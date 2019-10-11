Как построить карьеру в IT-индустрии

Сегодня Иван Семенов - топ-IT -эксперт, обладатель ряда экспертных сертификатов в области решений от Red Hat - Red Hat Certified Architect (RHCA) и сетевых решений от Juniper - JNCIE-SP и JNCIE-DC, расскажет на своем опыте о карьерном росте в IT и как стать востребованным международным экспертом.

Вот что сам Иван Семенов рассказал о своей работе.

Фото: личный архив.

«Я окунулся в мир IT еще со школьных уроков информатики, с интересом изучая на них программирование, а с появлением собственного компьютера посвящал большую часть времени изучению программирования и Linux вместо игр, как делали мои сверстники. Впоследствии поступил во Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, где учился на технической специальности.

Работать после университета я сразу начал по специальности в компании Farpost, которая предоставляла услуги хостинга и системного администрирования серверов, в том числе и клиентам из США. Еще тогда я узнал о существовании сертификации по различным направлениям в области IT. Выбрал сетевое направление, сдал экзамен от Cisco и получил сертификат CCNA, начав свой путь в профессиональной сертификации. Позже я понял, что сертификаты начального уровня не имеют большого значения, и поставил себе цель получить топовый экспертный сертификат от Juniper. На подготовку к нему с нуля ушло около года. И вот весной 2018-го я получил сертификат JNCIE-SP, показав свои экспертные знания. Спустя всего 7 месяцев получил второй экспертный сертификат по датацентрам от Juniper - JNCIE-DC. Но и на этом я не остановился, потому что видел большой спрос на экспертов в области автоматизации и DevOps. Начал изучать решения от компании Red Hat - такие как Ansible и OpenShift. В итоге сдал 7 экзаменов Red Hat, которые в сумме дали статус RHCA - Red Hat Certified Architect. Всего в мире около 400 IT-специалистов имеют данный статус, а в сумме с остальными моими экспертными сертификациями это делает меня очень востребованным международным экспертом.

P.S. Экспертов этого уровня можно пересчитать по пальцам.

Конечно, чтобы быть экспертом в своей области, недостаточно одной лишь сертификации, необходимо иметь опыт в крупных компаниях и на больших проектах. Как я уже упоминал ранее, моя IT-карьера началась с хостинговой компании Farpost. В ней я получил колоссальный опыт, он-то и позволил устроиться на работу сетевым инженером к крупнейшему мобильному оператору России и стран СНГ - в компанию МТС, в которой за 4 года вырос до ведущего инженера. В МТС я реализовал уникальный на то время для России проект по сжатию и оптимизации трафика между регионами. МТС присутствует во всех регионах страны, включая сильно отдаленные, и качество каналов передачи данных в таких регионах оставляет желать лучшего при очень высокой цене. Я впервые в России внедрил систему оптимизации и сжатия трафика на базе решения Cisco WAAS. Проект показал колоссальный результат - сжимая трафик более чем в два раза и уменьшая отклик сетевых приложений, в итоге сэкономил компании средства на обновление каналов связи. Следующим крупным и интересным проектом в МТС было строительство с нуля сети проводного доступа в интернет. Это было новое направление для МТС. Я самостоятельно разработал и успешно внедрил проект сети в нескольких городах Приморского края, обеспечив довольных абонентов интернетом и позволив компании начать зарабатывать в новом направлении. После МТС я работал в крупном европейском банке - Home Credit and Finance Bank, занимался автоматизацией сети. Я с нуля внедрил процесс автоматизации в изменение конфигурации сетевого оборудования на тысячи устройств, что позволило уменьшить количество ошибок и скорость применения изменений, а также сэкономило сотни рабочих часов сотрудникам сетевого отдела. Также оптимизировал работу отдела техподдержки контакт-центра банка - разработал и внедрил систему автоматической настройки телефонных аппаратов сотрудников контакт-центра. Из-за большой текучки персонала контакт-центра сотрудникам техподдержки приходилось постоянно перенастраивать телефоны сотрудников вручную, затрачивая на это много времени. Теперь же это делалось полностью автоматически и за несколько секунд.

Далее я работал в крупной компании «Сервер-Центр», предоставляющий сервисы для работы с государственными органами, например такими, как подача налоговых деклараций для юрлиц или выпуск электронных подписей. Там занимался реализацией проекта по виртуализации серверной инфраструктуры, превратив большой парк старых серверов в виртуальное облако на базе технологий VMWare и Cisco USC. Реализация данного проекта позволила компании значительно сократить затраты на поддержку инфраструктуры и увеличить доступность сервисов.

Сейчас я работаю в одной из крупнейших в мире компании, предоставляющей услуги аренды выделенных серверов - компании ѕеrvеrѕ.соm. Компания предоставляет в аренду высокопроизводительные сервера по всему миру в десяти датацентрах - в Америке, Азии, Европе и России. Работаю в головном офисе на Кипре, занимаюсь развитием и автоматизацией огромной сетевой инфраструктуры компании.

Имея высокий экспертный уровень, я занимаюсь менторством и делюсь опытом, публикуя статьи в сети интернет, и считаю: любой человек при должном усилии способен добиться такого же успеха. Главное - правильно выстроить свой путь».

Иван Семенов: www.linkedin.com