В Москве отказались от турникетов, а в Финляндии пассажиров взвешивают: как ловят зайцев в других странах

Преграды для безбилетников выстраивают во всех городах мира. В соседнем Вильнюсе поступают просто: одетые в достаточно приметную форму ревизоры проверку производят исключительно на остановках. Входят чаще всего во все двери, блокируют электронную систему. Там же, на остановке, стоят ярко-красного цвета микроавтобусы - туда пойманные зайцы идут оформлять документы для оплаты штрафа. Его размер (от 10 до 30 евро) варьируется в зависимости от категории пойманного зайца: учащимся и пенсионерам выписывают меньше, чем работающим гражданам. Меньше заплатит и тот заяц, который имеет при себе билет, пусть и непробитый.

Периодически в Беларуси обсуждается инициатива оснастить городской транспорт турникетами, мол, в Москве так и сделали. Сторонники идеи говорят, что это навсегда решит проблему: не заплатил - не зашел. Действительно, турникеты в Москве и Подмосковье начали устанавливать еще в 2001 году и со временем внедрили на большинстве маршрутов. Количество безбилетников эта мера уменьшила, однако сегодня в Москве автобусов или трамваев с турникетом не найти. Увы, они сильно снизили скорость движения транспорта и комфорт пассажиров, которые в часы пик выстраивались в очередь, чтобы зайти в тот же автобус. В итоге мэрия российской столицы решила отказаться от турникетов, их заменили привычными нам валидаторами. Отмена турникетов позволила сократить время в пути в среднем на 5 - 15 минут. Сами контролеры в Москве сегодня очень похожи на минских: неприметные жилеты, блокировка электронной системы контроля, оплата на месте или составление протокола.

Хотя во многих странах турникеты в ходу и в автобусах, а не только в метро. Или, например, только через турникет можно попасть на остановку трамвая. Видимо, многое зависит от того, как часто ходит транспорт и большой ли пассажиропоток в городе.

В Киеве на электронную систему оплаты, к которой минчане давно привыкли, переходят с 30 октября этого года. Раньше в киевских автобусах и троллейбусах были кондукторы, они и обилечивали пассажиров, и проверяли оплату. Планируется, что с 1 ноября кондукторы станут контролерами.

На борьбу с зайцами в некоторых странах брошены самые передовые технологии. Дальше всех, кажется, пошли в Финляндии: здесь автобусы периодически взвешивают, определяя приблизительный вес оплативших. Его в режиме реального времени сопоставляют с количеством оплативших проезд пассажиров, и, если логического соответствия нет, контролеры обращают внимание на «тяжелый» автобус и проверяют его.

ДруЭстония стала первой в Европе страной, сделавшей общественный транспорт бесплатным почти на всей своей территории.гая мировая практика - сделать городской общественный транспорт вовсе бесплатным. Впервые это произошло в 1997 году в бельгийском городе Хасселте, власти которого разрешили таким образом проблему пробок, пересадив жителей из частных авто в бесплатные автобусы. С 2013 года бесплатным для жителей города является общественный транспорт в Таллинне.