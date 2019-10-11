2019-10-11T14:36:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Я очнулся, когда других вытаскивали». В ДТП под Калугой погибли белорусы, которые возвращались со строек Сибири

Пять человек погибли и еще пять получили травмы. Нам удалось поговорить с выжившим строителем Игорем
Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
Поделиться:
Трагедия произошла в Калужской области. Фото: kaluga24.tvТрагедия произошла в Калужской области. Фото: kaluga24.tv
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в Калужской области 10 октября в 16 часов 20 минут на 202 км автодороги М-3 «Украина».

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес Спринтер», двигаясь со стороны города Брянска в сторону города Москвы, при начале движения от обочины дороги для выполнения маневра разворота столкнулся с автомобилем «Скания», который двигался в попутном направлении, - сообщили в управлении МВД России по Калужской области. - В результате на месте, а также впоследствии в медицинском учреждении скончались пять человек (в том числе водитель автомобиля «Мерседес») - мужчины 1968, 1971, 1977, 1979 и 1992 годов рождения. Пять граждан получили травмы различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.

Пять человек погибли и еще пять человек получили травмы после того, как в микроавтобус врезался грузовик. Фото: Александр Нефёдов

Пять человек погибли и еще пять человек получили травмы после того, как в микроавтобус врезался грузовик. Фото: Александр Нефёдов

Пассажиры в микроавтобусе в основном были из Беларуси. Главный врач Калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков рассказала о состоянии пострадавших.

- В нашу больницу было доставлено семь человек. После обследования в приемном отделении двух сразу отпустили на амбулаторное лечение, - рассказал нам главврач. - Один пациент, который был в крайне тяжелом состоянии, скончался. Двое сейчас находятся в реанимации. Вся необходимая помощь оказывается.

Нам удалось поговорить с одним из наших строителей. Игорь проходит лечение в отделении травматологии.

- Мы прилетели из Нового Уренгоя в Москву. В аэропорту «Домодедово» пересели на микроавтобус и отправились домой в Гомель. По дороге остановились заправиться. Когда выезжали с заправки, «Скания» врезалась в середину нашей машины. Погибли те, кто сидел сбоку возле левого борта.

- Что произошло с вами?

- Я потерял сознание и очнулся, когда уже выламывали двери и вытаскивали людей. Я сидел на заднем сиденье, в последнем ряду. У меня перелом голеностопа и двух ребер.

Пассажиры в микроавтобусе в основном были из Беларуси. Фото: ГУ МЧС по Калужской области

Пассажиры в микроавтобусе в основном были из Беларуси. Фото: ГУ МЧС по Калужской области

- Среди и погибших есть ваши знакомые?

- Да, двое ребят, с которыми я работал, дружил. Но там еще погибли наши попутчики, я их не знал. Они уже в Москве к нам присоединились. Сейчас в больнице я и мой товарищ Владимир, он в реанимации. Еще один человек из нашей компании отделался ушибами, он уже уехал в Гомель.

- Вы возвращались с заработков?

- Да, четыре с половиной месяца работали. Для меня это уже шестой сезон. Некоторые ребята и дольше так работают. А после этой трагедии даже не знаю, может быть, уже и не буду никуда ездить.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«У нее были шансы»: вскрылись чудовищные подробности гибели 12-летней девочки, руку которой затянуло в трубу бассейна в Турции
Турист из США, который помогал спасать Алису из подводной ловушки, рассказал, как персонал отеля пытался скрыть трагедию, а медики отказались везти школьницу в больницу на вертолете
Новости 24
ЧП в Жлобине: 19-летний сталевар оказался под колесами сталевозной тележки
Лукашенко - коллегам: «Назрела необходимость укрепления СНГ»
Лукашенко в Ашхабаде: «Хотел бы призвать поддержать новую власть в Украине»
Лукашенко об учениях НАТО: «Нам с президентом России придется подумать, как обезопасить себя»
Жуткое ДТП под Калугой: количество погибших белорусов увеличилось до пяти
В Минске нашли подростка-аутиста
Погода на сегодня: от +9 до +15
«Развернули в аэропорту Тель-Авива»: Белорусский МИД выразил протест послу Израиля из-за возвращения белорусских туристов
Видеофакт. В Минске сразу несколько авто столкнулись на проспекте Независимости: есть пострадавшие
Сборная Беларуси сыграла вничью с Эстонией
Под Пинском 76-летний бесправник на ГАЗ врезался в другой грузовик
В Минске пропал 14-летний мальчик с аутизмом
Хорошая новость для призывников: срок альтернативной службы включат в стаж
«Сказал, что машину украли»: минчанин продал каршеринговую Toyota, чтобы разбогатеть
В Барановичах вор украл у девушки кошелек, но потом вернулся и отдал
Пьяный водитель попытался откупиться от ГАИ золотым кольцом и «жменей денег»
Сельчанин повесил собаку, которая съела его курицу
Маршрутка с 14 пассажирами перевернулась в Ошмянском районе
Лукашенко направился на заседание глав государств СНГ в Туркменистан
Минчанин ударил соседа по очереди бутылкой со спиртным
«Белнефтехим» о подорожании топлива на копейку: «Это продуманная стратегия»
КГК перекрыл канал поставки грибов из ЕС в Россию
Ушел из школы и пропал: в Смолевичском районе ищут 13-летнего парня
Треть депутатов в парламент баллотируются снова. Ермошина: «Это нормально»
Писатели и общественность призвали выбирать в переписи родным белорусский язык
"Найдены останки тела". Гомельчанин подозревается в убийстве младшего брата