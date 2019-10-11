2019-10-11T18:12:13+03:00
Общество
КП Беларусь

«Ни в ЖКХ, ни в больнице не знали». Декретница оформилась и получала пособие сразу на двух работах

Незаконный доход - почти 12 тысяч рублей, девушку будут судить за мошенничество. Чтобы расплатиться, ее мать взяла кредит
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Женщина сменила фамилию и оформила декретные повторно на втором месте работы.Женщина сменила фамилию и оформила декретные повторно на втором месте работы.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

В Витебске будут судить 36-летнюю маму-декретницу. Женщина умудрилась получить единовременное пособие за рождение ребенка сразу по двум местам работы. И ежемесячные декретные ей тоже начисляли в двойном размере. Причем ни в ЖКХ, ни в больнице о наличии у сотрудницы второго места работы не подозревали.

У Людмилы (имя изменено) было две трудовые книжки. Еще в юности она, отучившись в училище, попала по распределению в организацию, где работать ей категорически не понравилось. Уйти по собственному желанию до конца срока она не могла, поэтому сознательно несколько раз не вышла на работу. За прогулы девушку уволили. Трудовую книжку с такой компрометирующей записью она спрятала и, найдя подходящее место работы, оформила другую. Несколько лет назад, когда у женщины начались материальные проблемы, она вспомнила о старой трудовой и устроилась по ней на вторую работу. Так у женщины оба места работы получились основными.

- Она дворником работала и поваром, а еще училась. Крутилась как могла, - рассказывают односельчане Людмилы. - Территорию убирать ей мать помогала, и сама она после работы прибегала, подметала.

В 2017 году Людмила родила дочку. По одному из мест работы оформила декретные, как полагается. На втором удивлялись: странная сотрудница, в декрет ушла, а документы на пособие на ребенка не оформляет. Через несколько месяцев Людмила и по второму месту работы оформила все, как надо. К этому времени она успела сменить паспорт: перешла с фамилии бывшего мужа, с которым давно развелась, на свою девичью. Так что по документам в Витебском районе одновременно появились вроде бы две декретницы-тезки, которые родили в один день и дочек назвали одинаково.

Двойное пособие Людмила получала почти два года. И еще без малого год - бесплатное детское питание для дочки. Необоснованно полученных денег за это время набежало почти на 6 тысяч долларов: 9,3 тысячи рублей пособий и более 2 тысяч рублей - стоимость молочных смесей, соков и пюрешек.

Когда обман раскрылся, в отношении женщины возбудили уголовное дело. Пока шло следствие, большую часть ущерба она возместила. Чтобы помочь дочери выплатить деньги, мать Людмилы взяла кредит…

- Действия женщины квалифицированы по ч. 3 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в крупном размере, и мошенничество, совершенное повторно). Дело передано в суд, - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Генеральной прокуратуры.

Максимальное наказание, которое может грозить женщине, - семь лет лишения свободы.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Я плакала, а друзья говорили: «Ира, просто не жри!». Девушки размера плюс - о том, как сложно полюбить себя
Белоруски, которые хотят представить страну на международном конкурсе красоты, учат хорошо чувствовать себя в разных размерах и объясняют, почему 46-й - это уже плюс-сайз [фото]
Новости 24
Брестчанин из-за долгов по штрафам вылил на судебного исполнителя подозрительное вещество
«Страдает потерей памяти»: в Борисове больше недели ищут пропавшего пенсионера
В Пружанах владелец Volkswagen на такси догонял угонщиков своего авто
В Бресте открыли памятник Пушкину
В Бресте водитель «Рено» сбила на переходе 9-летнюю девочку
Трагедия в поселке Шумилино: мужчины распивали спиртное, курили, после чего погибли на пожаре
Оранжевый уровень опасности: в субботу порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду
ЧП в Жлобине: 19-летний сталевар оказался под колесами сталевозной тележки
Лукашенко - коллегам: «Назрела необходимость укрепления СНГ»
Лукашенко в Ашгабаде: «Хотел бы призвать поддержать новую власть в Украине»
Лукашенко об учениях НАТО: «Нам с президентом России придется подумать, как обезопасить себя»
Жуткое ДТП под Калугой: количество погибших белорусов увеличилось до пяти
В Минске нашли подростка-аутиста