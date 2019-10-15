Как на курсах Лидер обучают новым профессиям? Истории людей, которые не побоялись изменить жизнь

Сегодня в Беларуси сложно найти человека, который не слышал о курсах «Лидер». Скажем, практически в любой парикмахерской точно найдется мастер, который учился там. И парикмахерское искусство - лишь одно из десятков направлений, по которым учат на курсах в 27 городах Беларуси.

В этом году «Лидер» отмечает 20-летие. А начиналось все, когда 18-летний Сергей Сулимов, учредитель «Лидера», решил обучать английскому языку детей в садах Гомеля, а потом открыл компьютерные классы, чтобы учить новичков компьютерной грамотности.

Учредитель образовательно центра Лидер Сергей Сулимов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- 20 лет назад у нас не было офиса. Да он и не был нужен: я принимал преподавателя на работу, потом встречался раз в месяц, чтобы выдать зарплату по ведомости - тогда еще не пользовались карточками - на Главпочтамте…

- Почему именно там?

- Кафе тогда особо не были развиты. Да и кофе надо покупать, а денег же нет. На почтамте можно было встретиться бесплатно.

«Если в райцентре человек сказал, что придет на занятие, он точно придет. В Минске, если нет предоплаты, часто бывает наоборот»

- Вы, 18-летний парень, принимали на работу преподавателей, которые были раза в два старше вас?

- Хватало преподавателей, которым было и 50 лет. Возможно, кто-то и думал, что я слишком юный. Но в возрасте ли дело? Когда у людей спрашивают, почему они не начинают бизнес, главное оправдание - «у меня мало опыта». «Нет денег», «слишком молодой» - это все оттуда же. Все истории успешных людей говорят: бизнес начинают и в пожилом возрасте, и в 17 лет, высокие и низкие, худые и толстые...

- Курсы сейчас есть в 27 городах. Как отличаются люди в них?

- Чем меньше город, тем клиенты более ответственные и менее требовательные, прощают какие-то ошибки по сервису. Например, если в небольшом райцентре человек сказал, что придет на занятие, он точно придет. Если в Минске человек не оставил предоплату, большая вероятность, что он не дойдет: настроение изменилось.

- Потому что в Минске есть из чего выбирать?

- В том числе. В регионах курсы Лидер могут быть единственными, и в базе будет помечено «не пришел». А в Минске - «пойду к другому, никто не узнает». Еще в Минске клиенты более требовательны, а в маленьких городах лояльнее. Но требовательный клиент - это хорошо: это помогает быстро устранить какую-то проблему, если она появилась. Если люди нетребовательны, им что-то не понравилось - они просто уходят.

- Клиент выбирает курсы - это понятно. А вы клиента выбираете?

- Мы можем выбирать партнера, когда продаем франшизу (недавно продали нашу школу английского в Казахстан и Украину). Но когда человек записывается на курсы, у нас нет никакой сортировки. Мы считаем, что любой человек может пройти качественное обучение по доступной цене. А за счет масштаба не берем лишнего с людей.

- Что еще помогает удерживать цены?

- Мы не тратим много денег на рекламу, не проводим больших акций и розыгрышей. Это помогает удержать цены и ориентироваться на рекомендации и отзывы людей о курсах Лидер. Если люди получают качественную услугу по хорошей цене, они начинают нас рекомендовать и приходят снова.

- А что насчет негативных отзывов? В контакте есть группы людей, которые обижены на курсы «Лидер»...

- Конечно, когда учится 13 тысяч человек, могут быть недовольные люди. Даже если это будет 1% - это уже 130 человек. У нас есть специальный отдел, который следит, чтобы услуги оказывались качественно. Мы рассматриваем каждый отзыв, находим проблему, стараемся сделать так, чтобы клиент остался доволен. Группы, о которых вы говорите, созданы конкурентами, мы выиграли суды против них. Известно, кто стоит за этими группами, отзывы там недостоверные, но мы ничего не можем с этим сделать.

- А какое самое частое недовольство от клиентов?

- Одно из основных недовольств - длительный срок формирования групп. Особенно в маленьких городах. Если курс не очень популярный, например дизайнер интерьеров, в Слониме найти 6 человек для открытия группы непросто. Хоть мы не берем денег заранее и сразу предупреждаем, что курсы начнутся по набору группы, все равно людям не нравится, что приходится ждать.

По качеству обучения мы сталкиваемся с претензиями редко. У нас профессиональные преподаватели. Мы обзваниваем клиентов и спрашиваем, как им занятия. От оценки, которую поставит ученик преподавателю, зависит его зарплата.

Сегодня курсы от Лидера можно пройти в 27 городах страны.

«Каждый на рынке образования говорит, что он самый лучший или самый крупный»

- Сергей, когда заинтересовать клиента проще: сейчас или 20 лет назад?

