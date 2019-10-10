2019-10-10T22:26:05+03:00
Дом. Семья
КП Беларусь

Вся правда о куриных яйцах: надо ли их мыть перед употреблением, как выбрать в магазине и как правильно хранить

Миллионы людей ежедневно едят яйца, но при этом расходятся во мнениях, какие из них лучше, вкуснее и полезнее: одни выбирают по цвету скорлупы, вторые ориентируются на размер, а третьи - на оттенок желтка. Как же выбрать самые вкусные и качественные яйца?
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Всемирный день яйца отмечается во вторую пятницу октября. Этой традиции уже более двадцати лет: праздновать необычный день начали в 1996 году по решению Международной яичной комиссии.

Немногие продукты удостоились такой чести, как свой персональный праздник. Чем же отличилось именно яйцо? Создатели праздника - делегаты конференции Международной яичной комиссии - утверждали, что для празднования Дня яйца насчитывается более десяти причин. Ведь это один из самых универсальных, распространенных и доступных продуктов на нашей планете.

Яйцо - ценный диетический продукт. Полезные вещества (белки, витамины, макро- и микроэлементы, аминокислоты) в нем великолепно сбалансированы, но самое главное - это то, что именно из яйца организм человека усваивает их практически полностью.

Миллионы людей ежедневно едят яйца, но при этом расходятся во мнениях, какие из них лучше, вкуснее и полезнее: одни выбирают по цвету скорлупы, вторые ориентируются на размер, а третьи - на оттенок желтка. Как же выбрать самые вкусные и качественные яйца? За ответом на этот непростой, как оказалось, вопрос мы обратились на ОАО «Кобринская птицефабрика» - одно из старейших белорусских предприятий птицеводческой отрасли. Фабрика успешно работает с 1962 года, поэтому здесь о курах и яйцах знают абсолютно всё. О том, какие яйца лучше, нам рассказала главный зоотехник ОАО «Кобринская птицефабрика» Тамара Васильевна ФЕДОСЮК.

Белые или коричневые?

Цвет скорлупы яйца зависит от породы курицы, которая его снесла. Белые куры несут яйца белого цвета, а куры с коричневым окрасом оперения несут яйца коричневого цвета. Ни на какие показатели самого яйца - ни на вкус, ни на питательные свойства - цвет скорлупы не влияет. Качественные яйца белого и коричневого цветов абсолютно равноценны.

Крупные или мелкие?

Размер яйца говорит только о возрасте курицы. Молодые куры несут яйца помельче, а чем старше становится курица, тем крупнее у нее яйца. Однако на вкус и качество яйца его размер и возраст курицы не влияют.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С желтым или оранжевым желтком?

По яркости и цвету желтка можно судить о питании птицы. Многие считают, что яркий оранжевый желток может быть только у домашних кур, а бледные желтки получаются при промышленном производстве, и если у яиц из магазина желтки оранжевые, значит, использован специальный краситель. Но на самом деле цвет желтка зависит только от состава корма: если курицу кормили кукурузными и рапсовыми зернами или люцерной, то желток ее яйца будет насыщенным по цвету. Например, на ОАО «Кобринская птицефабрика» птицы получают сбалансированный комбикорм, состоящий только из натуральных компонентов, в числе которых кукуруза и рапс. Поэтому яйца «Кобринские» всегда радуют покупателей ярким желтком и являются при этом абсолютно натуральным продуктом. Насыщенный цвет желтка не только красивее выглядит в готовых блюдах и придает аппетитный цвет выпечке: за яркость желтка отвечает каротин, поэтому чем ярче желток, тем больше в нем этого полезного вещества.

Как выбрать яйцо в магазине?

Конечно, взяв в руки лоток с яйцами в магазине, вкус яйца и цвет желтка не определишь. Поэтому покупателю лучше ориентироваться на производителя - продукция известного и авторитетного предприятия будет качественной, безопасной и вкусной.

Важно знать!

Как правильно хранить яйца?

Купленные в магазине яйца следует хранить в холодильнике. Для нас наиболее привычно удобное расположение яиц в дверце холодильника, но это не оптимальное место: дверца постоянно открывается, и на яйца попадает теплый воздух, сокращающий срок их хранения. Более подходит для яиц отделение, предназначенное для фруктов и овощей: там не только подходящая температура, но и, как правило, отсутствуют резкие запахи (например, копченостей или сыра), которые яйцо хорошо впитывает благодаря порам скорлупы. Также можно использовать для хранения герметичную посуду, чтобы защитить яйца от посторонних запахов.

При длительном хранении укладывать яйца в лоток следует острым концом вниз: тогда внутри яйца желток перемещается в середину белка и не соприкасается с воздушным пузырем, и яйцо дольше сохраняет свежесть.

Мыть или не мыть?

Класть яйца в холодильник лучше немытыми: вода смоет со скорлупы естественную защитную пленку, и яйцо будет хуже храниться. Если яйцо кажется слишком грязным, то лучше протереть его сухим полотенцем. А вот перед приготовлением мыть яйца нужно обязательно, причем только теплой, а не холодной водой.

Реклама.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Это стоит попробовать: в Беларуси появились сыры ручной работы с изысканным вкусом и необычными пикантными нотками
Эти крафтовые сыры зреют в таких же условиях, что и итальянские в небольших семейных сыродельнях, прекрасно сочетаются с вином, фруктами и очень хороши для приготовления салатов
В Беларуси появился сыр, который стоит попробовать всем гурманам. Не пожалеете!
Богатый вкусовой букет, насыщенный вкус, плотная консистенция... Его нужно не есть, а смаковать. А еще в этом сыре много кальция и мало жиров, а его концентрированный вкус помогает быстрее насытиться совсем небольшим количеством сыра
Новости 24
«Развернули в аэропорту Тель-Авива»: Белорусский МИД выразил протест послу Израиля из-за возвращения белорусских туристов
Видеофакт. В Минске сразу несколько авто столкнулись на проспекте Независимости: есть пострадавшие
Сборная Беларуси сыграла вничью с Эстонией
Под Пинском – 76-летний бесправник на «ГАЗ» врезался в другой грузовик
В Минске пропал 14-летний мальчик с аутизмом
Хорошая новость для призывников: срок альтернативной службы включат в стаж
«Сказал, что машину украли»: минчанин продал каршеринговую Toyota, чтобы разбогатеть
В Барановичах вор украл у девушки кошелек, но потом вернулся и вернул
Пьяный водитель попытался «откупиться» от ГАИ золотым кольцом и «жменей» денег
Сельчанин повесил собаку, которая съела его курицу
Маршрутка с 14 пассажирами перевернулась в Ошмянском районе
Лукашенко направился на заседание глав государств СНГ в Туркменистан
Минчанин ударил соседа по очереди бутылкой со спиртным
«Белнефтехим» о подорожании топлива на копейку: «Это продуманная стратегия»
КГК перекрыл канал поставки грибов из ЕС в Россию
Ушел из школы и пропал: в Смолевичском районе ищут 13-летнего парня
Треть депутатов в парламент баллотируются снова. Ермошина: «Это нормально»
Писатели и общественность призвали выбирать в переписи родным белорусский язык
"Найдены останки тела". Гомельчанин подозревается в убийстве младшего брата