2019-10-10T17:44:12+03:00
Общество
КП Беларусь

В этом году около 1000 студентов-платников попросили их распределить

В основном это выпускники медицинских вузов и колледжей
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Особенно привлекают выпускников предприятия, где решают вопросы с жильемОсобенно привлекают выпускников предприятия, где решают вопросы с жильемФото: Павел МАРТИНЧИК
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В этом году бесплатников распределили практически всех - рабочие места предоставили более чем 99% выпускников.

- Кампания по предоставлению рабочих мест выпускникам завершилась успешно, - сообщила Ольга Мущинская, консультант главного управления профессионального образования Министерства образования.

По предварительным данным, первое рабочее место получили 99,9% выпускников с высшим образованием первой ступени, 99,8% выпускников второй ступени (это магистратура) и 99,8% выпускников со средним специальным образованием.

Правда, как пояснили специалисты, небольшая часть выпускников по собственному желанию не выходят на работу, которую им предложили, но таких не более 1,5%.

- Это мизер, причем такие цифры из года в год примерно одинаковы. В соответствии с законодательством, кому-то из этих выпускников придется возместить стоимость обучения, - добавила Татьяна Короткевич.

Среди выпускников-бюджетников медицинских вузов и ссузов «уже много лет» 100% получают первые рабочие места.

- У нас в отрасли сложилась такая ситуация, что даже те, кто учился внебюджетно, хотят получить распределение. В этом году таких выпускников оказалось 90%, - сказала Ольга Маршалко, начальник кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения.

Всего же по стране, по данным министерства, около 1000 платников предпочли распределиться. Из них 500 выпускников-медиков и 500 - представителей остальных специальностей. Напомним, что медикам после выпуска из вуза нужно пройти год интернатуры в медучреждении, и найти себе место не так-то легко. Те же, кто получает распределение, сначала в этом учреждении проходят и бесплатную интернатуру. У тех, кто получил свободный диплом, интернатура может быть платной. Чаще всего его предпочитают получать те платники, кто уезжает за границу или уже работает и знает, где будет проходить интернатуру.

Особенно привлекают выпускников предприятия, где решают вопросы с жильем.

В цифрах:

По предварительным данным, в 2019 году распределение получили:

18 000 выпускников с высшим образованием первой ступени;

2500 выпускников второй ступени;

18 500 тысяч выпускников со средним специальным образованием.

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