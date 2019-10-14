«Микеланджело»: престижный дом на неделю станет местом показа белорусской моды

Официальным партнером Недели моды стал крупнейший белорусский застройщик - компания «Дана Холдингз».

Официальным партнером Недели моды стал крупнейший белорусский застройщик - компания «Дана Холдингз»

Улица П. Мстиславца, 12 - этот адрес модницы и модники, а также специалисты фешен-сферы из Беларуси, Швеции, Германии, Великобритании, России, Украины и многих других стран мира на следующей неделе запомнят. Но еще проще им будет ориентироваться в городе, если сказать - «Микеланджело», «Маяк Минска». Дорогу в один из самых красивых комплексов белорусской столицы, где пройдет Неделя моды, им тут же подскажут.

Дом «Микеланджело».

Светлый фасад с панорамным остеклением, окнами смотрящий на Национальную библиотеку, огромные террасы на верхних этажах, квартиры свободной планировки. А еще скоростные лифты фирмы OTIS, дизайнерское лобби с отделкой камнем, напоминающим итальянский мрамор. Дом «Микеланджело» действительно задает высокий уровень жизни.

Дизайнерское лобби дома «Микеланджело».

А если учесть, что выход из лобби - прямо на красивейший пешеходный бульвар Пикассо, на котором постоянно проводятся праздники, концерты, фестивали, буквально в двух шагах - мультимедийный фонтан «Дана Танец», а по соседству - торгово-развлекательный центр «Дана Молл», становится понятно, что «Микеланджело» буквально окружен минскими достопримечательностями!

Красивейший пешеходный бульвар Пикассо.

Фонтан «Дана Танец».

Янина Гончарова, основатель Belarus Fashion Week и председатель общественной организации «Белорусская палата моды», объяснила, что «Микеланджело» как нельзя лучше подходит для проведения Недели моды.

- Площадка, которую мы выбираем, должна обладать рядом качеств: быть доступной для людей с точки зрения инфраструктуры, быть гостеприимной для принятия большого количества участников и зрителей. А еще нам, как организаторам, важно создать качественный продакшен - модные показы, на которых мы сможем сделать фото- и видеоконтент, - рассказала Янина Гончарова.

Янина Гончарова, основатель Belarus Fashion Week и председатель общественной организации «Белорусская палата моды».

Дело в том, что в стилобате дома «Микеланджело» по проекту расположен двухэтажный торговый центр. Два этажа полностью готовых помещений, в которых будут располагаться многочисленные магазины, с дизайнерским светлым интерьером, шикарными люстрами и эскалаторами - прекрасная площадка для размещения новых коллекций. Не случайно впервые в Беларуси здесь на период проведения Недели моды решено открыть пространство нового формата - временный торговый центр.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом «Микеланджело».

На первом этаже организаторы будут проводить ежедневные образовательные фешен-проекты с приглашенными спикерами из разных стран мира, а второй этаж торгового центра будет полностью отдан модельерам и поклонникам модных трендов - здесь расположатся бутики около 40 дизайнерских брендов, среди которых, конечно, будут доминировать белорусские мастера моды. Присмотреть и приобрести последний писк сезона сможет буквально каждый!

За неделю организаторы обещают около двух десятков показов. Интересно, что пройдут эти шоу на подземном уровне - в паркинге дома «Микеланджело». И это тоже тренд мировой индустрии моды - показы сегодня зачастую проводятся в помещениях в стиле лофт, промышленных цехах или производственных площадках. Определенная брутальность интерьеров только подчеркивает цветовые и стилистические решения дизайнеров! Так что «взлетная полоса» стильного паркинга в элитном доме - чем не подиум для моделей? Тем более что спуститься в паркинг на лифте прямо от дверей квартиры и попасть на модный показ сможет каждый, кто купил жилье в этом доме.

К слову, у всех желающих стать жителем комплекса «Маяк Минска» есть для этого шанс - в доме «Микеланджело» еще можно успеть приобрести квартиру! Тем более что «Дана Холдингз» предлагает ряд выгодных финансовых инструментов, которые помогут приобрести жилье: рассрочку от застройщика на срок до 5 лет, а также партнерские кредитные программы. А можно, конечно же, приобрести квартиру и за собственные деньги - с существенной скидкой!

Жить в по-настоящему модном и стильном месте - легко!

Все подробности по условиям покупки квартир в доме «Микеланджело» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж «Дана Холдингз». Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center («Дана Центр»), 1-й этаж), ст. метро «Восток». Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны: +375 17 269-32-90, +375 17 39-39-465.

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