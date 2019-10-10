Фотофакт: новый вид будущего квартала на месте старого троллейбусного депо

Территорию старого троллейбусного депо возде площади Победы летом 2017 года за 9 миллионов долларов выкупила компания «А-100 Девелопмент» - известная своими кварталами «Зеленые Горки», «Зеленый Бор» и «Новая Боровая». Еще компании принадлежит сеть автозаправок и авиаклуб. Владеет компанией Александр Центер, входящий в десятку самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.

В начале прошлого года компания объявила архитектурный конкурс на застройку квартала. Достоянием общественности стали две концепции – обе от московских архитекторов. Бюро ABD architects предложило светлые здания переменной этажности - они напоминают круизные лайнеры. Второй проект застройки квартала представил известный московский архитектор Сергей Скуратов. На фото видно большое количество зелени, всякие горочки, холмы и большое количество пешеходных мостиков, цветовая гамма - преимущественно бежево-коричневая. Эдакий скандинавский стиль.

На фото видно большое количество зелени, всякие горочки, холмы и большое количество пешеходных мостиков. Фото Sergey Skuratov Architects.

В марте этого года прошла презентация детального плана застройки двух кварталов. Окончательные рендеры будущего квартала тогда не показали, однако в кулуарах встречи «Комсомолка» выяснила: компания остановилась на варианте Скуратова. Как рассказала «КП» представитель Комитета архитектуры, кардинальных изменений в концепции уже не будет. Впрочем, общественные активисты опасались, что переиграть все можно еще много раз.

Вероятно, так и случилось: в интернете появился проморолик архитектурной концепции комплекса от Скуратова: на нем видны отличия от первоначальной концепции. Количество основных зданий не поменялось, зато поменялись их форма, размер, внешний вид и расположение. Отме

Изменения планировки будущего квартала хорошо видны «с высоты птичьего полета». Фото Sergey Skuratov Architects.

Также на ролике можно рассмотреть, как будет выглядеть будущий квартал со стороны уже имеющихся улиц. «Комсомолка» сравнила, как это выглядит сейчас, и как это может выглядеть. Теперь показываем и вам.

Вид на будущий квартал «А-100» со стороны проспекта Машерова. Фото Яндекс.Панорамы и кадр из проморолика Sergey Skuratov Architects.

Вид на будущий квартал «А-100» со стороны проспекта Машерова. Фото Яндекс.Панорамы и кадр из проморолика Sergey Skuratov Architects.

Вид на будущий квартал «А-100» со стороны перекрестка Красной и проспекта Машерова. Фото Яндекс.Панорамы и кадр из проморолика Sergey Skuratov Architects.

Вид на будущий квартал «А-100» со стороны перекрестка Красной и проспекта Машерова. Фото Яндекс.Панорамы и кадр из проморолика Sergey Skuratov Architects.

Вид на будущий квартал «А-100» со стороны улицы Киселева. Фото Яндекс.Панорамы и кадр из проморолика Sergey Skuratov Architects.

Вид на будущий квартал «А-100» со стороны улицы Киселева. Фото Яндекс.Панорамы и кадр из проморолика Sergey Skuratov Architects.