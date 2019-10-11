В сентябре сильно подорожали помидоры и огурцы, все остальные овощи стали дешевле

После небольшого снижения цен в августе на 0,2%, в сентябре все вернулось на круги своя. Как подсчитал Белстат, цены поднялись сразу на 0,5% по сравнению с августом. Общее подорожание с начала года составило 3,4%, а по сравнению с сентябрем прошлого года - 5,3%, сообщает комитет.

Сильнее всего в сентябре подорожали непродовольственные товары - на 0,9%. Услуги подорожали на 0,6% - отдельное спасибо за это подорожавшей на 4,5% горячей воде. Подорожание продуктов, скорее всего, вообще прошло бы незамеченным (+0,1%), если бы не помидоры, взлетевшие в цене больше чем на треть. А ведь именно они были на первом месте среди самых подешевевших продуктов августа (-57,4%). За ними ожидаемо идут огурцы - плюс 31,3% к цене за месяц. Дальше они будут только расти в цене. Замыкают тройку подорожаний месяца билеты в цирк - плюс 24,2%. Тоже подешевели, хоть и не попали в первую десятку, яблоки (-7,3%), чеснок (-5,4%), горячая вода (-4,5%).

Но есть и хорошие новости: кое-что в начале осени подешевело. В первой пятерке - любимые белорусами овощи: лук, капуста, морковь, перец и картошка. Не попали в топ, но тоже подешевели в сентябре железнодорожный транспорт, оливковое масло, помады, какао и красная икра.

Кстати, напомним, что в августе 2019 года в Беларуси была зафиксирована дефляция - то есть снижение цен. Она составила 0,2%. Пусть цены у нас падают крайне редко, но теперь хотя бы чаще. В неполном 2019 году это случилось дважды - в мае и августе, в 2017-м - тоже дважды, в 2016-м - лишь однажды. А до того дефляции не было целых семь лет!

При этом население, судя по данным опроса Нацбанка, видит картину немного по-другому. В последнем обзоре говорилось, что в августе белорусы ощущали, что цены выросли, а рост цен за последний год составил 12,8% (официально - только 5,6%). Возрос и ожидаемый населением уровень роста цен на ближайший год - до 13,1%. ТОЛЬКО ЦИФРЫ