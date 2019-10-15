2019-10-15T22:18:50+03:00
Общество
КП Беларусь

«Заглянуть в свои гены может каждый»: как расшифровка ДНК помогает забеременеть и избежать смертельных болезней?

На что еще способен генетический паспорт и нужен ли он здоровым людям?
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Знают ли минчане о генетическом паспорте?Знают ли минчане о генетическом паспорте?Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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ДНК человека может рассказать о многом: есть ли у него предрасположенность к развитию заболеваний, сможет ли женщина сохранить беременность или станет ли спортсмен великим? Ответить на эти и многие другие вопросы сможет генетический паспорт. Это своего рода внутренний «отпечаток пальца» - набор уникальных маркеров, которые расшифровывают информацию из ДНК. Он делается один раз на всю жизнь, потому что геном человека с возрастом не изменяется.

Генетическая паспортизация - полезный общемировой тренд. Но знают ли о нем минчане? Нужен ли он здоровым людям? Чтобы узнать это, «Комсомолка» отправилась «в народ». А затем мы попросили Светлану Голубеву, врача-генетика центра вспомогательной репродукции «Эмбрио» и члена Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE) прокомментировать ответы белорусов.

Светлана Голубева, врач-генетик центра вспомогательной репродукции «Эмбрио» и члена Европейского Общества Репродукции Человека и Эмбриологии (ESHRE).Микита НЕДАВЕРКОВ

ГЕНА: - Я раньше серьезно занимался плаванием, имел статус кандидата в мастера спорта. Но во время очередной тренировки ни с того ни с сего начал тонуть. Обследование выявило нагрузку на суставы. Когда врачи составляли план лечения, мне посоветовали сделать генетический анализ.

Геннадий. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Геннадий.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

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СВЕТЛАНА ГОЛУБЕВА: - Генетический паспорт - это индивидуальная генетическая карта, которая позволяет оценить риск наследственной предрасположенности к заболеваниям: артериальной гипертензии, остеопорозу, сахарному диабету, тромбофилии сердечно-сосудистым заболеваниям и многим другим. А также выявить склонность к высоким спортивным достижениям. Случается, что у спортсменов выявляют особенности генов, которые при интенсивных нагрузках могут спровоцировать тяжелые заболевания. В таком случае необходима профилактика, которую предлагает медицина.

Кстати: предрасположенность к заболеванию не всегда означает, что оно возникнет. Важно знать, какова вероятность. Например, мама и тетя известной актрисы Анджелины Джоли умерли от рака молочной железы, а этот недуг передается по наследству. Джоли сделала анализ ДНК, который выявил сверхвысокую вероятность развития болезни - 87 из 100%. Чтобы снять все риски, актриса решилась на профилактическую операцию и удалила грудь.

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КОНСТАНТИН: - Я думаю, что генетический паспорт - это проверка человека по ДНК. Хотел бы узнать, какие у меня родственники в далеком прошлом.

Константин. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Константин.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

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СВЕТЛАНА ГОЛУБЕВА: - Анализ не ставит перед собой цель детально изучить родословную, а является инструментом выявления предрасположенности к болезням.

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НАДЕЖДА: - Я думаю, это генетическая информация, которую мать и отец передают своему ребенку.

Надежда. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Надежда.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

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СВЕТЛАНА ГОЛУБЕВА: - Исследование помогает понять: каковы риски того, что наследственная предрасположенность к заболеванию перетечет в болезнь.

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КСЕНИЯ И ВИКТОРИЯ: - Я думаю, этот анализ нужен беременным женщинам. Потому что я бы не хотела, чтобы проблемы, которые есть в роду, передались ребенку.

Ксения и Виктория. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Ксения и Виктория.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

***

СВЕТЛАНА ГОЛУБЕВА: - Генетический паспорт не сможет стереть из генов предрасположенность к болезни (например, к гипертонии и сердечно-сосудистым заболеваниям). Но он просигнализирует о проблеме, а вовремя начатая профилактика предотвратит или ослабит недуг. Например, если вероятность возникновения болезни высока, то нужно убрать факторы риска: снизить вес, изменить характер питания, отказаться от табакокурения и т. д. Исследование нужно, чтобы взять ситуацию под контроль и избежать осложнений.

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ДАРЬЯ: - Мне было бы интересно узнать склонность к онкологическим заболеваниям.

Дарья Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

ДарьяФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

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СВЕТЛАНА ГОЛУБЕВА: - Некоторые позиции генетического паспорта могут сориентировать и дать дополнительную информацию для врача. Такое исследование лучше планировать со специалистом.

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ПАВЕЛ И СЕРГЕЙ: - У меня есть генетический паспорт. Это своего рода комплексный анализ, в котором сведения о группе крови, наследственных заболеваниях, некоторые сведения о семье. Помог ли он мне? Ну, жена у меня беременна.

Павел и Сергей. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Павел и Сергей.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

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СВЕТЛАНА ГОЛУБЕВА: - Резюмируя ответы минчан, врач-генетик подвела итоги. Есть три важные причины, чтобы провести такое исследование, как генетический паспорт.

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Во-первых, чтобы провести профилактику, убрать или ослабить факторы риска. Этим можно заниматься самостоятельно или вместе с врачом.

Во-вторых, чтобы усилить контроль. Например, женщинам с наследственной предрасположенностью к тромбообразованию, если они планируют беременность или оперативное лечение, важно контролировать систему свертывания крови.

В-третьих, чтобы вовремя назначить лечение в адекватной дозе и избежать осложнений. Каждое заболевание имеет свои последствия, порою очень тяжелые, кардинально меняющие жизнь человека. Например, тромбоз жизненно важных сосудов, инфаркт, инсульт, ангиопатия сетчатки и другие.

Для генетического исследования достаточно образца крови, слюны или другой биологической жидкости. Результат выдается в виде набора букв и цифр, по которым опытный врач сможет расшифровать информацию из вашей ДНК.

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