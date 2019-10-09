«Минсктранс» о новом методе ловли зайцев: «Тормознем любой автобус, но со второй-третьей полосы дергать не будем»

О том, как будет работать новая система контроля и не противоречит ли ПДД спросили у и. о. начальника контрольно-ревизионной службы филиала «Агентство Минсктранс» Сергея Ахроловича.

- Сообщалось, что контролеры могли и раньше так останавливать автобусы, но стали делать это только сейчас?

- Количество безбилетников растет, мы стали терять выручку, что вынуждает искать новые формы работы. Нас волновал момент, касающийся безопасности и пассажиров, и контролеров. Наши коллеги из Бреста работают так больше года. Мы в какой-то мере переняли их опыт.

- Были ли консультации с ГАИ?

- Наше руководство в контакте с ГАИ. Они наблюдают за ситуацией. Поймите, если мы шаг вправо, шаг влево сделаем - нас самих накажут. Пока негативной реакции ГАИ в наш адрес не было, значит, контролеры соблюдают ПДД, аварийных ситуаций не создают, мы это отслеживаем.

- По какому принципу формируются бригады, которые получают сигнальные диски, и сколько их работает на улицах Минска?

- 8 октября работало порядка пяти-шести бригад, которым были выданы диски. Это были старшие смен, люди, которые работают не первый год. Здесь нужны люди подготовленные. Нас беспокоит, чтобы не было злоупотреблений, случаев ДТП. Это все-таки нестационарные остановочные пункты, здесь нашим сотрудникам важно повести себя правильно - не выскочить на дорогу, не создать аварийную ситуацию, не пострадать в первую очередь самим.

Фото: minsknews.by

- Контролеры будут останавливать исключительно скоростные и экспрессные маршруты или все?

- Наша конечная цель - организовать работу таким образом, чтобы контролеры могли останавливать любой городской автобусный маршрут. Ради безопасности мы решили все делать постепенно. Сейчас пробный этап - наиболее безопасный. Контролеры работают сигнальными дисками на промежуточном действующем остановочном пункте. Он обозначен, но для экспрессных и скоростных маршрутов остановкой не является. Однако там мы их останавливаем, это безопасно. Отрабатываем эту схему, чтобы учесть все негативные моменты.

Вместе с тем уже с 9 октября в Минске будут работать две экспериментальные бригады. Для них мы определим места, в первую очередь безопасные с точки зрения ПДД, в которых контролеры будут останавливать любой автобус вне зависимости от того, экспрессный он, скоростной или обычный.

- Между остановками?

- Контролеры будут останавливать автобусы вне остановочного пункта, в месте, где это безопасно. Речь идет о естественных карманах, площадках, где есть достаточная видимость, а также в первом ряду, если он не заставлен транспортом и нет большого потока машин. Эту форму - контроль между остановками - мы начинаем активно тестировать, будем внедрять все большее количество бригад.

Мы предвидим, что жалобы в ГАИ поступать будут, но контролеры проинструктированы о том, чтобы не выдергивать автобусы со второй-третьей полосы.

- Новая схема действует уже несколько дней. Какие промежуточные итоги?

- Наша цель - повышение дисциплины пассажиров. Мы - небюджетная организация, перевозчик государственной формы собственности. Оплата проезда - это зарплата водителя прежде всего, про доходы и прибыль мы не говорим. Что заработали - то наше. Город помогает, покупает нам транспортные средства, но их надо обслуживать, а водителям - платить зарплату.

Фото: minsknews.by

- Тем не менее за прошедшие дни выявили больше безбилетников?

- Я скажу прямо: опытный контролер, работая по своему привычному маршруту, квитанций и штрафов делал больше. Мы ощущаем, что количество безбилетников растет, и хотим переломить ситуацию. Новый механизм работы контрольно-ревизионной службы направлен именно на это.

ЕСТЬ ВОПРОС

Почему останавливают только автобусы?

Причина - разночтения в нормативных актах об автомобильном транспорте и городском электрическом. Если в первом случае оплата однозначно должна проводиться до начала поездки, то пассажир, сев в троллейбус или трамвай, должен пробить талончик или приложить к валидатору карточку до следующей остановки.