В Бресте маму обвиняют в том, что она задушила новорожденную дочь

В мае этого года в милицию позвонили из детской поликлиники Бреста. Там рассказали, что недавно из областного роддома выписали 28-летнюю девушку, которая 17 марта родила дочь.

Девочка родилась недоношенной и была под наблюдением медиков. Когда педиатр пришла проведать ребенка, в квартире дверь никто не открыл, а по телефону женщина отказалась рассказать врачу, где находится ребенок. Это вызвало настороженность.

Молодая мама родом из Туркменистана, она была слушательницей курсов одного из местных университетов. На вопросы милиционеров девушка отвечала путано - называла сразу несколько версий исчезновения дочки. В итоге рассказала, что ребенок умер из-за несчастного случая, а она испугалась ответственности, поэтому оставила труп на берегу реки, но где именно - не помнит.

Сотрудники милиции нашли тело девочки, завернутое в простыню, на берегу реки Мухавец. Видимых повреждений на теле ребенка не обнаружили. Чтобы установить точную причину смерти, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Выяснилось, что 10 мая девушка в квартире своего знакомого задушила дочку. А после спрятала тело ребенка в яме на берегу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Идут расследование и суд о еще двух убийствах детей

Тем временем в Бресте продолжается суд над 26-летней девушкой, которую обвиняют в убийстве 8-месячной дочки. Убийство произошло 27 октября 2018 года в Лунинце. По данным предварительного следствия, 8-месячного младенца жестоко убили, и к этому причастны его мать, которой на тот момент было 25 лет, и ее 47-летний знакомый, с которым женщина в тот вечер распивала спиртное. Труп обнаружил отец ребенка, когда вернулся домой.

Продолжается расследование убийства 3-летнего ребенка в Лепеле. Его мама рассказала милиции, что сын пропал, когда они вместе гуляли в парке, и предположила, что ребенка похитили. Милиционеры изучили маршрут девушки и выяснили, что она была без ребенка. В результате тело мальчика нашли в гараже.

За жестокое убийство ребенка предусмотрено наказание от 8 до 25 лет лишения свободы, или пожизненное заключение, или смертная казнь, но исключительная мера не может быть применена к женщине.