовало 1,5 миллиона человек
В ехавшем через Беларусь в Москву поезде обнаружили радиацию?
Две женщины пошли в лес за ягодами и потерялись
Завтра Лукашенко отправится в Туркменистан
Погода на 9 октября: от +9 до +15
Фотофакт. В Молодечно по пьяному на Toyota Land Cruiser с российскими номерами открыли стрельбу
«Висит вниз головой и зовет на помощь»: в Горках пенсионер застрял на столбе
«Для «Машерова» - скромный, а для «Галиной любви» - неподходящий»: в Могилеве выбирали удивительное название для моста
Кто выиграл 100 тысяч рублей и три приза по 40 тысяч рублей?
Витебчанин просил деньги на лечение сына и для жены, а сам тратил их на смартфоны и казино
«Думал починить после уроков»: в Пинском районе школьник украл у соседа мотоцикл
Еще один человек пропал в Молодечно: 44-летнего Мечислава Сургиневича разыскивает милиция
В Полоцке на мосту в ДТП попали 8 автомобилей
В Ольшанах бесправник удирал от гаишников на задней передаче
На одного педиатра в Беларуси - 800 детей
Беларусь планирует сократить импорт российского газа