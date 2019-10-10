Минску нужны более тысячи строителей, 632 повара и 833 инженера

Свежие данные, обнародованные комитетом по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, показывают, что дефицит рабочих рук в столице возрастает из месяца в месяц.

Если на начало июля 2019 года в Минске не хватало чуть более 19 тысяч работников, то на первый день осени наниматели искали почти 19,5 тысячи человек. Цифры на 1 октября выросли еще больше: число актуальных вакансий в столице увеличилось более чем на тысячу и составило 20 599.

В сравнении с прошлым годом рост еще более существенный: в мае 2018 года в Минске недоставало 13,7, а в августе - уже 16,5 тысячи работников.

Традиционно представителей рабочих профессий ищут куда чаще специалистов.

Баланс сегодня таков: 63,3% - рабочие, 36,7% - специалисты.

Сегодня в базу данных столичной службы занятости внесено 2147 нанимателей, ищущих сотрудников, а уровень безработицы в столице составляет 0,1% от экономически активного населения.

Кого ищут и сколько предлагают?

Больше всего востребованы в Минске представители строительных профессий - речь о малярах (394 вакансий), каменщиках (351), штукатурах (339), арматурщиках (295), плотниках-бетонщиках (286) и плотниках (159). Заработать строителем можно от 1000 - 1500 рублей. Нужны также водители автомобилей - 528 вакантных мест. Помимо зарплаты от 1500 рублей, некоторые наниматели (к примеру, столичный автобусный парк №4) могут предложить кандидатам место в общежитии.

Если вы повар и ищете работу, для вас на выбор в Минске целых 632 работодателя! Работу готовы предложить также продавцам (549) и контролерам-кассирам (262), слесарям механосборочных работ (275 вакансий).

Нужны Минску и специалисты.

Больше всего - 833 вакансии - востребованы инженеры. Особый спрос на врачей и медицинский персонал. Сегодня в столице дефицит докторов (652 вакансии), медсестер (210), фельдшеров (206).

Квалифицированный доктор вполне может рассчитывать на зарплату от 1400 рублей. По крайней мере, столько готовы предложить врачу-оториноларингологу в столичной больнице скорой помощи. Одна из районных поликлиник Минска ищет участковую медсестру, зарплата от 950 рублей.

В перечне востребованных специалистов в Минске также директора (210), менеджеры (121), охранники (115 вакансий). Дефицитны кадры в сфере образования: Минску не хватает 200 воспитателей и 104 их помощника, также требуется 109 учителей.

С начала года в службу занятости Минска обратились 12 672 гражданина, нуждавшихся в содействии, из них 5128 безработных. Постоянную или временную работу нашли 7598 человек, 2843 человека имеют сегодня право на получение пособия по безработице, размер которого в столице составляет 27,08 рубля.