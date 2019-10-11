2019-10-11T13:31:59+03:00
Политика
КП Беларусь

Кандидатам в депутаты белорусского парламента не хватает эфирного времени

В этот раз его увеличить: выступления будут идти с 19.00 до 20.40.
Геннадий МОЖЕЙКО
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На заседании Центризбиркома Беларуси были представлены претенденты на места в верхней палате парламента от областей и Минска.На заседании Центризбиркома Беларуси были представлены претенденты на места в верхней палате парламента от областей и Минска.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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Продолжается регистрация кандидатов в Палату представителей Национального собрания. Претендентов уже более 700 человек - они претендуют на 110 мест.

Из них 424 человека выдвинули политические партии. Больше всего кандидатов - от Либерально-демократической партии: 107 человек.

272 человека - самовыдвиженцы, они собирали подписи граждан. Еще 128 претендентов выдвинуты трудовыми коллективами.

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила, что больше одной трети кандидатов в депутаты ранее уже были в составе Палаты представителей.

- Во-первых, решение идти на второй срок - это личное дело самих депутатов, - рассказала Ермошина. - Во-вторых, это нормально. Если мы обратимся к международному опыту, то там политическая деятельность давно является профессиональной, где люди давно работают в парламенте и в подобных структурах большую часть своей жизни, избираясь каждый раз в новый созыв. На данный момент их больше одной трети. И если они будут избраны на второй срок, это обеспечит преемственность и обеспечит тем самым необходимым опытом новичков, что позволит начать работу достаточно полноценно.

В верхней палате Национального собрания планируется более заметное обновление:

- Например, по моей родной Могилевской области среди кандидатов в члены Совета Республики нет ни одного, кто бы ранее уже работал в парламенте - в верхней или в нижней его палате, - сказала Ермошина.

На заседании были представлены претенденты на места в верхней палате парламента от областей и Минска. Кандидатуры выдвигались президиумами местных советов депутатов базового уровня и соответствующими исполкомами, а в столице - президиумом Мингорсовета и Мингорисполкомом. Всего в состав верхней палаты парламента войдет 64 человека. Их выберут 7 ноября депутаты местных советов и Мингорсовета.

БУДЬ В КУРСЕ!

Кандидатам не хватает эфирного времени

На заседании ЦИК рассмотрели график распределения эфирного времени для выступлений кандидатов в депутаты. Изначально выступления по телевизору показывали по будним дням в течение одного часа - с 19 до 20 часов. В этот раз эфирное время решили увеличить: выступления будут идти с 19.00 до 20.40, кроме вторника (по этим дням показывают лотерею). Минских кандидатов в депутаты можно будет увидеть на телеканале «Беларусь 3», кандидатов из Минской области - по СТВ. Депутаты из других областей будут выступать на региональных каналах. Напомним, выборы в Палату представителей состоятся 17 ноября.

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