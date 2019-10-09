В фильме Brutto Nostra Михалок объяснил, почему раcпустил «ляписов»

Помните, пять лет назад Сергей Михалок выложил видео с набережной в Каннах, где он объявил о роспуске группы «Ляпис Трубецкой»? Многие, включая самих музыкантов, не поверили, другие крутили пальцем у виска - возможно ли вот так, похоронить самую успешную белорусскую группу. И даже когда появился новый проект Brutto, многие до конца не понимали мотивы Сергея, пытаясь усмотреть в этом конъюнктуру.

Документальный фильм украинского режиссера Дмитрия Авдеева показали в столичном кинотеатре Voka. Картина с теплотой и юмором рассказывает о каждом из участников клана Brutto Nostra, об их взаимоотношениях и настоящей дружбе. Фильм снимали в течение двух лет, режиссер разговаривал с участниками Brutto по отдельности и вместе. Стержнем картины, на который нанизан весь сюжет, стало интервью Сергея Михалка. Он рассказывают свою историю с самого начала, в том числе расставил все точки над i в вопросе о том, почему он распустил «ляписов». В фильме много исторической хроники, начиная с самого первого выступления Сергея Михалка на белорусском телевидении.

Премьеру Brutto Nostra запретили в Москве, а вот в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Полтаве, Николаеве, Екатеринбурге показали при полных залах. Зрители говорили, что фильм получился ностальгичным и невероятно мотивирующим.

В Беларуси фильму присвоили статус 18+, хотя сами музыканты шутили, что он, скорее, для семейного просмотра. Ограничение можно было выставить из-за матерных слов, которые то и дело проскакивают в интервью - но в версии для Беларуси даже их запикали. В Минске на премьере присутствовали музыканты Brutto, включая Виталия Гуркова (он перед сеансом разыграл среди зрителей майки с символикой группы и своего боксерского клуба). Кроме того, в зале скромно сидели мама и сестра Сергея Михалка.

Фильм Brutto Nostra уже можно посмотреть в свободном доступе в интернете.