«Реквизит и искать не пришлось». Александр Головин попал в центре Минска… в чернобыльскую зону

Давно пустующий станкостроительный завод им. Кирова в центре Минска уже облюбовали кинематографисты. Говорят, если побродить среди его гулких и пустых корпусов, можно обнаружить декорации, в которых снимали даже концлагерь. Ну а съемочная группа приключенческого триллера с рабочим названием «Отражение» разглядела тут колоритный антураж для изображения чернобыльской зоны.

Для изображения чернобыльской зоны взяли пустующий станкостроительный завод им. КироваФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы тут уже четыре дня. Реквизит даже искать не пришлось - мы взяли всю мебель для заброшенного кафе из бывшей заводской столовой. Все аутентичное, как было в 80-е годы, - говорит продюсер картины Максим Максимов.

Кинематографисты облюбовали территорию завода им. Кирова.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вряд ли вы помните то время в силу своего возраста. А задействованы ли эксперты, которые могут оценить картину в плане соответствия исторической правде?

- Мы сверялись с фото Сергея Плыткевича, который бывал в чернобыльской зоне в 89 - 90-м годах, смотрели видеохронику, которой довольно много. В самом деле, все очень похоже. Такое ощущение, что время здесь замерло с тех пор, как завод перестал работать. Кроме того, мы показывали сценарий ликвидаторам ЧАЭС, и они подтвердили, что все именно так и было. Они говорили: вы даже не представляете, в каких масштабах происходило мародерство в зоне отселения, до сих пор там расположены тайники с добром, которое не смогли вывезти.

Продюсер картины Максим МаксимовФото: Святослав ЗОРКИЙ

Впрочем, чернобыльская тема в картине не основная. Это лишь антураж истории, которая строится вокруг молодых людей. Попав в зону отселения, они, сами того не желая, становятся причиной гибели человека. Этот человек, а по сути мародер, пытался заработать деньги на брошенном переселенными людьми добре. В руках ребят оказывается сумка с огромной суммой… Всю историю создатели фильма рассказывать не хотят, но обещают, что будет интересно.

Заказчиком картины выступает Министерство культуры.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске проходит съемка приключенческого триллера с рабочим названием «Отражение».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В главных ролях в картине снимаются молодые звезды - Александр Головин, которого вы наверняка помните по фильмам «Сволочи», «Кадетство», «Елки»; Дарья Мельникова из «Папиных дочек», Сергей Сосновский (играл в фильмах «Чемпионы», «Метод»), Сергей Толкач («Одной крови», «Шагал-Малевич»), Юлиана Михневич («Акушерка», «Черная кровь»), Даниил Вахрушев («Супербобровы», «Закон каменных джунглей»).

В фильме снимаются много молодых актеров.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Интересно, что Головин снимается в Беларуси уже в третьей картине подряд.

- Раньше летали сниматься в Киев с пересадками, а сейчас осели в Минске, да. И, если честно, даже сбегать отсюда не хочется. Мне очень уютно работается в Минске, особенно летом. А вот сейчас не очень, потому что на днях продюсер заставил нас искупаться, - смеется Александр Головин. - Октябрьский заплыв получился. Честно говоря, гулять по Минску я не успеваю, все время занимает работа. Но на днях улучил момент и все же сходил в кинотеатр на «Джокера».

Александру очень уютно работается в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для режиссера картины Митрия Семенова-Алейникова это полнометражный дебют. До сих пор наиболее громкой его работой была короткометражка «Одной крови», которая в 2016 году попала в секцию Short Film Corner на Каннском кинофестивале.

На картину выделили примерно $450 тысяч.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заказчиком картины выступает Министерство культуры, на нее выделили примерно $450 тысяч. А снимает ее частная компания «Медиа Куб», которая до сих пор занималась в основном рекламой, съемками телепроектов и концертов. Кино для них - совершенно новое дело. Ожидается, что картина выйдет в прокат в апреле 2020 года.

Создатели фильма обещают, что будет интересно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