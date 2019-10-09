2019-10-09T18:33:40+03:00
Экономика
КП Беларусь

Официальные данные: производительность труда в Беларуси в 6 раз ниже, чем в ЕС. Почему?

Повысить эффективность отечественных предприятий не помогла даже модернизация, а доля высокотехнологичной продукции в экспорте не превышает 3%
Виктор ПАЖИТОК
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Официальная статистика, данные которой содержатся в проекте экономического прогноза на 2020 год, содержит удручающие цифры. Производительность труда в Беларуси более чем в 6 раз ниже, чем в странах Евросоюза, и почти в 2 раза ниже показателя государств Центральной и Восточной Европы.

Разнится уровень производительности труда и на предприятиях внутри страны. Лидер - частные компании, которым предприятия республиканской формы собственности по уровню производительности труда уступают более чем в 1,5, а коммунальной - в 2,2 раза.

Подобное положение вещей вызвано несколькими основными причинами.

- Отставание было заложено еще во времена СССР, когда общая производительность труда была равной примерно 40% от американского уровня, - отметил в беседе с «КП» экономист, руководитель АЦ «Стратегия» Леонид Заико. - При этом в основных технически продвинутых отраслях (химическая, нефтехимическая) производительность труда была почти равной уровню США. Сейчас этот потенциал утерян.

Низкий уровень производительности труда в Беларуси - следствие сохраняющейся высокой материало- и энергоемкости.

Авторы официального прогноза обращают внимание и на неэффективно проведенную модернизацию ряда предприятий, когда инвестиции направлялись в строительно-монтажные работы, а не в обновление машин и оборудования, которое было действительно необходимо.

Есть ли выход?

Чтобы повысить эффективность госсектора и выстроить новую централизованную систему управления правительство инициирует принятие закона «О государственных организациях и хозяйственных обществах с участием государства».

Л.Заико считает также необходимым провести парламентские слушания и проверки с участием КГК, чтобы проанализировать ситуацию в каждом регионе.

- На уровне предприятий нужно системно анализировать бизнес-процессы, снижать избыточную численность персонала и, конечно, повышать уровень квалификации руководителей.

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