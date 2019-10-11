Адвокат бывшего зампредседателя Мингорисполкома Доморацкого: «В этом деле нет даже запаха взятки»

В Минском городском суде 11 октября начали рассматривать апелляцию по делу Андрея Доморацкого, бывшего зампредседателя Мингорисполкома, которого обвиняли во взяточничестве, злоупотреблении служебными полномочиями и хищении. Суд первой инстанции приговорил его к 12 годам лишения свободы

- Конечно, я жду оправдательного приговора, но умом понимаю, что это невозможно, - рассказала «Комсомолке» до начала процесса мама Андрея Доморацкого, Валентина Доморацкая. - Думаю, что сегодня мало шансов на какой-то положительный исход. Но когда-нибудь это все закончится, справедливость восторжествует. Конечно, не сразу - инженера МЗКТ отпустили только после того, как он несколько лет провел в СИЗО. Письма Андрею пишу каждый день, говорю ему, чтобы держался. Он отвечает, что держится, потому что не совершал ни одного преступления, в котором его обвиняют. Мы думаем, что он кому-то перешел дорогу.

Мама Андрея Валентина Доморацкая.Фото: Павел МАРТИНЧИК

"НЕ БЫЛО ДОБЫТО НИ ОДНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ЕГО ВИНУ"

В суд Андрея Доморацкого не доставили, его интересы представляют два защитника. Суд огласил апелляционную жалобу Доморацкого - она занимает 51 страницу. В ней Андрей Доморацкий заявил, что выводы о том, что он виновен, построены на предположениях. Доказательств, которые были представлены в суде, недостаточно. Он подробно остановился на каждом эпизоде обвинения, другие доводы привели его защитники.

По версии обвинения, Доморацкий еще в должности зампредседателя Мингорисполкома в два приема взял 2500 долларов. Это произошло в 2015 и 2016 годах: Доморацкий за вознаграждение якобы дал разрешение на круглогодичную работу павильона и летнего кафе в Минске.

Что не так с обвинением по этому эпизоду по версии Доморацкого и его адвокатов:

1) Нет четкой даты получения взятки, свидетель не мог четко назвать ни время, ни место, ни предмет разговора во время этой встречи. В суде не было доказано, что Доморацкий получил эту взятку.

2) Обвиняемый считает, что предприниматель Володько, который якобы передавал взятку, оговорил его из-за конфликтных отношений и давления органов следствия. Доморацкий напомнил, что Володько сам признавал, что писал явку с повинной под диктовку сотрудников КГБ.

На протяжении всего процесса Андрей Доморацкий утверждал, что не виновен и взяток не брал.Фото: Павел МАРТИНЧИК

3) Мингорисполком три раза отказывался давать разрешение на размещение летнего кафе, аргументируя это тем, что предприниматели должны получить разрешение в комитете архитектуры и Министерстве культуры. А значит, причин давать взятку Доморацкому у предпринимателей не было. В результате кафе и вовсе снесли.

4) В прослушке телефонных разговоров, которая была организована незаконным путем, нет доказательств того, что Володько намерен передать деньги или Доморацкий собирается их получить. Записи разговоров были уничтожены в 2015 году, но в 2018 году суд почему-то на них снова ссылался.

- Не было добыто ни одного доказательства, подтверждающего, что он имеет какую-то причастность к такому преступлению. Нет даже запаха взятки в этом деле, - говорил в суде адвокат Дмитрий Горячко.

По версии обвинения, Доморацкий еще в должности зампредседателя Мингорисполкома в два приема взял 2500 долларов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

"ВСЕ ДЕНЬГИ ВЕРНУЛИСЬ В БЮДЖЕТ, ВЫГОДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ БЫЛО"

Второй эпизод в обвинении связан с тем, что в сентябре 2017 года Доморацкий решил увеличить показатели рентабельности продаж не совсем законным путем: дал подчиненным указания составить дополнительные договоры с подведомственными организациями. В договорах было прописано, что организации должны были намного больше платить за услуги ГУПРа. Выручка ГУПР тем самым увеличилась на 112 тысяч рублей, выросли и показатели, что отразили в отчетах о результатах работы управления потребительского рынка. Видя такой результат, ГУПР на год освободили от выплат в бюджет города.

1) Заключение этих допсоглашений, по версии защиты, было законным и обоснованным.

2) За декабрь размер выручки существенно вырос, показатели были достигнуты за счет сокращения штата и уменьшения расходов. Условием освобождения от налогов была чистая прибыль 5% и безубыточность - ГУПР выполнил оба условия.

- Впервые вижу, что организация выполняет свои обязательства, получает за это деньги, направляет их на погашение кредита, а ей эту сумму выставляют как необоснованное сбережение. Притом что все деньги возвращаются в бюджет, никакой выгоды для организации нет, - говорит адвокат Горячко.

Интересы Андрея Доморацкого представляют два защитника.Фото: Павел МАРТИНЧИК

"СУД ИЗНАЧАЛЬНО ЗАНЯЛ ОБВИНИТЕЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ"

Еще один эпизод в обвинении связан с тем, что Доморацкому необоснованно начислили премию за искусственно созданные показатели работы - он получил 1970 рублей.

1) Как только возникли вопросы с премией, Доморацкий сразу вернул ее, еще до возбуждения дела. Сам обратился к председателю Мингорисполкома, чтобы провели проверку - рабочая группа не нашла никаких нарушений.

2) Доморацкий не имел никакого отношения к начислению и выплате премий. Не было установлено, что он давал своим подчиненным незаконные указания по выполнению показателей.

Адвокат Дмитрий Горячко считает, что суд первой инстанции изначально занял обвинительную позицию, а обвинение было построено на основе предположений.

- У суда уже было сформировано мнение, и он это мнение пытался любыми способами доказать. Моему подзащитному было предложено выплатить ущерб, тогда наказание не будет превышать половины максимального срока. Но мой подзащитный вину никогда не признавал. Я был вынужден заявить отвод, но его отклонили. А приговор только подтвердил мои догадки.

Суд принял решение отложить разбирательство до 25 октябряФото: Павел МАРТИНЧИК

Сторона защиты считает, что в суде должен был быть допрошен свидетель Андрей Шорец, но его так и не вызвали на процесс.

И Доморацкий, и оба его адвоката попросили приговор отменить, а уголовное производство прекратить.

- Я считаю, что мой подзащитный невиновен. Он находится в местах лишения свободы с мая прошлого года. Он надеялся, что суд первой инстанции разберется. Есть только единственно правильное решение - прекращение уголовного преследования.

Суд принял решение отложить разбирательство до 25 октября.

Напомним, приговор бывшему заместителю главы Минска Андрею Доморацкому вынесли 5 июля. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Сразу после оглашения Доморацкий заявил журналистам, что будет обжаловать приговор. На протяжении всего процесса Андрей Доморацкий утверждал, что не виновен и взяток не брал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12 лет лишения свободы: экс-зампреду Мингорисполкома вынесли приговор

Андрей Доморацкий заявил, что будет обжаловать решение суда (читать далее)