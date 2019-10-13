«Такие поражения, стоят больше победы». Беларусь уступила Нидерландам

Очередной отборочный матч к Евро-2020 с Нидерландами должен был стать для сборной Беларуси экзаменом. По крайней мере, для Михаила Мархеля, который летом вменил у руля «Былых крылаў» Игоря Криушенко.

Вирджил ван Дейк на стадионе "Динамо" в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Большинство ожидало, что на поле будет избиение младенцев, но игра получилось боевой. Первый голевой момент в матч создали именно белорусы. Денис Лаптев, наверное, еще долго будет вспоминать, как мог забить свой первый мяч за сборную. Надо было только попасть в ворота из убойной позиции...

Забег Юрия Ковалева.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во второй половине стартового тайма Вейналдум показал, почему он играет за «Ливерпуль» - два момента и два шикарных исполнения. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу Нидерландов.

Во втором тайме белорусы забили – старания партнеров завершил Станислав Драгун. Забил головой – на трибунах шутили, что он только так забивать и умеет.

Сборная Беларуси празднует забитый мяч.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Интрига сохранилась до финального свистка. Правда, больше ее поддерживал вратарь сборной Беларуси Александр Гутор, один раз спасший команду от верного гола. В атаке сочинить голевой момент или устроить финальный штурм не получилось.

Маттейс де Лигт часто боролся.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В итоге поражение 1:2, но без ощущения безнадеги. Отметим, что в составе сборной Беларуси в официальных матчах дебютировали 23-летний Евгений Шевченко и 20-летний Макс Эбонг.

Беларусь – Нидерланды – 1:2

Голы: 0:1 – Вейналдум (32). 0:2 – Вейналдум (41). 1:2 – Драгун (53).

Комментарий главного тренера Михаила Мархеля:

- Хороший для нас опыт – такая игра с таким соперников. Я считаю, ребята экзамен выдержали. Не выиграли, но доказали, что характер у этой команды есть. С оптимизмом можно смотреть в будущее.

Тренер пояснил, почему концовка матча не получилась:

- Я не могу сказать, что она не получилась. Где-то мы стали моментов меньше создавать, но вы учтите, что мы играем против сборной Нидерландов. Если кто-то говорит, что они играют в полсилы, то они ошибаются. Считаю, что физически мы не просели, до конца выдерживали заданную стратегию. В принципе, второй тайм показал, что мы на правильном пути.

Бывают такие поражения как сегодня, которые стоят больше победы. Для меня важно, что команда не опустила руки и продолжала гнуть свою линию. И мы могли, при хорошем раскладе, сыграть вничью с ведущей командой мира.

Игорь Стасевич играл в центре.Фото: Святослав ЗОРКИЙ