«Я плакала, а друзья говорили: «Ира, просто не жри!». Девушки размера плюс - о том, как сложно полюбить себя

- Я никогда не была худенькой! - так начинается большинство историй девушек, которые пришли на кастинг моделей плюс-сайз.

Бывшая оперная певица, а теперь айтишница с десятком татуировок, бухгалтер, налоговый инспектор… Почти 150 заявок получили организаторы от девушек, которые хотят представить Беларусь на конкурсе Top of the World Plus Size 2019 в Киеве. Бороться за корону будут девушки с размером начиная от 46-го. Сейчас жюри отобрало 20 претенденток, с которыми работают стилисты, специалисты по речи, умению держаться перед камерой. Из двадцатки отберут пять, которые поедут на международный конкурс в Украину.

- Я худела целых три раза! Мой максимальный вес был 112 килограммов. Сейчас я где-то 99 с половиной, - харизматично хохочет Мария Разумова, которая пела в группе «Инжир», участвовала в украинском «X-Факторе». - Я всегда была толстой девочкой с бантиком, которая танцевала где-то сзади.

Почти из 150 заявок жюри отобрали 20-ку девушекФото: Павел МАРТИНЧИК

С ними работают специалисты: учат держаться перед камерой и на подиумеФото: Павел МАРТИНЧИК

Мария ведет себя очень открыто и уверенно. В купальнике выхаживает по подиуму, «работает волосами», как советуют специалисты, которые учат девушек позировать.

- Я с детства на сцене, мною восхищались. И когда ты успешно участвуешь в каком-то проекте, у тебя есть поклонники, воспринимать свое тело гораздо проще таким, какое оно есть, - рассуждает Мария. - Чтобы полюбить себя, надо открыть в себе творческий потенциал. А мне в этом смысле повезло. Я пою и танцую, никто не смотрит, сколько я вешу.

«Для модели XS - толстая, а для модели XL - худая»

Когда организаторы объявили набор на кастинг, у многих возникли вопросы: почему 46-й размер?

- Это что, я тоже плюс? - частый комментарий от девушек, которые не относили себя к категории «с лишним весом».

Дефиле - важный элемент подготовки к конкурсуФото: Павел МАРТИНЧИК

Из двадцатки девушек жюри выберет пятеркуФото: Павел МАРТИНЧИК

Среди участниц есть девушки из разных городов БеларусиФото: Павел МАРТИНЧИК

Объяснение размера простое.

- 46-й размер уже не вписывается в модельные стандарты, - объясняет Евгения Тюленева, национальный директор конкурса в Беларуси. - Плюс-сайзом в модельном бизнесе называют все, что больше, чем обычная модель.

Евгения ТюленеваФото: Павел МАРТИНЧИК

В 2017 году Евгения и сама представляла Беларусь в Сингапуре и привезла оттуда корону вице-мисс. А накануне девушка оставила хорошую должность в энергетике и набрала 10 кило: чтобы не быть на конкурсе самой худенькой.

- Когда я получила приставку «плюс-сайз», у меня появился огромный кредит доверия от девушек и женщин, которые стали делиться своими историями, связанными с лишним весом, - рассказывает Евгения Тюленева. - За два года я услышала очень много историй девушек, которые страдали расстройствами пищевого поведения. Мы не видим девушек обычной, не модельной, комплекции нигде: ни в Инстаграме, ни в рекламе… Стать полненькой девушке успешной в наше время действительно тяжело. Особенно у молодого поколения формируется логическая связь: если похудею - все в жизни сбудется! А потом девочки переходят в интернет и находят две тысячи способов, как похудеть.

Пятерка девушек, которую выберет жюри, представит Беларусь на международном конкурсе в КиевеФото: Павел МАРТИНЧИК

Девушки, которые пришли на конкурс, действительно очень разной комплекции.

- Девушкам 48-го размера говорят: «Да что ты тут делаешь, да ты не толстая!» - говорит Евгения Тюленева. - Но я вам скажу, что в нашей стране им уже сложно найти одежду, потому что считается, что девушек такого размера у нас мало.

Ирина - как раз из таких:

- В мире моделей я большая, в мире моделей XL - маленькая, - говорит Ирина. - Я выросла в семье профессиональных спортсменов, сестра моя тоже спортсменка. А я, как мы шутим, умная. Лет с десяти, когда я была обычной девочкой, слышала фразы о том, какая я толстая. Поэтому мы с подругой Юлей худели: перепробовали все диеты, сидели на воде, болели суставы. Нам было очень холодно, но мы худели!

Ирина уверена, что здравый бодипозитив помогает поддерживать здоровье - психологическое и физическоеФото: Павел МАРТИНЧИК

Годам к 20 Ира весила около 55 - 60 килограммов, но считала, что и это много.

- А потом поправилась на 25 кило: сказать, что мне было тяжело, - не сказать ничего. Гораздо приятнее говорить, что я толстая, и показывать маленькую складочку, когда ты весишь 50 килограммов. Я могла наорать на своих коллег, которые ели пиццу. Не могла понять, почему они могут есть и все равно худенькие, а я нет.

- А знаете, что было самым сложным? Мои друзья меня не принимали. Они ведь знали меня в размере XS, - говорит Ира. - Cейчас это называют расстройством пищевого поведения. Но тогда я об этом не знала. Каждый раз, когда я плакала и говорила, как я несчастна, мне говорили: «Ир, ну ты серьезно? Не можешь похудеть? Иди в зал, мой муж - тренер. Ты же все это знаешь. Просто не жри!»

- Это же как запой у алкоголика: месяц считаешь калории, а потом берешь одну пироженку - и срывает крышу: на неделю уходишь в зажор, - рассуждает Ира.

Потом была работа с психологом, и Ира поняла:

- Окей, надо жить в размере L и получать удовольствие, а не заниматься 6 раз в неделю в зале и считать постоянно калории.

Напоминаем, конкурс идет и у нас на сайте "КП". Проголосовать за понравившуюся девушку можно здесь.

Ванесса мечтает организовать пошив нижнего белья для девушек разных комплекцийФото: Павел МАРТИНЧИК

Инга - налоговый инспектор. Она уверена, что женщина на любой должности должна быть красивойФото: Павел МАРТИНЧИК