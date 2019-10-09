2019-10-09T14:47:27+03:00
Общество
КП Беларусь

В Молодечно пьяного россиянина на Land Cruiser Prado задерживали со стрельбой

Теперь 42-летней нарушитель лишится прав на три года и заплатит несколько тысяч рублей штрафа [ фото]
Геннадий МОЖЕЙКО
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В Молодечно пьяного россиянина на Land Cruiser Prado задерживали со стрельбой. Фото: ГИОС Молодечненского РОВД.В Молодечно пьяного россиянина на Land Cruiser Prado задерживали со стрельбой. Фото: ГИОС Молодечненского РОВД.
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История началась в Молодечно на улице Великий Гостинец. В 10 вечера в милицию позвонил 32-летний местный житель и рассказал, что со стороны улицы Дроздовича в направлении деревни Носилово ехал черный Land Cruiser. Водитель управлял авто очень агрессивно, петлял из стороны в сторону, выезжал на встречку.

- На автодороге Молодечно - Сморгонь сотрудники милиции заметили черный Toyota Land Cruiser на российских номерах. Иномарка, выезжая на встречную полосу, создавала реальную угрозу другим участникам дорожного движения, - рассказали в ГИОС Молодечненского РОВД.

Началась погоня. В ней участвовали не только экипажи ГАИ, но и тот мужчина, который первым заметил нарушителя. Водитель черного внедорожника свернул в деревню Асаново. На улице Новой водителя удалось зажать. Но мужчина из машины не вышел и продолжил движение - стал резко сдавать назад, врезался в стоящие позади автомобили ГАИ и едва не наехал на инспектора.

- В результате сотрудником было принято решение об использовании табельного оружия для остановки транспортного средства, - говорят в милиции.

Но остановить водителя не удалось даже после двух прицельных выстрелов по колесам - нарушитель уехал в сторону Молодечно. Погоня продолжилась. Через четыре километра водитель съехал в кювет и начал убегать. Его догнали и задержали - налицо были признаки алкогольного опьянения.

- Автомобилем Toyota Land Cruiser управлял гражданин Российской Федерации, 1977 года рождения. От медицинского освидетельствования он отказался. У мужчины при себе было обнаружено два российских паспорта и два водительских удостоверения, - сообщили в милиции.

На нарушителя составили 7 административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, оставление места ДТП, а также неповиновение законному требованию сотрудников милиции. Land Cruiser Prado отправили на штрафстоянку.

Автомобилем Toyota Land Cruiser управлял гражданин Российской Федерации, 1977 года рождения. Фото: ГИОС Молодечненского РОВД.

Автомобилем Toyota Land Cruiser управлял гражданин Российской Федерации, 1977 года рождения. Фото: ГИОС Молодечненского РОВД.

В результате россиянин лишится прав на 3 года и заплатит несколько тысяч белорусских рублей штрафа. Так, по белорусскому законодательству ,за управление машиной в пьяном виде грозит до 2550 рублей с однозначным лишением прав на три года. За оставление места ДТП грозит штраф до 637 рублей с возможным лишением прав на два года, а за неповиновение законному требованию сотрудников милиции - штраф до 1275 рублей. Окончательную сумму штрафа будет решать суд.

Пьяный россиянин уходил от погони на рейстайлинговом Land Cruiser Prado - машина выпускалась с 2013 до 2017 года. Сейчас в России такие стоят от 26 до 50 тысяч долларов.

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