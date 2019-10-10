«Переписчик не должен ставить галочки заранее». В Белстате рассказали, как выбирать родной язык в анкете

Уже с начала переписи населения в соцсетях стали встречаться сообщения о том, что переписчики отмечают родным языком русский, даже не спрашивая об этом. Например, о двух похожих случаях написали из Светлогорска.

- Мама ходила на стационарный участок. Она разговаривает не на чисто русском языке, но также и на белорусском. Желание моей матери - выбрать белорусский язык родным и разговорным. Женщина, которая занималась переписью, не дала даже шанса этого сделать, - рассказывает Виктория. - Вопросы она задала только по пунктам работы и о членах семьи. Когда дошли до пункта языка, родного и разговорного, женщина без вопроса к матери выбрала русский язык. Мать спросила: «Почему вы выбираете русский язык, не спрашивая меня?» Она ответила: «Так нужно. Вы разговариваете не на чистом белорусском языке». Мама еще раз попросила, чтобы выбрали белорусский, но женщина проигнорировала и перешла к другим вопросам.

Связаться с Викторией, чтобы уточнить детали, не вышло - ее профиль закрыт, поэтому сообщение отправить нельзя.

Работник завода в Светлогорске Петр Процко рассказал схожую историю: студенты-переписчики не спросили, на каком языке парень говорит дома, и сразу выбрали русский. На возмущение заводчанина, по его словам, переписчики ответили, что «всем ставят русский» и отказались исправить ответ - мол, сделать это нельзя, да «и так понятно, что все говорят по-русски».

Мы связались с Петром, но он не ответил на наши дополнительные вопросы, ссылаясь на занятость на работе.

Корреспондент «КП» позвонил на единый справочный номер переписи населения и рассказал оператору о подобной ситуации. На вопрос, почему переписчики говорят о том, что родной язык - это первый усвоенный, «на котором мама колыбельную пела», оператор ответил:

- На самом деле они правильно объясняют. Нужно выбирать тот язык, который чаще всего используете.

- Я считаю своим родным языком белорусский.

- И вы общаетесь на нем постоянно?

- Нет. Но разве язык общения и родной язык - это одно и то же?

- Чаще всего люди указывают своим родным языком тот, на котором чаще общаются, - обтекаемо ответил оператор. В итоге он подтвердил, что переписчик не имеет права ставить галочки в анкете - сначала он должен выслушать респондента и отметить то, что тот сказал.

Оператор объяснил, что переписчики «не склоняют к выбору русского, а подсказывают». Что важно, в случае ошибки они могут заново заполнить анкету. Если в действиях переписчиков что-то не нравится, можно подать на них жалобу - на бесплатный номер 8-801-100-3131 или на электронный адрес belstat@belstat.gov.by

ОФИЦИАЛЬНО

«Респондент может отметить свой язык родным так, как он считает нужным»

Пресс-секретарь Белстата Татьяна Лапковская заявила, что рассказы о том, как переписчики сами выбирают в анкете русский язык, - неправда:

- Мы проверили информацию о переписи на заводе в Светлогорске - так вот, человека, который все это рассказывал, даже не существует. Опрашивали всех переписчиков - они заверили, что такой ситуации просто не было.

Отметим, что мы нашли Петра очень просто и убедились, что он существует.

Представитель Белстата подчеркнула, что на переписчиков можно подавать жалобы:

- Респондент может отметить свой язык родным так, как он считает нужным. Белорусский предлагается первым. Затем русский, польский и масса языков. Конечно же, переписчик не имеет права ставить галочку заранее. И изменить анкету переписчик может. Не может только в том случае, если он ее уже отправил. Тогда нужно обращаться официально в Белстат, и мы имеем право изменить анкету.