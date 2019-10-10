«Мы заслуживали победы». Но Беларусь с Эстонией сыграла лишь вничью

В отборочном матче к чемпионату Европы 2020 года сборная Беларуси встретилась с Эстонией. Матч прошел 10 октября на стадионе «Динамо» в Минске.

«Белыя крылы» имели игровое преимущество, но реализовать своими голевые моменты, которых особенно много было во втором тайме, не смогли. В итоги ничья – 0:0.

В матче Беларусь - Эстония было много борьбы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

13 октября сборная дома встретиться с Нидерландами (19.00, стадион «Динамо»).

- Такой как мы и ожидали игра и получилась. Очень было важно реализовать моменты. В первом тайме у нас несколько игра не получилась в плане атакующих действий. Во втором мы постарались внести коррективы, в том числе и заменами. Моменты у нас были. Я считаю, что мы заслуживали победы. К сожалению, сегодня не наш день был. Реализация немножко нас подвела, поэтому такой и результат, - сказал главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель. - Я считаю, что по созданным моментам, качеству игры, мы выглядели сильнее эстонцев. Если нам в Таллинне удалось забить победный гол, то здесь не получилось. Ребята старались выполнять, что от них требуется. Это футбол. Бывают и такие дни.

Один из опасных моментов у ворот Эстонии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Денис Лаптев вышел на заменил и несколько раз был близок к голу, но...Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Станислав Драгун в атаке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Краткое содержание матча Беларусь - Эстония в одном фото.Фото: Святослав ЗОРКИЙ