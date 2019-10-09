«Интерьер должен стариться красиво». Как сделать ремонт, который не выйдет из моды и через 20 лет

Помните моду на желто-синие кухни? На трехуровневые потолки из гипсокартона и обои с блестками? Прошло не так уж много времени, и все это безнадежно устарело. А мода в интерьере - дело коварное, ведь поменять кухню или отремонтировать потолок гораздо сложнее и затратнее, чем сменить вышедшую из моды одежду. Как избежать этих проблем, мы спросили у известного дизайнера Ирины Налимовой, которая уже 20 лет создает проекты домов, квартир. Ирина также известна как создатель интерьеров популярных минских кафе - News Cafe, Grand Café, Bistro de Luxe и многих других.

- Ирина, как сделать ремонт, который не устареет через 20 лет?

- А почему именно через 20 лет? Я думаю, что если уж затевать ремонт, то надо делать так, чтобы интерьер получился вне времени. Конечно, самое правильное, когда интерьер делает профессиональный дизайнер, который из всех трендов выбирает только то, что подходит вам. Но если вы делаете ремонт самостоятельно, могу поделиться своим набором правил, которые позволяют добиться того, чтобы интерьер не старился или, точнее, старился красиво. Начнем с функциональности, потому что хорошо спланированная квартира уже обречена на успех. Хорошо, если у вас достаточно пространства, коридоры не узкие, в комнатах много воздуха. По моему мнению, идеальная высота потолка для человека - 3,2 метра, хотя у нас, к сожалению, считается, что 2,7 метра - это очень хороший потолок даже в новых квартирах. Дверные проемы я всегда советую делать высокими - не меньше, чем 2,4 метра, так как это красиво и комфортно. Окна должны быть большими, их всегда можно сделать выше и шире за счет текстиля. Если вы просто поднимите карниз под потолок, у вас окно уже будет казаться больше. Также я считаю, что современное жилье невозможно без хорошей хозяйственной комнаты, где нужно поставить стиральную машину и гладильную доску.

"Если уж затевать ремонт, то надо делать так, чтобы интерьер получился вне времени". Фото: irina-nalimova.com

НА КРАСКЕ ДЛЯ СТЕН И НА ПОКРЫТИИ ПОЛА ЛУЧШЕ НЕ ЭКОНОМИТЬ

- Что предусмотреть в отделке? Сейчас многие любят клеить на стены кирпичики, использовать искусственный камень или украшать декоративной штукатуркой.

- Гладкие хорошо покрашенные стены дают такой фон, который никогда не устареет. Я предпочитаю английские или американские краски хороших производителей, потому что в их палитрах цвета настолько выверены, что у вас почти нет шанса на ошибку. Гладкие стены можно подчеркнуть карнизом, плинтусом, какой-то минимальной лепниной. Я люблю декоративные обои с различными рисунками в интерьере, но не понимаю приема, когда ими оклеена одна стена. Обои создают красивую шкатулку из комнаты, и если уж «одевать» в них комнату, то полностью. Приемов много: пышные ботанические изображения или почти незаметный рисунок.

Что касается материалов для пола, то я всегда за массив - если на то есть средства, или за паркетную доску. Натуральное дерево поддается шлифовкам, оно красиво царапается, красиво старится, оно даже красиво откалывается и выцветает. И становится только лучше. У старого дерева вид еще более роскошный, чем у нового! Только не выбирайте паркетную доску с эффектом бронзовения, оттенками седины и прочей «красотой» - это ненадолго.

На этом фото хорошо видны приемы, о которых говорит Ирина: высокие двери, красивый цвет на стенах и пол из натурального дерева. Фото: irina-nalimova.com

- А можно ли сделать хороший интерьер бюджетным? Все-таки реальность большинства белорусов - это не высокие потолки и паркетные полы, а обычные квартиры, и часто люди стараются сэкономить на ремонте, потому что платят кредит за жилье.

