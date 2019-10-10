«Динамо» осталось без основных вратарей и уступило худшей команде лиги

Выездную серию матчей в КХЛ «Динамо» начало в Риге. Местное «Динамо» выходило на лед, имея в пассиве серию из восьми поражений подряд и последнее место не только в Западной конференции, но и во всей лиге. Казалось бы, «зубры», набравшие ход, должны были легко добыть победу. Если бы не одно но. На выезд команда отправилась без двух основных вратарей: Юнаса Энрота и Александра Осипкова. Их места заняли 19-летний Никита Толопило и Михаил Карнаухов, который не играл с апреля по октябрь из-за травмы.

В игре с Ригой тренеры место в воротах доверили гиганту Толопило (его рост 197 см, для сравнения: рост Энорта - 177 см, Осипкова - 183 см).

Никита Толопило. Фото: hcdinamo.by

Уже к 10-й минуте своего дебютного матча в КХЛ вратарь пропустил трижды. Не сказать, что играл плохо, просто это был явно не день минчан. Первый период завершился со счетом 1:3, казалось, что будет еще много заброшенных шайб. На деле получилось иначе. В третьем периоде «зубры» бросили 14 раз по воротам рижан, хозяева ответили лишь одним броском. Но забросить удалось только Андрею Костицыну при помощи защитника Риги. В итоге поражение - 2:3. Толопило болельщики признали лучшим игроком матча в составе «зубров», он отразил 21 бросок.

- К сожалению, наша команда подарила два гола сопернику. Нельзя допускать таких ошибок, если вы хотите побеждать в этой лиге. Мы не были внимательны к деталям. Даже несмотря на то, что наша команда молодая и продолжает учиться, мы не должны допускать подобных ошибок. Чтобы хорошо играть в КХЛ, нам нужно продолжать упорно трудиться. Мы должны запомнить уроки, вынесенные в этой игре, и двигаться дальше, - сказал Крэйг Вудкрофт.

В клубе о сроках восстановления вратарей не уточнили, но Осипков будет помещен в список травмированных, Энрот скоро может вернуться в строй.

С 15 очками «Динамо» делит 7 - 9-е места. 11 октября «зубры» сыграют с «Йокеритом».