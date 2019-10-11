«У Лукашенко неплохое чувство юмора». О чем говорил Владимир Зеленский на рекордной пресс-конференции

В четверг, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел марафон общения с журналистами. Отвечать на вопросы он начал в 10 утра, а закончил – в полпервого ночи. За 14 часов ответил на 500 вопросов! Представитель украинского Национального реестра рекордов объявил: пресс-конференция украинского президента - самая продолжительная в мировой истории. Для сравнения: 1 марта Александр Лукашенко отвечал на вопросы журналистов 7 часов 23 минуты, рекорд Путина – 4 часа 40 минут.

Мероприятие провели на большом фудкорте в центре Киева – но заведение работало в обычном режиме. На балконе фудкорта поставили большой стол, за который каждые полчаса, сменяясь, садились новые журналисты, их было 300 человек. Во время очередной смены президент делал пятиминутные перерывы.

Интересно, что за Зеленским все это время присматривал врач-фониатор – команда президента опасалась за голосовые связки первого лица. Местные СМИ пишут, что для поддержания связок Зеленскому даже сделали специальный укол. Чтобы не тратить время на обед, подавали гамбургеры, пиццу и напитки, и иногда Зеленский отвечал на вопросы прямо во время приема пищи.

Интересно, что в это время в зале находились обычные посетители футкорта, которые периодически громко задавали Зеленскому и свои вопросы. Президент никому не отказывал – просил подняться на балкон в перерыве между общением с прессой, и задать вопрос лично. Острые вопросы он записывал в блокнот, и обещал разобраться.

Несколько вопросов касалось и Беларуси.

«Хочу, чтобы белорусы не имели информационного вакуума»

- Я очень хочу, чтобы люди, которые живут в Беларуси, не имели информационного вакуума по поводу того, что происходит в Украине, имели другой взгляд. Я понимаю трансляция каких российских каналов идет в Беларуси, так как я много раз был в Минске и видел, какие каналы там транслируются, – заявил украинский президент. Он отметил, что хотел предложить главе Беларуси запуск прежде всего развлекательных каналов, но, по его словам, Александр Лукашенко согласился и на трансляцию тех, которые освещают политические темы.

- На белорусский рынок должны выйти, прежде всего, самые рейтинговые каналы, где есть качественный продукт – качественные сериалы, качественные программы, качественные новости, - сказал Зеленский.

Напомним, в феврале 2019 года в некоторых кабельных сетях Беларуси начались трансляции украинского государственного канала «UA TV». Пока это единственный телеканал из Украины, который транслируется на белорусскую территорию.

«У Лукашенко неплохое чувство юмора. Я это увидел»

- У нас сейчас отношения с Беларусью не только геополитические. Мы очень боимся, (…) что там будут российские корпуса, - заявил Зеленский. При этом он отметил, что Александр Лукашенко заверил: на территории его страны «только белорусские военные».

Зеленский заявил, что доволен первой встречей с белорусским коллегой, а «обмен шпионами» - правильный шаг для налаживания отношений между двумя странами.

Также Зеленский отметил чувство юмора Лукашенко:

- У него неплохое чувство юмора. Я увидел.

А на вопрос, кто кого перешутил во время недавнего украинско-белорусского форума регионов Зеленский заявил, что не знает – мол, такой задачи не было.

О сходстве с Лукашенко: «Я похож только на своих родителей»

Во время беседы украинские журналисты отметили, что своими поездками в регионы и увольнением местных чиновников Зеленский похож на Лукашенко.

- Я посещаю регионы для решения проблем на местах, так как из своего офиса не видит реальной ситуации в регионах. Кстати, я посещал регионы и критиковал власть и до того, как стал президентом. Сейчас у меня появились возможности: я могу не только критиковать, но и увольнять.

По словам главы Украины, ему не нравятся сравнения с кем-либо, потому что сам он «похож только на своих родителей».

«Самое главное, чтобы люди, которые подорвали Павла Шеремета, были за решеткой»

Вопрос-выкрик из зала, где обедали обычные посетители футкорта, касался расследования убитого Павла Шеремета. Напомним, известного белорусского журналиста, который последнее время работал в Украине, взорвали в центре Киева в собственной машине 20 июля 2016 года. Поиск убийц и заказчиков ведется до сих пор.

- Я занимаюсь Шереметом, - сказал Зеленский. – Я уже главный у нас полицейский, генеральный прокурор, глава Службы безопасности, человек, который занимается миграцией (…) Я бы хотел, чтобы мы не очень сильно давили на сотрудников розыска. Там действительно очень много работы, и уверен, что очень много из этих фактов они не могли вам это показать. И я понимаю, почему не могли, потому что нам в этом деле нужен результат. Самое главное, чтобы люди, которые подорвали журналиста Павла Шеремета, были за решеткой.

Также Владимир Зеленский рассказал о:

… предыдущем президенте Украины:

- Порошенко будет отвечать за все, что сделал, даже не хочу говорить о делах правоохранительных органов. Он продолжает жить тем, что он президент. Это большая психологическая травма. В каждой стране одна власть приходит, другая уходит. Порошенко не раз предлагал встретиться. Он не хочет нести ответственность. Я готов принять страну и готов отвечать. Это странно, когда бывшая власть говорит: а вот мы, у нас были отношения, у нас война. Я даже не могу понять про что они говорят. Мы сейчас вынуждены менять этот имидж. Все мои встречи все еще говорят, что люди верят, хотят доверять нам. Люди верят, что мы хотим примирения и я иду на такие шаги.

… войне и мире:

- Я шел как президент мира, я хочу закончить войну. Общество не голосовало за президента, который придет и скажет: с этого дня у нас военное положение, у нас война, мы будем воевать, у нас армия готова, мы пойдем на Донбасс войной, мы заберем с военными свои территории, и нам не все равно, сколько людей погибнет, но мы готовы, чтобы вернуть свою землю, на прямые военные действия на оккупированных территориях.

… особом статусе Донбасса:

- Сразу отвечу о том, каким будет закон об особом статусе - там пункты, все красные линии мы готовы обсуждать с обществом, журналистами, и только после этого - с Верховной Радой, и только после этого голосовать, потому что очень важный вопрос.

… новом Майдане:

По поводу Майдана - я ничего этого не боюсь. В любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала и я не был президентом, кровопролития не будет. Я очень спокойно к этому отношусь. Но люди должны знать, что они выберут.

… Минских соглашениях:

- Я не готов терять наших людей, поэтому был выбран дипломатический путь... Я всегда говорил, если мы говорим о людях и о территории, то первый приоритет - люди, второй - территории. Я хочу попробовать благодаря "Минску" и "нормандскому формату" найти шаги, я хочу это попробовать.

… о Нормандском формате:

- Если в целом мы не сможем найти диалог... Если мы не сможем в «нормандском формате», я это почувствую просто как человек, если я почувствую, что диалога не будет - дела не будет. Я это открыто расскажу на "нормандском формате.

… о встрече с Путиным:

- Встречаться мы можем только в двух форматах: «нормандский формат» и встреча моя прямая с президентом России. Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против… Эта встреча должна быть, если мы хотим завершения войны. Мы сейчас говорим только о «нормандском формате». Пока что он такой, и я действительно очень благодарен нашим западным партнерам, что у нас он есть хотя бы, у нас есть что-то, и сейчас все готовы к нормандскому формату.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лукашенко пригласил Зеленского в Минск

Александр Лукашенко направил благодарственное письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому – поблагодарил за теплый прием белорусской делегации в Житомире. Лукашенко также пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время, – сообщает пресс-служба президента Беларуси.