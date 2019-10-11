Ожидается аншлаг: голландцы везут в Минск лучшего защитника мира

Спустя год сборная Беларуси вернулась на минский стадион «Динамо». Около десяти тысяч болельщиков, пришедших на отборочный матч Евро-2020, ожидали увидеть победу над Эстонией, но так и не дождались забитых мячей (0:0). Единственная отрада - хотя бы во втором тайме игра была бодрой с голевыми моментами у ворот соперника.

- Не на такой результат рассчитывали, - сказал защитник Сергей Политевич. - В раздевалке все расстроены. Первый тайм совсем не удался, не выполнили установку тренера. Поле было тяжелое. Но отговорки искать не будем. Второй тайм получился лучше, моментов голевых было достаточно, должны были забивать, и не один раз. Денису Лаптеву не повезло, в пустые ворота не попал. Какой-то не фарт.

Наша сборная владела преимуществом в игре с Эстонией, но так и не забила.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда футболисты направлялись в раздевалки, некоторая часть болельщиков свистела. Футболисты восприняли это стоически, мол, их право. Как к этому относится? С одной стороны, болельщики должны поддерживать в любой ситуации, на то они и болельщики. С другой стороны, спорт - это зрелище, как в Древнем Риме бои гладиаторов. А что тогда было в конце боя: либо палец вверх, либо палец вниз. С Эстонией наша сборная хоть и создала пяток голевых моментов, но так и не забила - вот и реакция.

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Но Эстония - это не Сан-Марино или Гибралтар, которых надо обыгрывать в любом состоянии. В прошлом году эстонцы обыгрывали Грецию, разошлись миром с Венгрией. Да и стоит отдать должное тренерскому штабу, что во втором тайме играли в атаку, а не выжидали ошибку соперника.

СОСТАВ ГОЛЛАНДЦЕВ ДОРОЖЕ ПОЧТИ В 40 РАЗ

В воскресенье на «Динамо» уже матч с Нидерландами. Ранее наша команда встречалась с «оранжевым» девять раз: две победы и семь поражений, разница мячей 5:21. Две единственные победы датированы 1995 (1:0 - рассказ о голе Сергея Герасимца болельщики передают из уст в уста) и 2007 годами.

Нидерланды всегда считались топ-сборной в мировом футболе. Но в последние годы был спад, команда даже пропустили два топ-турнира подряд (Евро-2016, ЧМ-2018). Операцию «перезагрузка» возглавил Рональд Куман и из того, что было, слепил молодую и дерзкую команду.

Вроде бы состав не пестрит звездными именами, как в 80 - 90-х, начале 2000-х. Но есть лучший защитник мира ван Дейк, «Ливерпуль» за переход голландца заплатил 84,7 млн евро, и долгое время это была рекордная сумма среди игроков его позиции. В апреле ван Дейка назвали лучшим футболистом сезона английской Премьер-лиги, в августе УЕФА вручил ему приз как «Лучшему футболисту года в Европе».

Еще в составе Вейналдум из «Ливерпуля», Френки де Йонг из «Барселоны», бомбардир Мемфис Депай из «Лиона», Маттейс де Лигт из «Ювентуса» (за него туринцы заплатили 85,5 млн евро вместе с бонусами).

По оценке transfermarkt.com, трансферная стоимость всех игроков сборных Беларуси и Нидерландов отличается почти в 40 раз: 18,30 млн евро против 708,50 млн евро.

У нас самый дорогой Александр Мартынович - 4 млн евро, Станислав Драгун и Павел Савицкий - по 1,5 млн евро, у голландцев - Вирджил ван Дейк (100 млн), Френки де Йонг (85 млн), Маттейс де Лигт (75 млн).

В нашей группе сразу три команды имеют по 12 очков: Германия, Нидерланды, Северная Ирландия. У Беларуси - 4, у Эстонии - 1 (на Евро-2020 выходят два первых места). Очевидно, что для голландцев матч с нашей командой важен.

Возможно, этим можно объяснить, что делегация гостей как никогда велика (Германия и другие топ-сборные и клубы приезжали в куда меньшем составе). Игроки проведут две тренировки: в субботу на стадионе «Динамо» и в воскресенье утром.

На матче ожидается аншлаг, еще к вечеру четверга все билеты были проданы. Напомним, стадион «Динамо» вмещает 22 тысячи зрителей.