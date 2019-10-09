2019-10-09T16:57:58+03:00
Общество
КП Беларусь

2 месяца бесплатных смартфонов - как попасть в число счастливчиков

Каждый день до конца осени на Новом радио дарят новый Xiaomi
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Попробуйте поймать удачу!Попробуйте поймать удачу!
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Весь октябрь и ноябрь находчивые белорусы бесплатно получают смартфоны.

Рассказываем, где взять новый телефон и не потратить ни рубля.

Правило первое

Слушать Новое радио и в нужный момент не растеряться. Ежедневно с понедельника по субботу здесь дарят Xiaomi Redmi 7А, а по воскресеньям - только-только вышедшие на рынок Xiaomi Redmi Note 8.

Весь октябрь и ноябрь находчивые белорусы бесплатно получают смартфоны.

Весь октябрь и ноябрь находчивые белорусы бесплатно получают смартфоны.

Правило второе

Подключать друзей, родных, коллег. Каждый день до 30 ноября включительно на Новом радио звучат цифры номера мобильного телефона. Что с ними делать? Фиксировать в верном порядке. Самая сложная часть задания - угадать последнюю, седьмую цифру, и быстро набрать получившийся номер мобильного телефона. Участник, который первым справляется с задачей, получает новенький Xiaomi. Подсказка: код мобильного оператора - 25. Это значит, каждый номер начинается на +37525.

Участник, который первым дозванивается по верному номеру, получает смартфон

Участник, который первым дозванивается по верному номеру, получает смартфон

Правило третье

Ознакомиться с правилами участия в конкурсе, размещенными на сайте novoeradio.by.

Правило четвертое

Прочитать комментарий программного директора Нового радио Олега Лихорада: «Получить бесплатный смартфон на Новом радио очень просто, шансов много. К началу зимы в общей сложности подарим 61 телефон. Весной, кстати, мы проводили аналогичный проект, он длился месяц, поэтому удалось раздать 30 смартфонов. Слушателям очень понравилось, мы решили повторить этот опыт, удвоив количество подарков. Так появилась версия 2.0. Обязательно попробуйте поймать удачу».

Позвони на свой новый смартфон!

Позвони на свой новый смартфон!

БУДЬ В КУРСЕ!

Новое радио вещает:

- Минск - 98,4 FM,

- Брест - 92,8 FM,

- Гомель - 106,7 FM,

- Могилев - 95,7 FM,

- Гродно - 92,9 FM,

- Витебск - 98,7 FM.

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