- Когда мы 20 лет назад начинали с обучения английскому в детсадах, проводили собрания, встречались с потенциальными клиентами лично. Потом были компьютерные курсы - тогда уже работала офлайн-реклама: объявления на остановках, газеты… Сейчас, конечно, маркетинг изменился: теперь это интернет (поисковые системы, соцсети). Всегда большую роль имели и рекомендации, отзывы друзей о курсах Лидер - поэтому надо делать качественный продукт, чтобы люди хотели остаться. Люди учат иностранный язык долго - год, два, три… И если им не понравится, то они тихонько уйдут к конкурентам.

- Да, английскому учат много где…

- Только школ английского языка около 200. Поэтому нам особенно приятно, что на недавнем конкурсе «Премия №1» нас признали лучшими курсами английского языка. Раньше мы получали награды «Выбор года», «Бренд года», «Лидер года», «Народная марка». Каждый год у нас 5 - 6 наград.

- Насколько эти награды для вас значимы?

- Для нас это важно, потому что практически каждый на рынке образования говорит «мы самые лучшие», «мы самые крупные»… Каждый считает себя самым лучшим, поэтому должны быть какие-то объективные критерии, по которым определяется, кто лучший. Для этого и существуют общепризнанные награды. Есть определенная методология, по которой эксперты опрашивают людей. И когда по этим результатам становимся лучшими, это говорит о признании людей. А признание людей - это важный критерий. Если люди приходят к нам каждый год и готовы платить деньги, значит, мы делаем что-то правильное и людям это нравится.

- Когда вы начинали, все шли на компьютерные курсы. А что сегодня пользуется популярностью?

- Действительно был такой тренд - все хотели научиться работать на компьютере. Сейчас компьютерные курсы для начинающих - это уже не актуально. Сегодня все учат английский и хотят попасть в IT. Традиционно высокий спрос на курсы парикмахеров, массажа, маникюра, визажа. Пользуется популярностью школа чешского языка. После нее многие едут учиться в Чехию - там бесплатное образование. Еще 3 - 4 года назад это не пользовалось такой популярностью.

- Сейчас, когда развивается онлайн-образование, не стало меньше желающих учиться на традиционных курсах?

- На самом деле онлайн-курсы обладают рядом недостатков. Когда человек учится офлайн, у него есть определенные обязательства перед людьми: вы общаетесь с преподавателем, одногруппниками. Не прийти на занятия, а тем более отчислиться, - это очень серьезный шаг. При онлайн-обучении у человека нет социальных связей. Тем не менее дистанционное обучение на курсах Лидер пользуется популярностью. Ведь благодаря данной системе наши слушатели имеют возможность получить доступ к учебным материалам онлайн. В таком обучении есть своя изюминка, которая привлекает к обучению людей, которым удобнее получать знания самостоятельно.

ЧТО ГОВОРЯТ СЛУШАТЕЛИ?

Екатерина: «Советую не бояться!»

Екатерина по образованию преподаватель фортепиано, более 15 лет работала в музыкальной школе в Лепеле.

- Меня всегда интересовала сфера красоты, в частности ногтевой сервис, поэтому я планировала сменить род деятельности, а во время декретного отпуска как раз подвернулся такой шанс, но сразу же я столкнулась с проблемами, - рассказывает Екатерина. - Лепель город небольшой, поэтому ближайший город, в котором можно было пройти обучение, - Витебск, но ездить на курсы было слишком затратно, да и не совсем удобно. Я узнала о дистанционных курсах и решила попробовать.

После курсов я твердо решила, что это именно та сфера, в которой хотела бы работать, и задумала открыть свой небольшой бизнес. Часто люди, которые хотят начать собственное дело, сталкиваются с различными препятствиями и проблемами, так и не решившись на это. Курсы Лидер помогли мне преодолеть эти страхи и стать более уверенной в себе и своих начинаниях. Я советую всем, кто еще раздумывает, не бояться и сдаваться, а идти к своей мечте навстречу. Главное - уверенность в себе. Я открыла свой маникюрный салон.

Мария: «10 лет назад окончила художественное училище, а сейчас стала тату-мастером»

- Я по образованию художник. 10 лет назад окончила художественное училище с красным дипломом, и тогда уже у меня возникло желание быть тату-мастером, - рассказывает выпускница Мария. - Но, к сожалению, на тот момент было много страхов. Мой муж видел, как это желание не дает мне покоя, и записал на курсы. После курсов я стала практиковаться, много тренировалась. Я наконец-то освоила ту профессию, которая меня давно привлекала. Сейчас я счастлива, меня пригласили в замечательный салон Alla Ramazanova Studio. Главное - не останавливаться, продолжать двигаться к своей цели, чувствовать, что действительно нужно вашему сердцу.