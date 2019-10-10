В «Милане» новый тренер, болельщики уже просят его уволить

В начале 2000-х «Милан» был одной из главных сил в клубном мировом футболе. Сейчас «красно-черные» довольствуются 5 - 6-м местами и Лигой Европы. В этом сезоне миланцы и вовсе остались без участия в еврокубках - из-за нарушения правил финансового Fair Play. В клубе планировали начать перестройку, но что-то пошло не так. Приглашенный летом на пост главного тренера Марко Джампаоло проработал всего 111 дней. «Милан» выдал худший старт в чемпионате Италии за 81 год. В клубе решились на самую быструю отставку. На смену Джампаоло пришел Стефано Пиоли. С 53-летним специалистом заключили двухлетний контракт с зарплатой 1 млн евро в год.

Ранее Пиоли работал в «Интере», «Лацио» и «Фиорентине», но больших успехов не добивался. С «Миланом» он не провел и одного матча, а недовольные его приглашением болельщики в соцсетях писали сообщения с просьбой уволить тренера. Так, в Твиттере в общемировые тренды вышел хештег #PioliOut (Пиоли - вон). Причем это было еще до официальной презентации тренера.

- Я очень уважаю фанатов, и они имеют право критиковать. А для меня это будет дополнительным стимулом делать все еще лучше, - ответил Пиоли. - У меня никогда не было аккаунтов в социальных сетях, и я до сих пор не пользуюсь ими. Я предпочитаю иметь дело с людьми, которые смотрят в глаза, когда они что-то говорят тебе. Нам нужно показывать свой максимум, чтобы вернуть наших фанатов.

«Милан» после 7 туров Серии А занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Он отстает от лидирующего «Ювентуса» на 10 баллов.