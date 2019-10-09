Аквапарк Аверьянова «Дримлэнд» продают со скидкой 70%, авторынок в Малиновке готовят к продаже

В стране продолжается распродажа имущества обанкротившейся компании «Ростэм», которой владеет известный белорусский бизнесмен Юрий Аверьянов. Уже несколько раз по цене 7,5 миллионов рублей на торги выставляли предприятие «Агрофирма Илья» - оно находится в Вилейском районе и выращивает зерно, картофель, рапс, занимается животноводством. Интересно, что в свое время бизнесмена «очень попросили» взять шефство над одним из убыточных колхозов. Говорят, к хозяйству присматривались китайские бизнесмены, но для них это оказалось дорого. Желающих купить агрофирму пока не нашлось. Поэтому сейчас цену снизили до - 6 916 000 рублей (примерно 3,3 миллиона долларов).

Похожая история и с продажей известного столичного развлекательного комплекса с аквапарком «Дримлэнд». Изначально его хотели продать за 29 миллионов рублей, но желающих не было. Сейчас цена снизилась - 9 752 787 рублей (примерно 4,7 миллиона долларов). Это значит, что «скидка» составила почти 70%. Снижение стоимости многие эксперты объясняют убыточностью самого аквапарка - мол, получать доход, работая всего несколько месяцев в году - очень сложно.

Аквапарк "Дримленд" Юрия АверьяноваФото: Сергей ГАПОН

Наконец, буквально на днях на торги впервые выставили на продажу еще один известный актив бизнесмена - стройрынок в Уручье. Начальная цена - 9 439 000 рублей (пример 4,5 миллиона долларов). Аукцион пройдет 6 ноября в Минске. По правилам, до начала торгов участники аукциона – если они найдутся – должны внести задаток в размере 10% от начальной цены лота. Интересно, что по Плану детального планирования в перспективе стройрынок должны снести. А на его месте должен появиться огромный многофункциональный административно-торговый комплекс с паркингами. Компания «Ростэм» имеет право предложить свой проект застройки и постоянно пользоваться будущим комплексом.

Строительный рынок в Уручье, принадлежащий Юрию Аверьянову.

Нерешенной пока остается судьба еще одного предприятия Аверьянова – компании «Торговый Мир - «Кольцо». Под ее крылом в Малиновке работает автомобильный и строительный рынки, а также торговый центр. По некоторым данным, компанию тоже готовят к продаже, и, вероятно, скоро она будет выставлена на торги.

Авторынок "Малиновка" принадлежащий Юрию Аверьянову. Фото: wikimapia.org.

Аверьянов: «Первый рынок мы открыли под окнами обкома партии»

Напомним, Юрий Аверьянов - бизнесмен, известный как владелец крупного развлекательного парка «Дримленд», клубов Madison Club, «Блиндаж» и «Африка». Он начинал в 90-х, когда открыл вещевой рынок на стадионе «Динамо», затем авторынок в Малиновке и строительный рынок в Уручье. В 2013 году Аверьянов входил в ТОП-30 самых успешных и влиятельных белорусских бизнесменов (по версии портала «Ежедневник»). Правда, к 2016 году съехал на 147 позицию. В том же году у Аверьянова разгорелся конфликт с банками-кредиторами. Бизнесмен ситуацию тогда называл не иначе, как рейдерским захватом:

- Профессионально разработанная программа по рейдерскому захвату моих компаний, - цитировал бизнесмена в 2016 году «Белапан». Известно также, что Аверьянов тогда даже назвал имя предполагаемого заказчика захвата, однако информационное агентство его не озвучило.

А после того, как белорусские следователи начали подозревать Аверьянова в уклонении от уплаты налогов, он уехал из страны. Бизнесмена объявили в международный розыск. Поговаривали, что Аверьянов обосновался в Германии. Там его и задержали в январе прошлого года:

- В Германию был направлен пакет документов на выдачу этого гражданина, он был задержан и взят под стражу с целью выдачи. Экстрадиционное производство начато. Были приняты меры, чтобы лицо не скрылось от правоохранительных органов, - сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Дмитрий Брылев. По данным «Комсомолки», позже Аверьянова отпустили под обязательство о явке в суд.

Дочь Юрия Аверьянова тоже арестована

«Под раздачу» также попала дочь бизнесмена – Виктория Аверьянова. Она являлась гендиректором компании «Бистроф», занимающейся торговлей, и компанией «Интекс», на которую были записаны Madison Club, «Африка» и другие столичные заведения.

Виктория Аверьянова. Скриншот с YouTube.com.

Следственный комитет Беларуси обвиняет женщину в уклонении от уплаты налогов, то есть в преступлении, которое не является арестным в России», - написал «Коммерсантъ». - Скандальности ситуации придает тот факт, что летом суд уже отклонял требование о взятии предпринимателя под стражу.

По данным издания, ходатайство прокурора об аресте Виктории Аверьяновой Тверской райсуд Москвы рассматривал три дня. Когда адвокат Алексей Поздняков сообщил судье, что в июне Головинский райсуд уже отклонял соответствующую просьбу надзорного органа, и это решение было оставлено в силе Мосгорсудом, прокуратуре было дано время на сбор дополнительных доказательств. Дело в том, что по Уголовно-процессуальному кодексу нельзя дважды избирать меру пресечения по одним и тем же основаниям. Слушания были отложены, и хотя ничего нового, по данным защиты, в деле не появилось, дежурный судья определил женщину на два месяца в СИЗО. Адвокат уже обжаловал арест, полагая, что в данном случае требования УПК могли быть нарушены неоднократно. По версии защиты, Аверьянова не скрывалась в России от следствия, а просто сюда переехала вместе с семьей на вполне законных основаниях около двух лет назад и воспитывает двух детей, самый младший из которых родился как раз в разгар расследования. После повторного задержания, как полагает защита, Аверьянова могла рассчитывать как минимум на домашний арест.

БУДЬ В КУРСЕ

Аверьянов один из немногих белорусский бизнесменов владел личным вертолетом

«Комсомолка» уже писала о белорусах, которые имеют собственные вертолеты – это совладелец «Лукойла-Белоруссия» Валерий Яляев, владелец комплекса «Панскi маёнтак Сула» Андрей Запольский и владелец группы компаний «А-100» Александр Центер. Как удалось узнать, еще одним собственным вертолетом владел Юрий Аверьянов – темно-бордовый четырехместный американский R44 Raven II.

Вертолет Юрия Аверьянова. Фото из архива "КП".

Говорят, на нем Аверьянов летал в свой подшефный колхоз в Вилейку. По данным «Комсомолки», в феврале 2015 года вертолет выставили на продажу за 400 тысяч долларов. Тогда машине было 7 лет, а налетали на ней 124 часа. Вертолет купил казахский бизнесмен.

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