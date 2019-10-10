Вся правда о куриных яйцах: надо ли их мыть перед употреблением, как выбрать в магазине и как правильно хранить

Всемирный день яйца отмечается во вторую пятницу октября. Этой традиции уже более двадцати лет: праздновать необычный день начали в 1996 году по решению Международной яичной комиссии.

Немногие продукты удостоились такой чести, как свой персональный праздник. Чем же отличилось именно яйцо? Создатели праздника - делегаты конференции Международной яичной комиссии - утверждали, что для празднования Дня яйца насчитывается более десяти причин. Ведь это один из самых универсальных, распространенных и доступных продуктов на нашей планете.

Яйцо - ценный диетический продукт. Полезные вещества (белки, витамины, макро- и микроэлементы, аминокислоты) в нем великолепно сбалансированы, но самое главное - это то, что именно из яйца организм человека усваивает их практически полностью.

Миллионы людей ежедневно едят яйца, но при этом расходятся во мнениях, какие из них лучше, вкуснее и полезнее: одни выбирают по цвету скорлупы, вторые ориентируются на размер, а третьи - на оттенок желтка. Как же выбрать самые вкусные и качественные яйца? За ответом на этот непростой, как оказалось, вопрос мы обратились на ОАО «Кобринская птицефабрика» - одно из старейших белорусских предприятий птицеводческой отрасли. Фабрика успешно работает с 1962 года, поэтому здесь о курах и яйцах знают абсолютно всё. О том, какие яйца лучше, нам рассказала главный зоотехник ОАО «Кобринская птицефабрика» Тамара Васильевна ФЕДОСЮК.

Белые или коричневые?

Цвет скорлупы яйца зависит от породы курицы, которая его снесла. Белые куры несут яйца белого цвета, а куры с коричневым окрасом оперения несут яйца коричневого цвета. Ни на какие показатели самого яйца - ни на вкус, ни на питательные свойства - цвет скорлупы не влияет. Качественные яйца белого и коричневого цветов абсолютно равноценны.

Крупные или мелкие?

Размер яйца говорит только о возрасте курицы. Молодые куры несут яйца помельче, а чем старше становится курица, тем крупнее у нее яйца. Однако на вкус и качество яйца его размер и возраст курицы не влияют.

Фото: pixabay.com

С желтым или оранжевым желтком?

По яркости и цвету желтка можно судить о питании птицы. Многие считают, что яркий оранжевый желток может быть только у домашних кур, а бледные желтки получаются при промышленном производстве, и если у яиц из магазина желтки оранжевые, значит, использован специальный краситель. Но на самом деле цвет желтка зависит только от состава корма: если курицу кормили кукурузными и рапсовыми зернами или люцерной, то желток ее яйца будет насыщенным по цвету. Например, на ОАО «Кобринская птицефабрика» птицы получают сбалансированный комбикорм, состоящий только из натуральных компонентов, в числе которых кукуруза и рапс. Поэтому яйца «Кобринские» всегда радуют покупателей ярким желтком и являются при этом абсолютно натуральным продуктом. Насыщенный цвет желтка не только красивее выглядит в готовых блюдах и придает аппетитный цвет выпечке: за яркость желтка отвечает каротин, поэтому чем ярче желток, тем больше в нем этого полезного вещества.

Как выбрать яйцо в магазине?

Конечно, взяв в руки лоток с яйцами в магазине, вкус яйца и цвет желтка не определишь. Поэтому покупателю лучше ориентироваться на производителя - продукция известного и авторитетного предприятия будет качественной, безопасной и вкусной.

Важно знать!

Как правильно хранить яйца?

Купленные в магазине яйца следует хранить в холодильнике. Для нас наиболее привычно удобное расположение яиц в дверце холодильника, но это не оптимальное место: дверца постоянно открывается, и на яйца попадает теплый воздух, сокращающий срок их хранения. Более подходит для яиц отделение, предназначенное для фруктов и овощей: там не только подходящая температура, но и, как правило, отсутствуют резкие запахи (например, копченостей или сыра), которые яйцо хорошо впитывает благодаря порам скорлупы. Также можно использовать для хранения герметичную посуду, чтобы защитить яйца от посторонних запахов.

При длительном хранении укладывать яйца в лоток следует острым концом вниз: тогда внутри яйца желток перемещается в середину белка и не соприкасается с воздушным пузырем, и яйцо дольше сохраняет свежесть.

Мыть или не мыть?

Класть яйца в холодильник лучше немытыми: вода смоет со скорлупы естественную защитную пленку, и яйцо будет хуже храниться. Если яйцо кажется слишком грязным, то лучше протереть его сухим полотенцем. А вот перед приготовлением мыть яйца нужно обязательно, причем только теплой, а не холодной водой.

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