Макса Фадеева в Минске напугали пожарной тревогой

Макс Фадеев приехал в Минск за день до концерта и заселился в гостиницу Marriott, где ему немного испортили настроение. Вот что написал сам артист в своем Instagram.

Рассмотреть артиста можно было на больших экранах по краям сценыФото: Павел МАРТИНЧИК

«Я уже в Минске! И, честно сказать, сегодня произошла неприятная ситуация, которая в корне поменяла планы на этот день. По приезде в отель Marriott наша команда была проинформирована о намечающейся пожарной тревоге. Мы попросили не включать её, так как речь шла лишь о внутреннем обучении и гореть по-настоящему никто не собирался, однако договориться не удалось. Особенно хотел бы отметить Содаль Елену Александровну, генерального менеджера отеля. Никогда не видел такого пренебрежительного отношения. Столь громкие звуки для меня буквально губительны, и мы попросили предупредить нас заранее о точном времени планируемой сигнализации. Чтобы я смог надеть свои специальные беруши. Тем не менее, через 15 минут пожарную тревогу врубили снова, гораздо громче прежнего и без какого-либо предупреждения в этот раз. Мне пришлось в экстренном порядке покидать гостиницу с огромным риском для здоровья. Происходящее грозило мне полной потерей слуха! Надеюсь, что таблетки позволят мне полностью восстановиться к завтрашнему концерту. Хотелось бы услышать комментарии руководства Marriott. Неужели настолько известный бренд считает подобное допустимым стандартом качества?».

Максим Фадеев не привез ни Наргиз, ни Molly - выступал самФото: Павел МАРТИНЧИК

После этой истории Макс Фадеев переехал в другую гостиницу, и дальше все пошло уже по плану. Он даже прогулялся немного по Минску и снял сториз про новый музей Великой отечественной войны, где привел белорусов в пример в плане того, как нужно чтить свою историю.

Визуальное оформление концерта было продумано идеальноФото: Павел МАРТИНЧИК

Ну а вечером дал концерт в "Минск-Арене". Чего только ни говорили… Что артист собирается петь в специальной капсуле, поскольку практически ничего не слышит. Ничего подобного на сцене не было, зато оказалось впечатляющее количество клавишных инструментов. Максу Фадееву воплощать музыкальные идеи семь музыкантов.

Макс Фадеев исполнил немало песен, которым уже больше 20 лет - из исполняли Линда и TotalФото: Павел МАРТИНЧИК

Intro чем-то напоминало арабские песнопения, в который был вплетен армянский дудук. Было очень эффектно и красиво.

Своих музыкантов Макс Фадеев назвал лучшими в МосквеФото: Павел МАРТИНЧИК

- Я вас не слышу, но вижу вашу реакцию, - обратился Макс Фадеев к собравшейся публике.

До конца не понятно, действительно ли все так плохо у артиста со слухом - он ведь большой любитель мистификаций и всяких невероятных историй о себе. Но, во всяком случае, вступал он всегда идеально – и не только пел, но и играл на клавишных, а также временам брал в руки палочки и барабанил.

То и дело Макс Фадеев принимался барабанить как языческий шаманФото: Павел МАРТИНЧИК

Зрители вслед за Максом полетели по волне воспоминаний - от композиций Линды 1993 года, полузабытой группы Total и до самых последних песен. То и дело "Минск-Арену" освещали тысячи фонариков мобильных телефонов. А на относительно новой композиции «Пьяная пятница» партер, наконец, вскочил со своих мест, чтобы потанцевать.

Шоу транслировалось на огромных экранахФото: Павел МАРТИНЧИК

Визуальные эффекты впечатлялиФото: Павел МАРТИНЧИК

Неожиданно Фадеев сказал, что его попросили, а он не смог отказать… Стало понятно, что сейчас очередной жених будет делать предложение. Достаточно распространенная на концертах фишка, которая неизменно умиляет зрителей. Но в этот раз что-то пошло не так. Девушка Марина не знала о сюрпризе и, похоже, была не очень-то ему рада. Во всяком случае, после традиционной речи жениха, падения на одно колено и кольца она неодобрительно покачала головой. А потом вместо жениха обняла Фадеева и что-то шепнула ему на ухо. Макс, всякий раз, когда хотел с кем-то пообщаться, надевал наушники. После этого он произнес: «вообще-то, я не люблю такие сюрпризы» и продолжил концерт.

Звук и свет во время концерта был выше всяких похвал!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Заявленная ранее на афишах Наргиз, само собой, не приехала после грандиозной ссоры с Фадеевым. Не было и Серябкиной, которая выступает сейчас под сценическим именем Molly. Зато к концу выступления Макс Фадеев неожиданно увидел в зале своих подопечных из телепроекта «Голос. Дети» Анжелу Доронину и Ярослава Соколикова и буквально вытащил их на сцену, где они пели и танцевали до самого финала концерта.