«Не покупайте билеты на мой минский концерт!». Юрий Стоянов обвинил организаторов в срыве гастролей

Юрий Стоянов сообщил в соцсетях, что его выступление в Минске, которое планировалось 18 октября не состоится ни в эту дату, ни позже.

«18 октября должен был состояться концерт «Для своих» в любимом мною Минске. Но по огромной просьбе организатора Павла Каширина был перенесен на 19 октября. На сайте же ДК МАЗ написали, что это по вине актера. Поверьте, что артист здесь, мягко говоря, не при чем. Организаторы не выполнили своих обязательств, а 10 октября мне поступило предложение об очередном переносе концерта на неопределенный срок, не объясняя причины. Я не могу больше рисковать своей репутацией и моими давними и добрыми отношениями с минской публикой. Вынужден отказаться от этого концерта. Пожалуйста, не покупайте на него билеты! Не участвуйте в этой афере!».

Мы обратились к организатору концерта Павлу Каширину. Похоже, об отмене концерта он узнал от нас:

- В первый раз слышу об этом! Вчера говорили с его женой Еленой Анатольевной, ни о какой отмене концерта речи не шло. Все это странно, потому что Юрий Николаевич сам не принимает участия в переговорах. У нас действительно менялась дата, но ни о какой неопределенности даже разговора не было. Билеты в продаже. Мы собирались сегодня снова созвониться. Буду разбираться. Я организатор, и пока не заявлю сам - об отмене или переносе концерта речи нет.