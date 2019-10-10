Сущность в цвете: в галерее «АртХаос» открылась персональная выставка художника Миколы Бущика

Персональная выставка известного белорусского художника Миколы Бущика «Існае ў колеры» открылась 10 октября в художественной галерее «АртХаос», которая расположена в главном атриуме столичного торгово-развлекательного комплекса Dana Mall. Вниманию публики предложено более 40 работ мастера.

В галерее АртХаос открылась выставка художника Миколы Бущика Iснае у колеры .

Уроженец Слонимщины Микола Бущик - выпускник Белорусского государственного театрально-художественного института, член Союза художников Беларуси. Его картины находятся в Государственном художественном музее Республики Беларусь, Национальном центре современных искусств, Художественной галерее Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника, во многих других музеях и частных коллекциях по всему миру.

Персональная выставка известного белорусского художника Миколы Бущика «Існае ў колеры» открылась сегодня в художественной галерее «АртХаос»

Пишет маслом, а также создает акварели в собственном неподражаемом стиле.

Микола Бущик пишет картины в собственном неподражаемом стиле.

Широкое признание получил философский подтекст его творчества. В искусстве мастер видит не просто отражение мира. По его мнению, копировать то, что создал Господь - это удел учеников. А человек как сын Создателя способен на большее - он может отражать эмоции окружающего мира.

- Я хотел сделать выставку-идею. Я считаю, что в искусстве не должны главенствовать картины, которые что-то рассказывают или отображают. Это должны быть картины, которые берут человека за живое, за его чувства. Живопись - это чувства. Художник получает впечатления от вселенной и их превращает в цвет. Это как ребенок! Лучшее, что есть на свете - детское творчество. Оно самое яркое и эмоциональное. Единственная загвоздка - дети не могут в этом быть гениальными, потому что эмоции художника должны быть определенными и акцентированными, что предполагает работу разума. Мое творчество и идет от состояния ребенка. Я стараюсь отразить, как дети воспринимают окружающий нас мир, - так определяет смысл представленной в галерее «АртХаос» экспозиции сам автор.

Художник Микола Бущик.

Микола Бущик говорит, что мы не случайно воспринимаем все сущее в цвете. Цвет вызывает наши эмоции, и в цвете они же отражаются. Именно так и называется его персональная выставка в галерее «АртХаос» - «Існае ў колеры». Поэтому и организация экспозиции получилась особой - для лучшего понимания замысла художника и невероятных возможностей цвета стенды залов решены в различных колоритах. Центральную часть экспозиции Микола Бущик называет мажорной, здесь доминирует смелое сочетание и ритмичное чередование теплых и холодных цветов.

В центральной части экспозиции доминирует смелое сочетание и ритмичное чередование теплых и холодных цветов.

По словам художника, с середины девяностых в его творчестве преобладает позитив. Тогда у Миколы Бущика возникли определенные проблемы со здоровьем, и, по его словам, он пытался найти укрытие под крылом искусства, литературы и музыки. И обнаружил, сколько минора и драмы присутствует в творчестве.

- Но такой настрой не окрыляет души, скорее, угнетает и принижает. Поэтому для себя я решил - буду творить только в позитивном ключе, делать только то, что способствует духовному и эмоциональному подъему человека, - признается художник.

Другой зал - это нежность, по определению художника, мягкая и дозированная работа цветом.

Работы Миколы Бущика.

Наконец, третья часть экспозиции - акварели. Этот жанр в художественном искусстве Микола Бущик воспринимает как поэзию - в литературе, в которой, в отличие от прозы, бьется нерв экспромта и быстротечности времени. Невесомость и прозрачность акварели позволяет кисти мастера буквально летать по листу бумаги под дуновением моментальных эмоций и чувств.

Работы Миколы Бущика в жанре акварель.

Заведующая отделом современного белорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь Ольга Архипова отметила, что Микола Бущик относится к тому поколению мастеров, которые пришли на смену эры соцреализма. И они рассказывают нам о том, что искусство может быть не только повествовательным, что в искусстве есть форма и содержание можно передать через цвет, линию и композицию. По ее словам, все творчество Миколы Бущика - о любви к жизни, это восторг от мира, в котором мы живем.

Заведующая отделом современного белорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь Ольга Архипова.

- Подобным образом видеть мир, способность чувствовать через призму цвета - это действительно чудо. По названиям работ, представленных на выставке, можно подумать, что перед нами экспозиция пейзажей. И в определенной степени это так и есть - это вдохновение от того мира, в котором мы живем. По мнению Миколы Бущика, о чем он неоднократно мне рассказывал, что именно белорусская природа обладает таким невероятным цветом. Но согласитесь, что для белорусского пейзажа это очень нестандартное восприятие мира, - отметила Ольга Архипова.

Художник Василий Костюченко пришел поздравить коллегу с очередной персональной выставкой и не мог не поделиться своими впечатлениями от творчества друга.

- Не все, что мы видим - реальность. Кроме того, что мы видим, мы еще и чувствуем. Мир - это ощущение тепла, холода, ветра. В творчестве Миколы Бущика это есть. А толкает его к этим ощущениям и их передаче в картинах огромная любовь к жизни, к земле, - считает Василий Косюченко.

Художник Василий Костюченко пришел поздравить коллегу с очередной персональной выставкой.

И в этом глубокий лиризм всего творчества Миколы Бущика.

Познакомиться с работами художника, а также приобрести понравившиеся картины минчане и гости столицы смогут до 23 октября. Художественная галерея «АртХаос» работает ежедневно с 10.00 до 22.00 по адресу ТРЦ Dana Mall («Дана Молл»), Минск, ул. П. Мстиславца, 11. Вход на выставку Миколы Бущика «Існае ў колеры» свободный.