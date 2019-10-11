2019-10-10T13:39:17+03:00
Минск
КП Беларусь

Выходные в Минске 12 и 13 октября: фестиваль близнецов, аниме и звучащий портрет

Восемь мест, куда можно отправиться в том числе с мамами, ведь скоро их праздник. Большинство предложений – бесплатные
Оксана ОСПИЩЕВА
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Фестиваль близнецов «Счастье вдвойне» состоится 12 октябряФестиваль близнецов «Счастье вдвойне» состоится 12 октябряФото: Павел МАРТИНЧИК
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- Увидеть десятки близнецов, получить бесплатные консультации специалистов соцзащиты по детским пособиям, вопросам трудоустройства в декретном отпуске, бесплатных детских путевок в санатории, поговорить с психологами, врачами, нотариусами, юристами можно будет во время выставки «Материнство и детство». Она проходит с 11 по 13 октября (с 10.00 до 19.00) в выставочном комплексе по пр. Победителей, 14. При этом фестиваль близнецов «Счастье вдвойне», шестой по счету, состоится 12 октября (нач. в 11.00). Для гостей выставки также детские игровые площадки, зона мастер-классов по рукоделию, интерактивные конкурсы и розыгрыши, шоу-программы, показы. Для удобства посетителей с малышами оборудована комната, где мама сможет покормить ребенка и сменить подгузник, предусмотрена также охраняемая парковка для колясок. Вход свободный.

- 12 октября в 10 часов утра в честь предстоящего 14 октября Дня матери состоится самый душевный марафон осени #БегуЗаМаму. На Цнянском водохранилище соберутся около одной тысячи любителей бега. Бежать, в том числе с колясками, скандинавскими палками и собаками, они будут на расстояние от 500 метров до 15 километров. Регистрация участников уже закрыта, но прийти посмотреть и поболеть можно без проблем.

- В ночь с 12 на 13 октября в рамках проекта «Ночь пожирателей аниме» в кинотеатре «Ракета» будет показана порция анимации от японских мультипликаторов: Ленты будут идти всю ночь c полуночи до полшестого утра непрерывно в режиме нон-стоп. Билет: 15 руб.

- Посольство Республики Корея приглашает на осенний культурный проект «Корея - Беларусь: фестиваль Дружбы», который состоится 12 октября (нач. в 17.00) в столичном ДК МАЗ. Среди гостей - корейская группа Last For One, которая танцует брейк-данс. На фестивале будет много корейского колорита и музыка от белорусских групп. Вход свободный.

- Составьте свое мнение о психологическом триллере «Джокер», который буквально рвет минский кинопрокат. Фильм уже получил главный приз Венецианского кинофестиваля и нацелен на «Оскар». Билеты: от 7 руб.

- Проект «Портреты, которые звучат» - это восемь объектов аудиовизуального искусства, которые можно посмотреть до 27 октября в Галерее ДК (ул. Герцена, 2А). Организаторы приглушили свет и подготовили наушники, чтобы гости могли полностью погрузиться в атмосферу каждого образа медийного человека - журналиста, художника, блогера. А после - сравнить цифровой и классический портреты. Вход бесплатный со среды по субботу с 12.00 до 20.00, в воскресенье - до 18.00, выходной - понедельник и вторник.

- В Национальный исторический музей можно прийти на выставку «Старина и новизна. Русское ювелирное искусство XVIII века» (реликвии из Особой кладовой Государственного исторического музея в Москве). Выставка посвящена яркому сюжету из истории золотого и серебряного дела. Представлены серебряная посуда, украшения, предметы дорожные и интерьерные, убранства стола и личного обихода. Выставка будет работать ежедневно до 6 ноября с 11.00 до 19.00. Билеты: 4 - 7 руб.

- 12 и 13 октября с 11.00 до 19.00 в Национальной школе красоты (ул. Мельникайте, 4) «Центральный модный маркет». Примерить и прицениться к одежде и аксессуарам от белорусских дизайнеров можно абсолютно бесплатно.

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