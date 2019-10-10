Тима Белорусских удалил видео, где изобразил пенис в паспорте фанатки

Видео о том, как Тима Белорусских разрисовывает паспорт поклонницы, появилось в Инстаграме артиста.

- Проблема в том, что, когда дают в паспорте расписаться, какой-нибудь дурачок может письку нарисовать, - сказал Тима.

- Блин, Тима, - смеясь, протянула девушка.

- Что мы делаем дальше? Понятно, что ситуацию нужно исправлять. Поэтому наверх гасим, - начал зарисовывать свои художества артист. - Такое ощущение, что ручку расписывала какая-то Лариса Геннадьевна.

В итоге Тима Белорусских все-таки выполнил просьбу девушки и на соседней странице все же оставил свой автограф. Фанатка поблагодарила певца, но теперь девушке придется сменить паспорт и заплатить штраф. Сумма символическая - от 3 до 9,5 белорусского рубля в эквиваленте (ст. 19.16 КоАП РФ), и, наверное, автограф кумира этого стоил. Никто же не знал, что у автора хита «Мокрые кроссы» на уме. А вот еще удивление: после того, как новость начала гулять по интернету, Тима Белорусских удалил скандальное видео со своего аккаунта в Инстаграме.

Тима Белорусских изобразил неприличный рисунок в паспорте фанатки.Источник: instagram.com/timabelorusskih

КОМПЕТЕНТНО

Согласно указу президента № 294, паспорт гражданина РБ является недействительным, если в нем поврежден хоть один элемент защиты, а их во всем паспорте более 320. Это микротексты, графические ловушки и элементы, видимые в ультрафиолете. Поэтому, если у документа есть надрывы, разрывы или рисунки, он подлежит замене. Если документ меняется своевременно, наказывать за это (штраф) не будут. Но если гражданин долгое время не меняет испорченный документ и пытается по нем еще пересекать государственную границу, за это он может получить до 4 базовых (ст. 23. 53 КоАП РБ) - это порядка 102 рублей.