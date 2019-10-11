«Я очнулся, когда других вытаскивали». В ДТП под Калугой погибли белорусы, которые возвращались со строек Сибири

Трагедия произошла в Калужской области 10 октября в 16 часов 20 минут на 202 км автодороги М-3 «Украина».

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес Спринтер», двигаясь со стороны города Брянска в сторону города Москвы, при начале движения от обочины дороги для выполнения маневра разворота столкнулся с автомобилем «Скания», который двигался в попутном направлении, - сообщили в управлении МВД России по Калужской области. - В результате на месте, а также впоследствии в медицинском учреждении скончались пять человек (в том числе водитель автомобиля «Мерседес») - мужчины 1968, 1971, 1977, 1979 и 1992 годов рождения. Пять граждан получили травмы различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.

Пять человек погибли и еще пять человек получили травмы после того, как в микроавтобус врезался грузовик. Фото: Александр Нефёдов

Пассажиры в микроавтобусе в основном были из Беларуси. Главный врач Калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков рассказала о состоянии пострадавших.

- В нашу больницу было доставлено семь человек. После обследования в приемном отделении двух сразу отпустили на амбулаторное лечение, - рассказал нам главврач. - Один пациент, который был в крайне тяжелом состоянии, скончался. Двое сейчас находятся в реанимации. Вся необходимая помощь оказывается.

Нам удалось поговорить с одним из наших строителей. Игорь проходит лечение в отделении травматологии.

- Мы прилетели из Нового Уренгоя в Москву. В аэропорту «Домодедово» пересели на микроавтобус и отправились домой в Гомель. По дороге остановились заправиться. Когда выезжали с заправки, «Скания» врезалась в середину нашей машины. Погибли те, кто сидел сбоку возле левого борта.

- Что произошло с вами?

- Я потерял сознание и очнулся, когда уже выламывали двери и вытаскивали людей. Я сидел на заднем сиденье, в последнем ряду. У меня перелом голеностопа и двух ребер.

Пассажиры в микроавтобусе в основном были из Беларуси. Фото: ГУ МЧС по Калужской области

- Среди и погибших есть ваши знакомые?

- Да, двое ребят, с которыми я работал, дружил. Но там еще погибли наши попутчики, я их не знал. Они уже в Москве к нам присоединились. Сейчас в больнице я и мой товарищ Владимир, он в реанимации. Еще один человек из нашей компании отделался ушибами, он уже уехал в Гомель.

- Вы возвращались с заработков?

- Да, четыре с половиной месяца работали. Для меня это уже шестой сезон. Некоторые ребята и дольше так работают. А после этой трагедии даже не знаю, может быть, уже и не буду никуда ездить.