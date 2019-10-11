«Разница - 68 рублей». БелЖД теперь дает сэкономить, если купить билеты заранее

С 10 октября стоимость билетов будет определяться уровнем занятости мест в вагоне и сроком приобретения пассажиром билетов.

Логика простая: чем меньше остается свободных мест в вагоне и чем ближе дата отправления, тем дороже билеты. Это означает, что пассажиры, заблаговременно позаботившиеся о приобретении билета, смогут сэкономить, в зависимости от маршрута следования, до четверти его стоимости. Так, к примеру, если сегодня приобретать билет из Минска в Москву на 8 декабря, то стоимость купейного билета в наиболее свободном поезде составит 108,73, а в самом заполненном - 177,07 рубля. Разница весьма существенна: 68,03 рубля.

Пока новая система будет действовать только для двух поездов международных линий: №39/40 Полоцк - Москва, №96/95 Брест - Москва, а начиная с 25 октября также при продаже билетов на поезд №76/75 Гомель - Москва (с учетом группы Брест - Москва №676/76-75/675).

Купить билеты по-новому можно только в спальные вагоны и купе. Также важно помнить о том, что если вы приобретаете билет за пять и менее дней до отправления, то в их стоимость уже будет включена надбавка, которая также варьируется в зависимости от процента занятых мест в вагоне (от 4% до 9%).

Умная система будет в режиме реального времени пересчитывать коэффициент занятости мест и стоимость билетов. Это значит, что при каждом новом оформлении или возврате проездных документов цена билета может как уменьшиться, так и возрасти.

Как пояснили «КП» в БелЖД, система динамического ценообразования уже два года действует на поезде №87/88 Минск - Рига. Эксперимент себя в целом оправдал, поэтому сейчас по взаимной договоренности с РЖД система будет апробирована на трех новых маршрутах. По результатам отчетных периодов будет проведен анализ, и, возможно, действие системы будет расширено.