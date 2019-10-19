Соседи вора-отшельника, который 6 лет скрывался от сельчан и милиции: «Решили, он помер уже...»

Казалось бы, времена, когда в лесу можно скрываться годами, канули в Лету, при нынешних технологиях нигде не скроешься. Но не тут-то было! Эта история началась шесть лет назад. В 2013 году в Рогачевском районе Гомельской области неизвестный обворовывал пустующие дачи и деревенские дома. Стражи порядка предположили, что это дело рук 47-летнего местного жителя. Но подозреваемый исчез.

Прекратились и кражи. Правда, спустя пару месяцев все повторилось. Из домов снова пропадали продукты, посуда, одежда, бытовая химия, средства гигиены, газовые горелки, свечи, батарейки, фонарики, радиоприемник… Все что можно было утянуть. Но вора никак не удавалось схватить.

А на днях один из охотников увидел в лесу странного мужчину с велосипедом и сообщил участковому. Милиционер сразу же выехал на то место и, углубившись в чащу, увидел строение из бревен, переложенных мхом.

- Внутри на кровати спал человек в бушлате и шапке. Участковый узнал в нем сельчанина, в течение последних шести лет разыскиваемого за кражи, - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Мужчина приспособился к лесной жизни. Необходимые вещи в быту он воровал. Фото: МВД

Мужчину отвезли в милицию. Так и закончилась его отшельничество.

Когда Николая разыскивали в первый раз, он бросил свой дом и уехал в Россию. Работал там неофициально, а после того, как работодатель его обманул, не заплатив, вернулся домой. Но на родине грозила уголовная ответственность за кражи. Сдаваться в милицию он не решился. И… ушел в лес.

Там Николай соорудил хижину, а жил, как и привык - за счет краж. Еду готовил на газовой горелке и костре, а свою хижину освещал фонариком и свечами. Был у него и радиоприемник. Иногда он выходил на берег Днепра - там разговаривал с отдыхающими и рыбаками.

- Николай жил у нас в деревне раньше, потом его посадили. Знаю, что родительский дом его разобрали, вроде на дрова… С женой он развелся, есть у него дочка и сын. С бывшей супругой он не общался, - рассказывает односельчанка мужчины из деревни Высокое. - Когда он пропал, люди подумали, что тот укрылся у бабушки. Ну а потом решили, что, может, и помер уже. Сейчас узнали о нем из новостей. Ему нравится бродяжничать. Николай и до этого случая тоже пропадал. А потом оказывалось, что жил он в скирде соломы. За помощью к людям он не обращался.

По словам женщины, раньше в деревне у людей пропадали продукты.

- Старики, которые уже умерли, рассказывали: продукты из магазина принесут, а они куда-то исчезают.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 УК РБ «Кража». Максимальное наказание, которое грозит мужчине - лишение свободы до четырех лет. Известно о более чем 40 эпизодах краж в Рогачевском и Жлобинском районах.