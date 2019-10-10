2019-10-10T02:01:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: новый вид будущего квартала на месте старого троллейбусного депо

Архитекторы опубликовали новые рендеры квартала у площади Победы – на лицо изменения [А вам нравится? Предлагаем обсудить!]
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
Так будет выглядеть будущий квартал «А-100» на месте старого троллейбусного депо со стороны перекрестка Красной и Машерова. Кадр из проморолика Sergey Skuratov Architects.Так будет выглядеть будущий квартал «А-100» на месте старого троллейбусного депо со стороны перекрестка Красной и Машерова. Кадр из проморолика Sergey Skuratov Architects.
Изменить размер текста:

Территорию старого троллейбусного депо возде площади Победы летом 2017 года за 9 миллионов долларов выкупила компания «А-100 Девелопмент» - известная своими кварталами «Зеленые Горки», «Зеленый Бор» и «Новая Боровая». Еще компании принадлежит сеть автозаправок и авиаклуб. Владеет компанией Александр Центер, входящий в десятку самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.

В начале прошлого года компания объявила архитектурный конкурс на застройку квартала. Достоянием общественности стали две концепции – обе от московских архитекторов. Бюро ABD architects предложило светлые здания переменной этажности - они напоминают круизные лайнеры. Второй проект застройки квартала представил известный московский архитектор Сергей Скуратов. На фото видно большое количество зелени, всякие горочки, холмы и большое количество пешеходных мостиков, цветовая гамма - преимущественно бежево-коричневая. Эдакий скандинавский стиль.

На фото видно большое количество зелени, всякие горочки, холмы и большое количество пешеходных мостиков. Фото Sergey Skuratov Architects.

На фото видно большое количество зелени, всякие горочки, холмы и большое количество пешеходных мостиков. Фото Sergey Skuratov Architects.

В марте этого года прошла презентация детального плана застройки двух кварталов. Окончательные рендеры будущего квартала тогда не показали, однако в кулуарах встречи «Комсомолка» выяснила: компания остановилась на варианте Скуратова. Как рассказала «КП» представитель Комитета архитектуры, кардинальных изменений в концепции уже не будет. Впрочем, общественные активисты опасались, что переиграть все можно еще много раз.

Вероятно, так и случилось: в интернете появился проморолик архитектурной концепции комплекса от Скуратова: на нем видны отличия от первоначальной концепции. Количество основных зданий не поменялось, зато поменялись их форма, размер, внешний вид и расположение. Отме

Изменения планировки будущего квартала хорошо видны «с высоты птичьего полета». Фото Sergey Skuratov Architects.

Изменения планировки будущего квартала хорошо видны «с высоты птичьего полета». Фото Sergey Skuratov Architects.

Также на ролике можно рассмотреть, как будет выглядеть будущий квартал со стороны уже имеющихся улиц. «Комсомолка» сравнила, как это выглядит сейчас, и как это может выглядеть. Теперь показываем и вам.

Вид на будущий квартал «А-100» со стороны проспекта Машерова. Фото Яндекс.Панорамы и кадр из проморолика Sergey Skuratov Architects.

Вид на будущий квартал «А-100» со стороны проспекта Машерова. Фото Яндекс.Панорамы и кадр из проморолика Sergey Skuratov Architects.

Вид на будущий квартал «А-100» со стороны проспекта Машерова. Фото Яндекс.Панорамы и кадр из проморолика Sergey Skuratov Architects.

Вид на будущий квартал «А-100» со стороны проспекта Машерова. Фото Яндекс.Панорамы и кадр из проморолика Sergey Skuratov Architects.

Вид на будущий квартал «А-100» со стороны перекрестка Красной и проспекта Машерова. Фото Яндекс.Панорамы и кадр из проморолика Sergey Skuratov Architects.

Вид на будущий квартал «А-100» со стороны перекрестка Красной и проспекта Машерова. Фото Яндекс.Панорамы и кадр из проморолика Sergey Skuratov Architects.

Вид на будущий квартал «А-100» со стороны перекрестка Красной и проспекта Машерова. Фото Яндекс.Панорамы и кадр из проморолика Sergey Skuratov Architects.

Вид на будущий квартал «А-100» со стороны перекрестка Красной и проспекта Машерова. Фото Яндекс.Панорамы и кадр из проморолика Sergey Skuratov Architects.

Вид на будущий квартал «А-100» со стороны улицы Киселева. Фото Яндекс.Панорамы и кадр из проморолика Sergey Skuratov Architects.

Вид на будущий квартал «А-100» со стороны улицы Киселева. Фото Яндекс.Панорамы и кадр из проморолика Sergey Skuratov Architects.

Вид на будущий квартал «А-100» со стороны улицы Киселева. Фото Яндекс.Панорамы и кадр из проморолика Sergey Skuratov Architects.

Вид на будущий квартал «А-100» со стороны улицы Киселева. Фото Яндекс.Панорамы и кадр из проморолика Sergey Skuratov Architects.

Вид на будущий квартал «А-100» со стороны въезда в троллейбусный парк. Фото Яндекс.Панорамы и кадр из проморолика Sergey Skuratov Architects.

Вид на будущий квартал «А-100» со стороны въезда в троллейбусный парк. Фото Яндекс.Панорамы и кадр из проморолика Sergey Skuratov Architects.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
«В противном случае - суд». У художника, который разделся на своей выставке, требуют извинений
КХЛ. Минское «Динамо» в Риге уступило команде, которая проигрывала восемь матчей подряд
Пьяный витебчанин избил на улице двух женщин
Под Ивацевичами водитель во время аварии вылетел из авто через лобовое стекло
Видеофакт. В Могилеве коммунальщики забыли поставить заглушки на батареи и затопили полдома в многоэтажке
Гродненка украла «похоронные» деньги хозяйки квартиры, когда та умерла
Пьяный минчанин угнал Kia Sorento у коллеги, чтобы помириться с женой
Правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней в 2020 году
Стрельба рядом с синагогой в немецком Галле: двое граждан погибли, только один из нападавших задержан
В Лунинецком районе безработный педофил развращал детей в соцсетях
Похожий на коллегу минчанин оформил на его паспорт кредиты на технику
Запуск БелАЭС перенесен на 2020 год
В Полоцком погранотряде офицер на рабочем месте пытался покончить жизнь самоубийством
Выставлены на продажу стройрынок в Уручье и парк «Дримлэнд»