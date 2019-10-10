14-летняя Руслана, которая в Беларуси дважды не попала на детское «Евровидение», покорила испанский «Голос. Дети»

Белоруска исполнила хит Джеймса Брауна It’s a Man’s Man’s Man’s World и с первых секунд развернула кресла наставниц Росарио Флорес и Ванесы. Росарио, двукратная обладательница латинской премии «Грэмми», так страстно убеждала Руслану стать частью ее команды, что юная певица не смогла ей отказать.

«Комсомолка» связалась с отцом Русланы Романом Панчишиным. Супруга Романа Ирина с двумя дочерьми уже три года живет на испанском острове Тенерифе. Руслана ходит в местную школу и бегло говорит на иностранном языке.

- Дочка прошла 4 кастинга и оказалась в числе 120 счастливчиков, которые попали на слепые прослушивания. Раньше Руслана переживала, участвуя в конкурсах, но до «Голоса. Дети» мы прошли уже в 27 музыкальных соревнований! Поэтому с женой были уверены, что дочь справиться с волнением на этом шоу и покажет всю мощь своего вокала. Так и произошло: Руслана уверенно держалась и только после выступления за кулисами разрыдалась, - рассказывает Роман.

Руслана увлеклась музыкой в 5 лет. В Минске девочка занималась вокалом и училась играть на скрипке в Детской музыкальной школе №15. За 9 лет юная артистка участвовала в 27 песенных конкурсах, где занимала не ниже третьего места. Только на детской «Новой волне» в 2016 году Руслана заняла пятое место. В Испании белоруска посещает Академию музыки, где, помимо занятий по вокалу, играет на укулеле.

- К «Голосу» Руслану готовила известная на островах Канарского архипелага педагог и певица Мария Алехандра. Мы очень рады, что у них полное взаимопонимание. А когда выпуск показали в эфире канала Antena3, в академии постоянно крутили трансляцию выступления Русланы. Это очень приятно!

Руслана живет на Тенерифе уже три года. Там она учится в школе и Академии музыки. На фото с преподавателем Марией. Фото: личный архив.

- Как изменилась жизнь Русланы после выхода шоу?

- Резко изменилась! - улыбается папа. - Дочка полночи отвечала на сообщения в соцсетях, так как она хорошо воспитана, не могла пропустить ни одного. Так устала, что даже в школу не смогла пойти на следующий день. Руслану уже узнают на испанских улицах прохожие. Но самое главное - мы получили много приятных слов от друзей и знакомых из Беларуси.

- Связь с Беларусью не теряете. Руслана же входит в состав белорусской девичьей группы Monkey Tops, которая два года пытается попасть на детское «Евровидение».

- Да, я вообще пока живу в Беларуси, а как только выдается возможность, приезжаю в Испанию. Руслана тоже периодически бывает в Минске. В национальном отборе на детское «Евровидение-2019» мы заняли третье место, но этот опыт в любом случае помогает дочери развивать карьеру. Сейчас мы готовимся к поездке в Мадрид, где совсем скоро начнутся съемки этапа «Поединки». Руслана настроена решительно, а мы всегда ее поддержим.