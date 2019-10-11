2019-10-12T00:44:09+03:00
Здоровье
КП Беларусь

Куда выбросить ненужные таблетки, чтобы не навредить своему здоровью?

Лекарства, выброшенные с мусором или смытые в унитаз, в итоге оказываются в воде и, накопившись в ней, вредят обитателям водоемов и людям
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Минчане не ленятся чистить аптечки экологично.Минчане не ленятся чистить аптечки экологично.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Европе и США ненужные медикаменты принимают аптеки и медицинские учреждения. В Беларуси этот процесс пока только начинается. До недавнего времени сдать лекарства на утилизацию можно было только в Минске и Пинске. Причем в каждом из этих городов было открыто всего по одному пункту сбора.

Этой осенью принимать ненужные лекарства начали и в Барановичах: пункт сбора открыли в офисе местного экологического объединения. А в течение октября еще пять контейнеров разместят в поликлиниках города. Их установка - часть кампании «Природа без фармацевтических отходов», разработанной барановичским экологическим объединением «Неруш».

Экоактивисты не намерены ограничиваться одной установкой контейнеров: они уже разработали серию акций и небольших тренингов, которые разъяснят горожанам, зачем нужно собирать лекарства. А когда сбор войдет в свое русло, его планируют передать городским властям, чтобы процесс проходил системно и организованно, и распространить опыт на другие города.

Детей впечатлило, что медикаменты, оказавшись в воде, приводят к мутации и бесплодию рыбы

Пока сбором лекарств занимаются только экоактивисты, ведь сейчас белорусское законодательство не требует собирать медикаменты отдельно от другого мусора. Первыми еще в 2015 году этой проблемой занялись школьники и учителя пинской школы №3.

- Дети участвовали в научной конференции, где выбрали тему, как выброшенные в мусор и в унитаз лекарства влияют на окружающую среду. Они узнали, что медикаменты, оказавшись в воде, приводят к мутации и бесплодию рыбы, выделяют вредные вещества в почву. Дети были очень впечатлены тем, что узнали, поэтому решили заниматься темой дальше, - рассказывает Ольга Якимчук, учитель пинской школы №3.

Через какое-то время впечатленные такой информацией школьники с помощью учителей организовали сбор лекарств: установили контейнер, медикаменты из которого по мере наполнения передают в Минск на утилизацию.

Минчане не ленятся чистить аптечки экологично

Пункт сбора в Минске - в 40-й поликлинике - появился около года назад и уже собрал более 35 килограммов мусора. По мнению специалистов, минчане не ленятся и чистят свои аптечки без вреда для окружающей среды.

- Сбор отработанных батареек тоже начался с небольшой пилотной инициативы в Минске и в итоге вырос в государственную систему. Со временем можно добиться этого и в сборе лекарств. Технически нет проблем его организовать. Я очень надеюсь, что в течение ближайших пары лет такая система появится на уровне государства, тем более что это не требует больших расходов, - говорит директор «Центра экологических решений» Евгений Лобанов.

По его словам, сейчас можно рассчитывать на установку контейнеров только в поликлиниках. Аптеки по белорусскому законодательству не имеют права хранить просроченные лекарства.

Гормональные препараты и антибиотики накапливаются в первую очередь в водоемах

Евгений Лобанов объясняет, что происходит, когда медикаменты попадают в окружающую среду:

- В основе лекарства лежит действующее вещество, которое обладает достаточно сильным действием. Попадая в окружающую среду, оно продолжает действовать, негативно влияя на экосистему. Особенно вредны гормональные препараты и антибиотики. Они накапливаются в первую очередь в водоемах. Есть научные исследования разных стран, которые показывают, что концентрация этих веществ в некоторых водоемах уже способна вызывать определенное воздействие: снижать репродуктивную способность у рыб, приводить к мутации.

Эксперт уточняет, что около 80% действующих веществ выводится из организма вместе с мочой и в итоге тоже оказывается в водоемах. И если от употребления лекарств отказаться нельзя, то можно хотя бы следить, чтобы они не попадали в окружающую среду другими способами.

- Чем больше действующих веществ окажется в окружающей среде, тем выше вероятность, что они будут менее эффективны во время лечения. Ведь бактерии адаптируются к действию антибиотиков, которые мы получим с водой, - поясняет Евгений Лобанов.

КСТАТИ

Объявлен конкурс на лучший логотип, который станет визуальным символом кампании по сбору ненужных медикаментов. Конкурсную работу можно нарисовать либо на бумаге формата А4, а после сфотографировать и отправить организаторам, либо в электронном виде в формате jpg. Работы принимают на e-mail kalach_e@rambler.ru до 20 октября. Дополнительная информация - по телефону +375 (33) 3543543. Автора лучшего символа кампании организаторы обещают наградить подарком.

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