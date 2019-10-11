Полька с украинскими корнями и австрийский писатель. Кто получил Нобеля по литературе

Рассматриваем, кто победил и кого номинировали.

10 октября объявили нобелевских лауреатов по литературе. Ими стали польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук (2018 год) и австрийский писатель и драматург Петер Хандке (2019 год). Разбираемся, почему так произошло и кто еще мог получить премию.

Скандал!

Каждый год Нобелевская премия по литературе вызывает огромное количество споров и дискуссий, которые зачастую к литературе могут и вовсе не иметь отношения. Академиков (которые, кстати, выбираются пожизненно) ругают то за снобизм, то за потакание массам, засыпают вопросами, почему выбрали того, а не этого. Впрочем, в отбор, по словам литературных критиков, попадают лишь действительно талантливые писатели, поэтому дискутируют в основном о вкусовщине. Но не так было в прошлом году, когда из-за действительно громкого скандала и премию не вручали. Причина - мужа одного из академиков (с 1992 г.), шведской поэтессы Катарины Фростенсон, фотографа Жана-Клода Арно обвинили в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, а также в том, что он "сливал" СМИ данные о нобелевских лауреатах. Обвинили и саму Фростенсон - в коррупции, мол, втихую способствовала распределению субсидии для культурного клуба, принадлежащего ее семье.

В итоге доказать удалось одно изнасилование в 2011 году, Арно посадили на два года, а 7 из 18 академиков лишились своего места (кто сам ушел, а кого и попросили).

Расширить снобские границы

В этом году пострадавших не по своей вине писателей решили поощрить, выбрав сразу двух лауреатов. Накануне голосования председатель комитета Нобелевской премии по литературе Андерс Олссон призвал жюри расширить границы премии: отказаться от "европоцентричного взгляда на литературу" и обратить внимание на писателей со всего мира. А также подчеркнул, что если раньше премия в основном была ориентирована на мужчин, то сейчас достаточно много достойных писательниц.

Хорошо, чтобы маститые академики обратили взгляд и на молодых авторов. А то до сих пор самым молодым нобелевским лауреатом по литературе остается 41-летний Редьярд Киплинг.

Как такового шорт-листа из кандидатов, претендующих на Нобелевскую премию, не существует. Обычно в качестве него берут за основу ставки букмекеров. В этом году самые высокие ставки были у канадской писательницы и поэтессы Энн Карсон (4/1), французской писательницы родом из Гваделупы Мариз Конде (5/1), китайской писательницы Джан Сюэ (8/1), японца Харуки Мураками (8/1), россиянки Людмилы Улицкой (8/1), кенийца Нгуги Ва Тхионго (8/1), канадского автора Маргарет Этвуд (10/1), американки, лауреата Пулитцеровской премии Мэрилин Робинсон (10/1), польской писательницы, обладательницы "Букера" Ольги Токарчук (10/1), венгерского прозаика и драматурга Петера Надаша (10/1). Как видим, женщины в этом списке лидировали со значительным отрывом. А лауреат 2019 года Петер Хандке в букмекерском списке значился на 20-м месте с рейтингом 20/1.

Размер Нобелевской премии составляет 9 миллионов шведских крон (около 830 тысяч евро). Вручение наград, по традиции, состоится в Стокгольме и Осло в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря.

КСТАТИ

В прошлом году, чтобы хоть как-то поощрить писателей, выдали так называемую "альтернативную Нобелевку" - от шведской "Новой академии". Лауреатом стала претендентка и этого года - французская писательница Мариз Конде. Увы, награда ей досталась меньше, чем если бы это была Нобелевская премия, - миллион шведских крон вместо девяти (то есть около 91,5 тыс. евро).

Ее книги отметили за описание "ужасов колониализма и хаоса постколониализма".

ПОБЕДИТЕЛИ

О чем же книги наших современников, удостоившихся одной из главных литературных премий мира?

57-летняя Ольга Токарчук - польская писательница, поэтесса, эссеистка, родилась в семье выходцев из Украины. Ее бабушка - родом с Тернопольщины. Самое заметное произведение автора - путевые заметки "Бегуны", награжденное многочисленными премиями, в том числе и Букеровской. Нобелевскую премию Ольге Токарчук вручили "За воображение рассказчика, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни"

76-летний австрийский писатель и драматург Петер Хандке в частности известен как автор сценария фильма "Небо над Берлином" (1987), многие из его произведений были экранизированы.

Нобелевский комитет присудил ему премию с формулировкой "За влиятельную работу, в которой он с лингвистической изобретательностью исследовал периферию и специфику человеческого опыта". К сожалению, переведенных на русский его произведений довольно мало.

Диковинные истории

Эксмо, 2019

Последняя книга Токарчук - "Диковинные истории". Это сборник странных фантазий, где каждая из 10 историй, будь то события на Волыни во времена шведского вторжения (а в лесу живет что-то странное, ему наплевать на селян и королей), в современной Швейцарии, далекой Азии или и вовсе в выдуманных местах, - окно в потусторонний мир. Герой рассказа "Пассажир" все детство боится фигуры, которая ночью возникает у его окна. Доктор из "Зеленых детей" узнает о феномене: на Крайнем Севере дети рождаются с примесью растений, которые несут угрозу обществу. Профессор, который в мегаполисе у метро решил помочь бездомной женщине и угодил в странную передрягу. Причудливые рассказы, которые открывают нам совершенно другое измерение и исподволь меняют наше восприятие реального мира.

Страх вратаря перед одиннадцатиметровым

Амфора, 2000

"Страх…" - называют одним из лучших произведений Хандке. Вратаря Йозефа Блоха уволили, его спортивная карьера закончена, и он пытается найти себе место в обычной жизни. Примириться с поражением он не может, внутренняя агрессия, неудовлетворенность, обида толкают его на убийство. Теперь он вынужден скрываться, бежать в другой город, бесконечно менять квартиры, женщин, конфликтовать с разными людьми - ведь он никому не нужен и не интересен. Его жизнь проходит за судорожным просмотром полицейской хроники, полна случайными связями и походами в кино. Глубокая психологическая драма - не легкое чтиво. В языке Хандке порой вязнешь, как муха в паутине, тем не менее понимаешь, что главная проблема людей - в нежелании понимать друг друга.