2019-10-10T23:56:46+03:00
Минск
КП Беларусь

Художник, который на выставке принял «Виагру» и разделся: «В милиции спросили, как на мне держалась табличка без рук?»

Алексея Кузьмича вызвали давать объяснения, почему он явился перед публикой голым, прикрывшись табличкой «Міністэрства культуры»
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Алексей Кузьмич провел в милиции 2,5 часа.Алексей Кузьмич провел в милиции 2,5 часа.
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В четверг, 10 октября, скандального "голого художника" художника Алексея Кузьмича допросили в милиции. Напомним, молодой человек шокировал общественность, когда на вернисаже коллективной выставки «Присутствие» в Центре современного искусства предстал перед людьми полностью обнаженным, только интимное место он прикрыл табличкой «Міністэрства культуры». До этого Алексей, по его словам, принял таблетку "Виагры". Всей этой акцией молодой художник, по его словам, выступил против цензуры в искусстве.

Вскоре выяснилось, что Советское РУВД Минска проводит проверку происшетсвия, и Алексея позвали на допрос для дачи показаний. Заявление в милицию поступило из Центра современного искусства.

- В милиции я провел 2,5 часа. Стоит начать с того, что человек, который меня допрашивал, совершенно не разбирается в вопросах искусства, - рассказывает Алексей Кузьмич. - Мне задавались вопросы интимного характера: какие препараты я принимал, возбудился ли я, был ли я в возбужденном состоянии в Центре современных искусств. У сотрудника милиции был такой вопрос: как держалась табличка без рук? Спросил меня, был ли эрегирован фаллос. Ну конечно, он был эрегирован. По концепции выставки было условие, что эрегированный фаллос должен быть спрятан. Поэтому я пришел на выставку со спрятанным фаллосом. Милиционер, конечно, был в шоке... Вообще странно было с ним обсуждать вопросы культурного поля. Он спрашивал меня, например, о целесообразности этой акции, какая ее концепция.

По словам Алексея, милиция внимательно изучила видео, где он предстает перед публикой обнаженным. И теперь запечатленных на видео лиц, которых удалось идентифицировать, зовут на допросы. Его же могут привлечь к ответственности по статье "Хулиганство". Он также уверен, что Центр современных искусств, где произошла скандальная арт-акция, будет подавать на него в суд. В свою очередь Алексей хочет запросить художественную экспертизу оценки своих действий.

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