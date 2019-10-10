Министр финансов о бюджете на 2020-й: «Мы вынуждены использовать каждый бюджетный рубль»

- Мы приняли дополнительные решения, направленные на то, чтобы в 2020 году реализовать комплекс мер по снижению государственной поддержки организациям на 10% по сравнению с текущим годом. Все эти средства перенаправляются на сокращение дефицита бюджета и решение социальных задач, - рассказал журналистам в Палате представителей министр финансов Максим Ермолович.

По его словам, приняты прогрессивные меры в области бюджетной политики.

- Мы консолидировали, насколько это возможно, все средства государственных организаций в рамках единого бюджета. Мы реализовали подходы по поэтапному сокращению поддержки коммерческих организаций и выход их на самостоятельную работу без оказания каких-то мер финансовой поддержки. Мы заложили дополнительные стимулы по повышению эффективности экспорта, по поддержке экспорта финансовыми инструментами, чтобы реализовать более напряженный график работы экономики в 2020 году. А также сократили дефицит бюджета с 1,3% к ВВП до 1% к ВВП. Опять же установив более высокие требования к перечислению части прибыли государственных предприятий в бюджет.

Министр сообщил, что дефицит бюджета оценивается в чуть меньше одного миллиарда - 990 миллионов рублей на следующий год.

- Налоговый маневр с российской стороны насколько повлияет?

- Повлияет существенно. У нас в 2020 году по сравнению с этим годом доходы консолидированного бюджета практически не возрастают. И несмотря на то, что экономика растет, растет в номинальном выражении ВВП, доходы бюджета при этом остаются в номинальном выражении практически неизменными. Поэтому оказывает влияние налоговый маневр с точки зрения формирования доходов бюджета по вывозным таможенным пошлинам на нефтепродукты, выработанные из российской нефти. И к этой ситуации мы вынуждены адаптировать бюджет и постепенно сокращать и господдержку, и проводить более жесткую бюджетную политику, более рационально и, так скажем, экономно использовать каждый бюджетный рубль.