2019-10-09T16:44:13+03:00
Общество
КП Беларусь

В Полоцке у женщины в маршрутке средь бела дня отобрали телефон

30-летний полочанин помог поймать грабителя.
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Полоцке парень средь бела дня отобрал телефон у пассажирки маршрутки.В Полоцке парень средь бела дня отобрал телефон у пассажирки маршрутки.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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- Ехал со своей девушкой домой в маршрутке. На нашей остановке уже приготовились выходить. Вдруг какой-то парень толкнул меня и резко выскочил. И тут же одна из пассажирок закричала: “Стой!”. Парень выбежал с ее телефоном, - рассказывает 30-летний Илья.

Илья бросился его догонять, но вора и след простыл - скрылся во дворах. Тогда он решил обойти дворы и в одном из них увидел парня в куртке, похожей на ту, что была на злоумышленнике.

Лицо грабителя Илья не запомнил, было уже довольно темно, поэтому не был уверен, что навстречу ему идет именно он.

- Он как раз по телефону говорил. Я подошел и сказал, чтобы вернул женщине телефон. Сразу по его реакции подумал, что ошибся - парень не дергался, спокойно объяснил мне, что это его телефон и он ни у кого ничего не брал. На всякий случай я спросил его номер, набрал, его телефон зазвонил. И я решил, что это не грабитель, - рассказывает Илья.

Приехала милиция, прочесала квартал, Илья вместе с другими свидетелями съездил в РОВД посмотреть фото местных воришек. Никого не опознали. На всякий случай он рассказал сотрудникам милиции о парне, которого встретил во дворах. Решили его проверить - ведь его номер был в телефоне Ильи. В милиции парень во всем сознался.

- После совершения преступления он забежал к себе домой, переоделся и оставил похищенный смартфон, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко. - Задержанному 22 года, он объяснил, что вырвал смартфон из рук попутчицы, потому что хотел себе новый.

Стоимость похищенного аппарата - 670 рублей. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

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