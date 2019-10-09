2019-10-09T16:00:27+03:00
Минск
КП Беларусь

На торцах домов у метро «Каменная Горка» рисуют огромные муралы с красивыми девушками

Стрит-арт станет частью триптиха, образы которого будут символизировать современную Беларусь [фото]
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Сербский художник Artez изобразил современную белорусскую девушку.Сербский художник Artez изобразил современную белорусскую девушку.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Мы хотели привлечь внимание горожан к изменениям в нас, в нашей стране, к тому, что Беларусь - самобытная страна, которая развивается благодаря уникальному сочетанию высоких технологий и уважения к традициям и национальным ценностям, - объясняет выбор темы инициатор проекта Urban Myths Олег Ларичев.

Первый мурал уже почти готов, он появился на торце дома по адресу ул. Притыцкого, 150. Его автор сербский художник Artez, который изобразил современную белорусскую девушку. В рисунок он вплел один из главных символов Беларуси - васильки. Уже началась работа и над вторым граффити на доме №134. Его автор, белорусский художник Mutus (Евгений Сосюра), также нарисует девушку.

В рисунок Artez вплел один из главных символов Беларуси - васильки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В рисунок Artez вплел один из главных символов Беларуси - васильки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Образы молодых людей одновременно и символические в тех смыслах, которые они несут, и реальные - это подчеркнет выбранный нами жанр фотореализма. На тех муралах, например, которые делают сейчас, - образы реальных минчанок. Какой образ выберет третий художник и кто этот художник - расскажем позже, пока это секрет, - сказал Олег. Третью часть триптиха разместят на доме №136.

Как поясняет Олег, проект поддерживает администрация Фрунзенского района и представители бизнеса. По его словам, поддержку с обеих сторон удалось найти легко.

- Это настоящее соавторство и равноправное партнерство. С точки зрения трехсекторного взаимодействия назвал бы этот проект знаковым, - говорит Олег.

На тех муралах, которые делают сейчас, - образы реальных минчанок. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На тех муралах, которые делают сейчас, - образы реальных минчанок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Перед тем как рисовать граффити, авторы проекта решили узнать мнение людей, живущих в этих домах и окрестностях. Сделали это «с научным подходом и технологично», поэтому привлекли ученых-социологов из БГУ.

- Результаты удивили нас: очень положительная оценка подобных инициатив, - делится впечатлениями собеседник. - Хотелось бы взяться и за другие районы, но давайте посмотрим, как люди отреагируют на проект в готовом виде.

Полностью завершить триптих планируют в начале ноября.

Стрит-арт станет частью триптиха, образы которого будут символизировать современную Беларусь. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стрит-арт станет частью триптиха, образы которого будут символизировать современную Беларусь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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КСТАТИ

Минчане хотят избавить проспект Независимости от рекламных растяжек. Петицию с таким предложением запустили на сайте Petitions.by, где за сутки она собрала более 650 подписей. После окончания кампании петицию направят в Мингорисполком.

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