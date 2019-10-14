2019-10-14T23:24:26+03:00
Общество
КП Беларусь

«Микеланджело»: престижный дом на неделю станет местом показа белорусской моды

В многофункциональном комплексе «Маяк Минска» с 14 по 20 октября пройдет главное событие модной индустрии страны - 19-й сезон Belarus Fashion Week
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Официальным партнером Недели моды стал крупнейший белорусский застройщик - компания «Дана Холдингз».

Официальным партнером Недели моды стал крупнейший белорусский застройщик - компания «Дана Холдингз»

Официальным партнером Недели моды стал крупнейший белорусский застройщик - компания «Дана Холдингз»

Улица П. Мстиславца, 12 - этот адрес модницы и модники, а также специалисты фешен-сферы из Беларуси, Швеции, Германии, Великобритании, России, Украины и многих других стран мира на следующей неделе запомнят. Но еще проще им будет ориентироваться в городе, если сказать - «Микеланджело», «Маяк Минска». Дорогу в один из самых красивых комплексов белорусской столицы, где пройдет Неделя моды, им тут же подскажут.

Дом «Микеланджело».

Дом «Микеланджело».

Светлый фасад с панорамным остеклением, окнами смотрящий на Национальную библиотеку, огромные террасы на верхних этажах, квартиры свободной планировки. А еще скоростные лифты фирмы OTIS, дизайнерское лобби с отделкой камнем, напоминающим итальянский мрамор. Дом «Микеланджело» действительно задает высокий уровень жизни.

Дизайнерское лобби дома «Микеланджело».

Дизайнерское лобби дома «Микеланджело».

А если учесть, что выход из лобби - прямо на красивейший пешеходный бульвар Пикассо, на котором постоянно проводятся праздники, концерты, фестивали, буквально в двух шагах - мультимедийный фонтан «Дана Танец», а по соседству - торгово-развлекательный центр «Дана Молл», становится понятно, что «Микеланджело» буквально окружен минскими достопримечательностями!

Красивейший пешеходный бульвар Пикассо.

Красивейший пешеходный бульвар Пикассо.

Фонтан «Дана Танец».

Фонтан «Дана Танец».

Янина Гончарова, основатель Belarus Fashion Week и председатель общественной организации «Белорусская палата моды», объяснила, что «Микеланджело» как нельзя лучше подходит для проведения Недели моды.

- Площадка, которую мы выбираем, должна обладать рядом качеств: быть доступной для людей с точки зрения инфраструктуры, быть гостеприимной для принятия большого количества участников и зрителей. А еще нам, как организаторам, важно создать качественный продакшен - модные показы, на которых мы сможем сделать фото- и видеоконтент, - рассказала Янина Гончарова.

Янина Гончарова, основатель Belarus Fashion Week и председатель общественной организации «Белорусская палата моды».

Янина Гончарова, основатель Belarus Fashion Week и председатель общественной организации «Белорусская палата моды».

Дело в том, что в стилобате дома «Микеланджело» по проекту расположен двухэтажный торговый центр. Два этажа полностью готовых помещений, в которых будут располагаться многочисленные магазины, с дизайнерским светлым интерьером, шикарными люстрами и эскалаторами - прекрасная площадка для размещения новых коллекций. Не случайно впервые в Беларуси здесь на период проведения Недели моды решено открыть пространство нового формата - временный торговый центр.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом «Микеланджело».

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом «Микеланджело».

На первом этаже организаторы будут проводить ежедневные образовательные фешен-проекты с приглашенными спикерами из разных стран мира, а второй этаж торгового центра будет полностью отдан модельерам и поклонникам модных трендов - здесь расположатся бутики около 40 дизайнерских брендов, среди которых, конечно, будут доминировать белорусские мастера моды. Присмотреть и приобрести последний писк сезона сможет буквально каждый!

За неделю организаторы обещают около двух десятков показов. Интересно, что пройдут эти шоу на подземном уровне - в паркинге дома «Микеланджело». И это тоже тренд мировой индустрии моды - показы сегодня зачастую проводятся в помещениях в стиле лофт, промышленных цехах или производственных площадках. Определенная брутальность интерьеров только подчеркивает цветовые и стилистические решения дизайнеров! Так что «взлетная полоса» стильного паркинга в элитном доме - чем не подиум для моделей? Тем более что спуститься в паркинг на лифте прямо от дверей квартиры и попасть на модный показ сможет каждый, кто купил жилье в этом доме.

К слову, у всех желающих стать жителем комплекса «Маяк Минска» есть для этого шанс - в доме «Микеланджело» еще можно успеть приобрести квартиру! Тем более что «Дана Холдингз» предлагает ряд выгодных финансовых инструментов, которые помогут приобрести жилье: рассрочку от застройщика на срок до 5 лет, а также партнерские кредитные программы. А можно, конечно же, приобрести квартиру и за собственные деньги - с существенной скидкой!

Жить в по-настоящему модном и стильном месте - легко!

Все подробности по условиям покупки квартир в доме «Микеланджело» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж «Дана Холдингз». Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center («Дана Центр»), 1-й этаж), ст. метро «Восток». Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны: +375 17 269-32-90, +375 17 39-39-465.

ИООО «Зомекс Инвестмент». УНП 191061449.

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