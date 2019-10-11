Александр ЛУКАШЕНКО: Прошу всех поддержать новую украинскую власть

В Ашхабаде обсуждали экономическое сотрудничество, взаимодействие в правоохранительной и военной областях, борьбу с терроризмом и экстремизмом. Выступая, Александр Лукашенко вновь поднял украинскую тему:

- Недавно украинская тема звучала. Хочу высказать свою позицию, поскольку как президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит. Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине, - цитирует белорусского президента БелТА.

Лукашенко высказал мнение, что Украине не стоило выходить из СНГ:

- Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас? У него бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим, встретиться тут с президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит. Поэтому не надо делать неправильных шагов, особенно сейчас. Не надо торопиться.

Александр Лукашенко также высказался о…

…замороженных конфликтах на постсоветском пространстве

- Вместе были, вместе воевали, а посмотрите, что творится на постсоветском пространстве. Сколько таких конфликтов… Почему мы не решаем эти вопросы? Если мы на что-то способны, надо решать эти проблемы, эти замороженные конфликты. Решать честно, справедливо. Не надо создавать ситуацию, когда на помощь нужно звать людей из-за океана: помогите нам решить эти проблемы! Давайте их решать сами и не создавать новые!

…гибридных войнах

- Это же безобразие - террористы в открытую не только агитируют, а рассказывают, что делать и где. Здесь нам надо серьезно подумать. (…) Так называемые гибридные войны, и составляющая их - информационные технологии. И нам тут надо договариваться, чтобы мы хотя бы в СМИ не накатывали друг на друга и не вели эту информационную войну друг против друга

…масштабных военных учений НАТО у границ Беларуси

- НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения. Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период. Потому что там будет участников около 30 тысяч человек. Это немало.

«До конца года разрулим все вопросы»

Еще Александр Лукашенко встретился со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым:

- У нас действительно есть очень хорошие планы, которые мы с вами обязательно реализуем. Мы создали фундамент наших отношений, очень много сделали, - сказал Лукашенко. Он согласился с президентом Туркменистана, что народы двух стран очень трудолюбивы и дружелюбны. - Я вас поддерживаю в том, что у нас впереди еще очень много дел, которые мы обязательно должны совершить.

Встреча Александра Лукашенко с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Фото: пресс-служба президента Беларуси.

Надо отметить, что последние годы товарооборот с Туркменистаном стремительно падает. Если в 2013 году мы наторговали на 320 миллионов долларов, то в 2018-м - всего на 32. Основная масса - это экспорт. Мы продаем в Туркменистан тракторы и грузовики, лекарства, продукцию легкой и деревообрабатывающей промышленности, сельхозпродукцию. Покупаем - пряжу и волокно, ткани, трикотаж, шерсть.

Есть проблемы и с самым большим белорусским проектом в Туркменистане - огромным Гарлыкским горно-обогатительным комбинатом. Цена вопроса - миллиард долларов. Его строили шесть лет. На стройке трудились более тысяч белорусов. Работы шли непросто, в регионе сложные природные и геологические условия, в результате сроки неоднократно переносились. Туркменская сторона обвиняла белорусов в срыве сроков поставки оборудования и в задержке зарплат туркменам, занятым на строительстве. Белорусская сторона обвиняла туркменов в «несоблюдении взятых на себя финансовых и иных обязательств по строительству». Спустя время конфликт уладили, 700 миллионов долларов из миллиарда туркмены заплатили, и в марте 2017 года президенты Беларуси и Туркменистана торжественно перерезали красную ленточку. Однако время шло, на полную мощность комбинат так и не заработал, оставшиеся 300 миллионов долларов туркменская сторона возвращать не спешила.

Есть проблемы и с самым большим белорусским проектом в Туркменистане - огромным Гарлыкским горно-обогатительным комбинатом.

- До сих пор не получены деньги за строительство Гарлыкского комбината. Я жду решения этого вопроса. (…) Правительство должно без промедления подключиться к решению этих вопросов. Если надо, привлекайте МИД, наших представителей в Евразийской экономической комиссии, - говорил Лукашенко прошлой осенью.

В день встречи президентов Беларуси и Туркменистана вице-премьер Игорь Ляшенко заявил: до нового года стороны выработают дорожную карту по решению проблем комбината:

- Главы государств, будучи глубоко погруженными в состояние дел, поручили нам выработать дорожную карту возможных путей решения накопившихся проблем на Гарлыкском ГОКе. По результатам наработок в конце года мы проинформируем глав государств о путях решения накопившихся вопросов.

Что касается низкого товарооборота, Ляшенко сказал:

- Мы обозначили вопросы, которые ограничивают пока, к сожалению, прежде всего с туркменской стороны, увеличение товарооборота. Вопросы эти мы в деталях разобрали. Высказан живой интерес, и я вижу, что мы в этот же срок - до конца года - разрулим вопросы, которые мешают увеличить товарооборот.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Путин пригласил глав государств СНГ на неформальную встречу:

- Приглашаем всех лидеров СНГ в Санкт-Петербург 20 декабря, чтобы в дружеской, абсолютно неформальной обстановке в преддверии Нового года поговорить по текущим вопросам, обменяться мнениями о том, что мы могли бы сделать в наступающем году, сверить часы по актуальным международным вопросам. Встречу следует провести так, чтобы не перегружать какими-то протокольными вопросами.

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