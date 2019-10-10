Въезд в Беларусь запрещен более чем миллиону иностранцев

Депутаты приняли в первом чтении проект закона, который должен упростить порядок въезда иностранцев в Беларусь. Так, предлагается минимизировать случаи включения иностранцев в список лиц, въезд которым запрещен или нежелателен.

Представлял проект закона замглавы МВД Иван Подгурский. Он же озвучил любопытные цифры.

- За прошлый год через пункты пропуска на госгранице в Беларусь въехало более 4 миллионов 800 тысяч иностранцев. Выехало чуть более 5 миллионов, - сказал Подгурский, отвечая на вопрос депутата. - За 6 месяцев этого года более 2 миллионов иностранцев въехало в Беларусь и почти столько же выехало из страны.

В список лиц, въезд которым в нашу страну запрещен или нежелателен, включено 1 миллион 142 тысячи человека. При этом большая часть включена Россией. Более 138 тысяч имен внесено в список госорганами. К примеру, МВД - 16 тысяч, КГБ - 15 тысяч, Госпогранкомитетом - 7 тысяч.

У замминистра депутат Александр Старовойтов также уточнил, на каком сайте будут располагаться списки лиц, въезд которым в Беларусь запрещен или нежелателен.

По словам Подгурского, иностранец для проверки отсутствия или запрета на въезд в Беларусь должен зарегистрироваться на сайте МВД, где у него будет свой личный кабинет. Используя его, он сможет узнать, находится он в черном списке или нет.