- Конечно, есть вещи, на которых можно сэкономить. Например, не нужно проектировать сложные конструкции на потолке, городить дополнительные стены, пытаясь из двухкомнатной квартиры сделать пятикомнатную. Не стоит делать стеллажи и ниши из гипсокартона. В каких-то комнатах можно не ставить двери. Смело можно экономить на мебели - например, поставьте старый фамильный комод, сделайте покупки в IKEA, ведь некоторые предметы, созданные ее дизайнерами, со временем превращаются в винтаж. То, что сейчас вы купите за небольшие деньги, возможно, станет уникальным через 20 лет. Кстати, мебель можно покупать не сразу - например, шкафы могут появиться в квартире в последнюю очередь, а первое время одежду можно размещать на релингах. А вот экономить на отделке - хорошей краске для стен и покрытии пола - я бы не рекомендовала.

"Гладкие хорошо покрашенные стены дают такой фон, который никогда не устареет". Фото: irina-nalimova.com

ИНТЕРЬЕР БУДУЩЕГО: МИНИМАЛИЗМ И КРАСИВЫЙ ВИД ИЗ ОКНА

- А как подружить бабушкин комод и современные вещи?

- Это самое интересное в дизайне - смешивать разные эпохи и материалы. И такая возможность есть у всех. Крайне скучно сегодня выглядят гарнитуры - несколько предметов одной фабрики, собранные в одной комнате. Но если вы возьмете старый комод, добавите модернистскую картину современного белорусского художника и повесите модный светильник, у вас получится красивая картинка. Можно смешать мебель из IKEA, найденный на даче столик и дизайнерское кресло, на которое вы все-таки нашли бюджет. В одном фильме герой сказал такую фразу: «Этот коврик сделал весь интерьер». Это звучит анекдотично, но смысл в том, что иногда одним предметом можно собрать весь интерьер и сделать его необычным, индивидуальным.

- Диван и кресла лучше брать из разных гарнитуров?

- Такие интерьеры смотрятся намного изящнее, эстетичнее, композиционно приятнее. Гарнитурность точно ушла, хотя в хороших интерьерах ее и не существовало. Чем разнообразнее интерьер, тем он меньше надоедает. Еще одно важное правило: не замусорить помещение. Сувениры из путешествий, подарки друзей, которые жалко выбросить, вазочки и подушечки - все это мешает создать гармонию в интерьере. А вот без предметов искусства - живописи, фотографий, скульптур - ни один интерьер не будет выглядеть законченным. Обратите внимание, например, на картины прекрасных современных белорусских художников. Кстати, если вы в местных галереях займетесь отбором предметов искусства, то, возможно, найдете для себя новую сферу увлечений. А можно просто распечатать фотографии вашей семьи, оформив их в рамки разных размеров и форм… Для меня стены без картин или фотографий выглядят голыми.

- А если это будет недорогая репродукция картины Ван Гога?

- Мало кто может себе позволить картину Ван Гога, но все равно я против репродукций (смеется).

По мнению дизайнера, без картин и фотографий стены выглядят голыми. Еще один интересный прием - композиция из зеркал над диваном. Фото: irina-nalimova.com

- Какие еще приемы можно использовать?

- С помощью текстиля можно как улучшить интерьер, так и ухудшить. Если нет денег на хорошие дорогие ткани, выберите просто натуральный материал - лен, хлопок., бархат. Они сделают интерьер более теплым и настоящим. Используйте зеркала. Во-первых, они расширяют пространство, во-вторых, это очень красивый прием, позволяющий играть с отражением. Можно использовать разные отделки - рамы, фацеты, деления зеркал на рисунки. Зеркало стоит недорого, и чтобы наклеить его на стену, не требуется особых затрат.

- На ваш взгляд, как изменятся интерьеры наших квартир в будущем?

- Думаю, что тенденция будет в сторону минимализма. Сейчас многим молодым людям кроме лэптопа и смартфона для жизни мало что нужно. Кухня очень упростилась: мы уже не разделываем дичь, не делаем на зиму большие запасы. Кухни становятся меньше и скромнее, это очевидная тенденция. Кроме того, многие уже не стремятся работать в огромных корпорациях, а все чаще становятся фрилансерами или работают онлайн из дома, поэтому выбирают жизнь не в городах-муравейниках, а ближе к природе. Так что и сейчас для многих людей, и в будущем будет очень важно иметь красивый вид из окна и возможность выпить бокал вина на террасе.