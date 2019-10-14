«Раковина возле окна – это удобно, а темные потолки делают квартиру больше». Ремонт в трешке на Каменной горке

Сегодня мы в гостях у специалиста по продажам Елены, ее мужа и двух дочерей в трехкомнатной квартире в Каменной Горке.

- Пять лет назад мы не хотели сюда переезжать из Лошицы, а теперь не хотим уезжать. Здесь отличная инфраструктура: есть поликлиника, школа, торгово-развлекательные центры. А главное - очень дружные люди. Праздники тут мы отмечаем всем домом.

Ремонт в квартире сделали быстро - за восемь месяцев.

Так выглядит прихожая. Чтобы оформить стык между плиткой и паркетом, хозяева использовали мозаику.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я люблю, когда интерьер выглядит не так, как у всех, - говорит Елена. – Интересно, когда в нем есть что-то особенное.

Обращаем внимание на одну из главных особенностей этой квартиры: на кухне раковина установлена в необычном месте - возле окна.

- Все гости обращают на это внимание. Раковина возле окна – это действительно очень удобно, ведь когда ты моешь посуду, можешь смотреть в окно, а не в стенку. А если брызги попадают на стекло, его всегда легко вытереть.

Когда моешь посуду, можно смотреть в окно, а не в стенку.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Проход между кухней и гостиной хозяйка расширила, и это тоже оказалось правильным решением:

- В предыдущей квартире мне было скучно готовить, потому что кухня была отделена. А теперь мне всегда есть с кем поболтать, когда я готовлю ужин или мою посуду. Очень удобно, когда приходят гости: они сидят в гостиной, я хозяйничаю на кухне, и при этом мы можем общаться.

В угловом шкафчике кухни - удобная система хранения в виде выдвижных полок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За дверцей кухонного шкафа спрятана стиральная машина.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Гостям кажется, что у нас двухуровневая квартира»

Перед тем как делать ремонт, Елена обратилась к дизайнеру.

- В первую очередь дизайнер был нужен для того, чтобы помочь просчитать и расставить необходимое количество розеток. Чтобы потом не было такого: ой, забыли розетку сделать - и опять штробить стены, когда уже обои поклеены… У меня некоторые знакомые так делают. А еще он помог нам предусмотреть распределительный щиток для электричества. У нас по отдельности отключается электроэнергия во всех комнатах и вся бытовая техника. Это очень удобно: когда мы уезжаем в отпуск, можно все отключить, но оставить работать только холодильник.

На полу в квартире - паркет и плитка. А потолок - натяжной, темных цветов.

- Я не боялась выбирать темный цвет, потому что понимала, что он не опустит потолок, а наоборот, поможет увеличить пространство. Иногда гостям даже кажется, что у нас двухуровневая квартира. При этом сделать натяжной потолок выгоднее, чем выравнивать и красить.

Елена выбрала темный натяжной потолок, чтобы увеличить пространство.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Удачным решением стали полы с подогревом:

- Теплые полы - это очень удобно, особенно в межсезонье. Пока нет отопления, мы включаем их на ночь, и в квартире не холодно. Просто сказка! Конечно, за это мы платим немного больше, но я думаю, что в аптеке мы бы оставили гораздо больше денег, если бы заболели.

Бытовая техника из Польши - на 500 долларов выгоднее

Многие вещи для своей квартиры хозяева привозили из Польши - и это получилось гораздо выгоднее, чем делать покупки в Беларуси.

- Из Польши мы привезли кухонную бытовую технику, обои, люстру, шторы. Технику мы покупали не бюджетную, и я помню, что даже с учетом растаможки покупка посудомоечной машины и духового шкафа нам обошлась на 500 долларов выгоднее, чем если бы мы покупали их в Минске.

А вот светильник в кухню Елена купила в белорусском магазине.

- Пять лет назад дизайнер предложил нам эту люстру, но на тот момент в магазинах она была только в одном варианте, причем по очень высокой цене - около 9 миллионов рублей старыми деньгами. Тогда мы ее не купили, а спустя три года появился выбор, и цены снизились. Мы взяли ее за 200 рублей. К ней есть пульт, можно менять цвета и интенсивность освещения.

В спальне хозяева поклеили необычные обои - из ткани. Часть длинной комнаты они отделили, чтобы сделать гардеробную. А чтобы обустроить детскую комнату, сделали мебель под заказ.

Обои для спальни привезли из Польши.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Часть длинной комнаты отделили, чтобы сделать гардеробную.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мебель для детской делали под заказ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧТО ПОЧЕМ

Кухня - $5000 (не считая бытовой техники)

Мебель под заказ в детской - $2000

Люстра на кухне - 200 руб.

Люстра «водопад» в гостиной - 400 руб.

Натяжные потолки - от $50 за комнату

В ванной сочетается несколько видов плитки. Справа рисунок разбит зеркальными полосами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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