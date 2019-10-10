«Начнет летать по маршруту Минск-Будапешт». Министр транспорта подтвердил приход Wizz Air в Беларусь

Министр транспорта Алексей Авраменко официально подтвердил приход лоукоста Wizz Air в нашу страну. Так, в ближайшем будущем Wizz Air начнет летать по маршруту Минск-Будапешт. Об этом он рассказал журналистам 10 октября в парламенте.

- Вообще, наша цель - это развитие областных аэропортов. Мы прорабатываем с лоукост-компаниями возможность летать в областные аэропорты, - сказал Авраменко. - Но все зависит от того, как будет складываться их экономика. И они принимают решение об открытии того или иного маршрута.

- А Беларусь предлагает лоукостам какие-то условия, которые им будут интересны? - уточнили журналисты.

- Эти вопросы как раз обсуждаются. Определенный переговорный процесс идет по привлечению лоукост-компаний. Мы с разными лоукостами ведем переговоры.

Напомним, Wizz Air - венгерская лоукост-авиакомпания, одна из крупнейших в мире. Работает главным образом на рынке Центральной Европы. Слухи о ее приходе в Беларусь ходили уже давно. Однако на деле не так все просто.

Специалисты называли сразу несколько препятствий для прихода в Беларусь лоукост-авиакомпаний. Во-первых, отсутствие коммерческого интереса из-за низкого пассажиропотока. Во-вторых, высокие тарифы на обслуживание, которые устанавливает Национальный аэропорт «Минск». В-третьих, обязательное согласование своих цен с белорусским перевозчиком - авиакомпанией «Белавиа». Сейчас из Минска в Будапешт летает только «Белавиа» - 4 раза в неделю. Минимальная цена билета туда-обратно – 199 евро.

Напомним, ранее министр транспорта Анатолий Сивак (сейчас он возглавляет Мингорисполком) так высказывался о появлении в нашей стране авиакомпаний с дешевыми билетами: «Нет поводов, чтобы в Беларусь летали лоукосты». А вот что говорил о лоукостерах директор минского аэропорта Дмитрий Меликян: «Не надо из людей делать изгоев». По его мнению, дешевые европейские авиакомпании не соответствуют высоким стандартам нашего аэропорта.

Насколько раз в Беларусь пыталась зайти российская бюджетная авиакомпания «Победа» - это дочка российского «Аэрофлота». И каждый раз неудачно: москвичи не смогли договориться с нашим аэропортом и нашей «Белавиа» о тарифах.

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